從2017到2045「美中脫鉤與中國經濟變局」　華爾街橋水基金的視角

我們想讓你知道…中美脫鉤未必走向對抗，但全球權力與經濟秩序的重塑已不可逆。誰能在未來二十年的長週期中維持制度韌性、金融穩健與科技自主，誰就更可能掌握 2045 年的世界格局。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲這個報告指出，中美脫鉤已非「是否」而是「何時」的問題。自2017年貿易戰開啟後，科技供應鏈、金融監管與產業政策都朝雙軌化方向演化。（圖／達志影像／美聯社）

●林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

不久前一份題為《中美經濟脫鉤的戰略分析：從2017年到2045年》的報告在投資與政策圈引發討論。報告來自華爾街的全球最大對沖基金橋水基金（Bridgewater Associates），以長期宏觀框架預測「中國在與美國的脫鉤博弈中最終將陷入結構性困境」。

這個報告的分析方式明顯承襲了瑞·達利歐 （Ray Dalio） 所建立的「長週期債務模型」與「世界秩序更替理論」。由於中美的經濟脫鉤勢必深刻影響台灣的政經走向，雖然報告結論偏向悲觀，但其邏輯框架具一定參考價值。

脫鉤成為結構趨勢

這個報告指出，中美脫鉤已非「是否」而是「何時」的問題。自2017年貿易戰開啟後，科技供應鏈、金融監管與產業政策都朝雙軌化方向演化。作者以2045年為終點，預測將形成美國主導科技及金融、中國主導製造及資源的「雙經濟圈」。

其中最受關注的是 2027–2030 年被視為中國的「關鍵窗口期」。報告認為，此時人口老化加速、全球供應鏈重塑、美國在戰略物資上去中國化，加上中國內部權力過渡與台海局勢同步逼近，使這段時間成為北京最重要的戰略節點。若要以更強勢手段突破結構壓力，這可能是最後時機。

三項穩定政策的矛盾

報告提出「匯率、銀行體系、社會穩定」三項難以同時維持的矛盾：

(1)穩定匯率須緊縮（減少貨幣供給）流動性，但將壓垮高度槓桿化的房地產與企業。

(2)救銀行必須放水（增加貨幣供給），卻會加速人民幣貶值與資金外逃。

(3)追求社會穩定卻需加大財政支出，將推升赤字與債務。

在房地產泡沫下行、外部環境惡化的情況下，北京可能同時面臨匯率壓力、金融機構的壞帳與擠兌、財政赤字擴大、等多重挑戰。

房地產黑洞成結構核心

報告最具衝擊性的部分是對中國房地產與槓桿體系的評估。作者估算，房地產潛在虧損達 5 至 10 兆美元，而銀行體系股東權益僅約 3 兆美元；若不良資產全面揭露，銀行部門可能出現巨額負資本。

更重要的是，房地產並非單一市場，而是整個增長模式的核心：地方政府依賴土地財政、銀行向開發商放貸、居民高負債買房，資金最終再回到房地產與地方政府。此循環曾為 GDP 貢獻近三成，也占居民資產七成。

2020 年「三道紅線」切斷槓桿後，恒大、碧桂園相繼爆雷。北京選擇以展期貸款、降低存款利率等方式「拖延」，避免系統性崩塌，但也加重金融體系負擔，壓縮科技研發、軍費與產業升級空間。

▼報告最具衝擊性的部分是對中國房地產與槓桿體系的評估。作者估算，房地產潛在虧損達 5 至 10 兆美元，而銀行體系股東權益僅約 3 兆美元；若不良資產全面揭露，銀行部門可能出現巨額負資本。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（示意圖／達志影像／美聯社）

出口引擎的外部阻力

中國以出口彌補內需不足的模式如今也遭遇瓶頸。美國、歐盟、印度等國陸續對中國製造施加關稅或啟動反補貼調查，美國甚至對中國電動車課徵 100% 關稅。供應鏈去中國化已成全球趨勢。

在此背景下，即使人民幣貶值、出口補貼擴大，也難以抵消外部市場萎縮的壓力。外需減速將使中國經濟更依賴本已疲弱的內需。

2045年前的結構性衰退？

報告認為，若中國不進行具體制度改革，在2030年前後可能面臨系統性信用調整，之後進入漫長的去槓桿與低增長階段。美中脫鉤則會持續深化，最終在2045年前形成明顯割裂的兩套經濟與技術體系。

這一判斷固然激進，但並非全無依據：人口老化、外需轉弱、內部槓桿過高等結構問題確實同時堆積。

評論邏輯完整　結論偏向悲觀

報告的長週期框架具有三項優點：

(1)邏輯整合度高：能同時分析人口、債務、地緣政治的交互作用。

(2)揭示關鍵風險：房地產—銀行—財政的閉環問題與多家國際機構觀點一致。

(3)具政策警示性：2027–2030 確實是中國經濟與地緣風險高度交疊的時段。

但其侷限也明顯：例如，房地產虧損、地方政府的隱形債務、等數據推算方式不透明；低估中國政府在國企與金融管制下延後危機的能力；高估美國在脫鉤中的主動性，低估雙方的相互依存；忽略中國在新能源、AI、精密製造等領域的新增長動能。

因此，這份報告更接近「最悲觀情境推演」，而非必然的未來走向。

台灣視角　風險高峰與戰略機會

對台灣而言，2027–2030 被點名為地緣風險高峰確實值得重視。若中國面臨經濟壓力加劇，其對外行為可能更具冒險傾向。

但供應鏈重組也帶來戰略紅利：在美國推動「友岸外包」下，台灣半導體與高端製造的重要性將進一步提升。若全球形成雙標準並行，台灣則需維持制度與技術的「雙邊兼容」能力，避免在中美脫鉤的過程中受到致命的傷害。

結語　脫鉤時代的真正議題

這份報告的價值不在於精準預測中國經濟的崩盤年份，而在於提醒一個核心事實：

利用「槓桿操作與土地財政」的方式取代「科技與效率」成為增長引擎時，中國現行的經濟結構勢必無法持續，中國面臨經濟政策大調整的大抉擇（重回市場經濟或是走向完全的黨國體制？），只是時間問題。

中美脫鉤未必走向對抗，但全球權力與經濟秩序的重塑已不可逆。誰能在未來二十年的長週期中維持制度韌性、金融穩健與科技自主，誰就更可能掌握 2045 年的世界格局。

▼中美脫鉤未必走向對抗，但全球權力與經濟秩序的重塑已不可逆。誰能在未來二十年的長週期中維持制度韌性、金融穩健與科技自主，誰就更可能掌握 2045 年的世界格局。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

經濟學博士、前中研院研究員。

「母親的愛」國家的債　長照悲歌該醒了

在台北一條老舊巷弄裡，每個清晨，81歲的劉媽媽都用溫暖的雙手為兒子擦拭身體、翻身、餵食。五十多年來，從未間斷。法官判決書記錄：「被害人衣著乾..

11/17 21:00

疑似中國無人機！飛越與那國島和台灣之間　日戰機緊急升空

南韓產業告急！10大出口主力「一半被中國超越」　5年後恐全面失守

BBC記者爆是中國間諜！　疑「美人計」色誘高官換軍情機密

評89兄弟上演窩裡反！陳沂：館長「要面子愛膨風」救了自己

天坑、月世界、光電板　逸樂重於..

