黃金狂漲　美元信任的裂縫

我們想讓你知道…川普的政策確實是金價上升的催化劑之一，但真正的推手仍是「實質利率走低與美元信任的流失」。若沒有全球央行的購金潮與美元的疲勢，關稅政策本身難以造成如此劇烈的漲幅。

▲。（圖／路透）

▲金價與美元的關係長期呈現「你強我弱」的鏡像結構。美元升值時，金價受壓；美元走弱時，金價上升。這一機制反映了美元作為國際計價貨幣的霸權地位。（圖／路透）

●林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

黃金再次成為市場焦點。2025 年以來，國際金價雖然起起落落，但卻在一路上不斷創下新高，突破每盎司四千美元的心理關卡。這波漲勢背後，並非單一事件驅動，而是美元信任動搖、實質利率下滑與政策不確定性共同發酵的結果。

黃金的核心價值　避險與信任

黃金雖在電子、航空等產業有導電與抗蝕用途，但真正支撐其價格的，是人類對「保值」的本能。全球黃金需求中，投資與央行儲備的比重近年持續上升，特別是中國、印度與中東國家的央行，持續將黃金作為脫離美元制約的戰略儲備。

在全球債務膨脹與地緣風險升高的時代，黃金不只是金屬，而是一種信任的投票。

美元與利率的鏡像關係

金價與美元的關係長期呈現「你強我弱」的鏡像結構。美元升值時，金價受壓；美元走弱時，金價上升。這一機制反映了美元作為國際計價貨幣的霸權地位。

更精確的關鍵在於「實質利率」。當名目利率高於通膨時，持有無息資產的黃金缺乏吸引力；但當實質利率轉為負值，投資人寧可持有實物資產以抵禦購買力流失。從 1970 年代石油危機到 2020 年疫情期間，這一邏輯屢試不爽。

換言之，只要美元貶值與實質利率下降並行，黃金幾乎一定上漲。

通膨與股市的雙重鏡像

黃金常被視為通膨防線，但短期表現並不穩定。它真正反映的，是「通膨預期」而非「通膨數據」。當市場相信物價將長期上升，避險資金才會湧入金市。

至於與股市的關係，也非單純對立。危機時期兩者多呈負相關——股市崩跌、金價飆升；但在流動性寬鬆時期，黃金與股市反而可能同漲。現代市場的金價，不再只是「避險」，更是一種「對央行政策的投票」。

回顧川普第一任　疫情與降息推動金價

川普在 2017 至 2020 年間的第一任期內，金價經歷兩段分化。前期因聯準會升息與美元走強而相對平穩；後期則因貿易戰與疫情爆發導致實質利率轉負，金價暴漲至兩千美元以上。

這顯示金價上升的關鍵，並非單純政治口號或貿易政策，而是貨幣政策的劇烈轉向。當聯準會開啟史上最大規模的量化寬鬆，黃金自然成為貨幣信任的替代品。

川普第二任　高關稅與通膨預期

進入第二任期後，川普再度推動高關稅與「美國再次偉大」（MAGA）產業保護政策。這些政策提高了進口成本，推升美國物價，也擴大了市場的不確定性。

高關稅理論上會帶來輸入性通膨，當通膨預期升溫而央行不敢強力升息時，實質利率下降，金價就被推高。同時，投資人面對政策風險，增加避險配置，也形成需求面支撐。

因此，川普的政策確實是金價上升的催化劑之一，但真正的推手仍是「實質利率走低與美元信任的流失」。若沒有全球央行的購金潮與美元的疲勢，關稅政策本身難以造成如此劇烈的漲幅。

▼川普的政策確實是金價上升的催化劑之一，但真正的推手仍是「實質利率走低與美元信任的流失」。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

未來展望　高位的新常態

展望未來，黃金可能進入「高位新常態」。

若美元持續走弱、主要央行維持寬鬆、地緣政治風險未解，金價有望穩站高檔甚至創新高。反之，若通膨壓力減緩、聯準會再度升息，金價將面臨技術性回調。

但從結構性來看，全球債務高築、貿易與金融制裁頻仍、央行去美元化趨勢擴散，黃金的長期支撐仍強。這不只是投資現象，而是國際貨幣體系重構的前兆。

結語　當美元不再被無條件信任

黃金的上漲，是金融世界的一面鏡子。它映照出投資人對美元信任的裂縫，也反映出人們對未來不確定性的焦慮。

當美國以關稅為盾、以債務支撐開支、以政治干預貨幣時，全球資本自然尋找更穩定的價值錨。而那個錨，兩千多年來始終如一——黃金。

▼黃金的上漲，是金融世界的一面鏡子。它映照出投資人對美元信任的裂縫，也反映出人們對未來不確定性的焦慮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲羅奇認為，美元崩盤是無法避免的。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

