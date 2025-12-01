ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
當川普遇上習近平　美方專家的分析

我們想讓你知道…在這場大國競逐中，台灣既是象徵性的民主前線，也是最可能觸發衝突的戰略核心。未來十年，美中走向何處，將深刻決定台灣的命運以及全球秩序的形貌。

▲。（圖／路透社）

▲夏偉認為，美中關係陷入僵局，不是短期事件，而是中國政治制度變化、領導者思想，以及雙方強人性格碰撞後的必然結果。（圖／路透社）

●林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

1970 年代美中破冰曾被視為國際外交史的奇蹟。從尼克森訪中、上海公報，到改革開放初期兩國密切互動，美國多數學者，以曾隨同美國總統柯林頓和川普訪華的重量級中國問題專家夏偉（Orville Schell）為代表，他們都曾相信中國會在市場化與全球化的過程中逐漸走向開放、法治與更具透明性的政治制度。這就是所謂的「接觸政策」：透過合作，讓中國融入國際秩序。

然而半世紀後，夏偉卻認為他的樂觀已經破滅。他直言，比起 1989 年六四事件後，他現在對中國的前景更為悲觀，原因就在於習近平上台後中國的內政與外交發生根本轉向。

夏偉認為，美中關係陷入僵局，不是短期事件，而是中國政治制度變化、領導者思想，以及雙方強人性格碰撞後的必然結果。

美中接觸政策的終結　習近平帶來結構性逆轉

夏偉指出，改革開放後的中國在 40 年間取得驚人成就，但習近平時代的中國，在許多方面逆轉了鄧小平邁向開放的軌道。他認為這些轉變至少表現在三方面：

第一，權力重新集中

反腐運動雖然打擊貪腐，但同時也讓習近平鞏固前所未有的個人權威，使「集體領導」被習近平的強人領導所取代。

第二，言論與公民社會空間收縮

媒體、網路與學術自由比江胡時代更為受限，國家安全成為壓抑異議的核心理由。

第三，外交更自信、更強硬

習近平常說「東升西降」，相信中國的崛起已往兩極世界發展，歐、俄、印、日各國在他眼中都不是中國的對手了。他不再延續鄧小平的「韜光養晦」，而是強調制度自信，從南海到科技競爭，都展現出明確的大國姿態。

對夏偉以及美國的大多數中國問題專家而言，這代表美國原本寄望的「中國將更開放」的理想已徹底落空，美中互信消失，也使兩國從競合走向全面競爭。

習近平的世界觀　革命背景與文革創傷的影響

夏偉認為，要理解今天的中國，就必須理解做為政治強人的習近平。習近平的成長背景極具戲劇性：既是「紅二代」，又在文革中遭受衝擊、被下放改造，養成了他的想法令人難以捉摸且臉上少有表情，也使得他在價值觀上呈現兩種特徵：

第一，他強烈重視秩序與忠誠

文革混亂讓他對失序極度厭惡，因此上台後努力強化黨的領導，避免任何潛在不穩定。

第二，他對西方制度抱持深層不信任

在他眼中，「民主」不是治理模式，而是在政治上會顛覆中共政權的風險，因此積極抵制西方價值影響。

這樣的世界觀讓習近平更傾向以集權、控制與威懾維持國內外的穩定，這也直接衝擊美國對中國的期待。

▼要理解今天的中國，就必須理解做為政治強人的習近平。習近平的成長背景極具戲劇性：既是「紅二代」，又在文革中遭受衝擊、被下放改造，養成了他的想法令人難以捉摸且臉上少有表情，也使得他在價值觀上呈現兩種特徵。（圖／路透社）

▲▼。（圖／路透社）

川普式破壞　強人對強人的碰撞

在中國內部大幅轉向的同時，美國也出現另一位強人——川普。夏偉甚至將川普比作「美國的文化大革命式人物」：他蔑視美國既有的內、外制度、熱衷於破壞常規，對外關係更是高度個人化、情緒化。

川普與習近平雖性格迥異，但有一個共通點：都不信任傳統外交體系，並偏愛以強人姿態處理衝突。因此，這兩個強人的個性和世界觀將會影響未來美中關係的走向，塑造世界的新格局。

因此，美中關係在兩人主導下呈現高度不確定性：（1）川普以加稅與貿易制裁施壓中國；（2）習近平以更強硬的民族敘事回應；(3) 雙方在科技、地緣政治與全球治理上全面對抗；和 (4) 國際秩序因兩位強人的碰撞而動盪。

夏偉警告，兩位強勢領袖互不相讓，使雙方誤判的風險升高，也讓美中關係更穩固地陷入對立的狀態。

美中未來競爭成常態　合作僅為例外

夏偉對未來美中關係的基本判斷是：中美將長期競爭，且競爭逐漸制度化。

即使雙方偶有合作，例如氣候或反毒品議題，但不會改變整體的對抗框架。原因在於，兩國制度差異、意識形態距離與安全利益的衝突，已成無法迴避的結構性問題。

夏偉認為，美中關係不會回到過去，而會走向：（1）多領域競爭（科技、軍事、影響力），（2）限制性合作，（3）高風險的軍事摩擦，（4）更深層的制度對抗，而最可能成為衝突引爆點的，就是台灣。

台灣　兩強角力的最危險焦點
夏偉的觀點中，台灣是美中關係最敏感、也最可能誤判的焦點。

習近平的立場　歷史任務 vs. 風險控管

習近平將「統一」視為民族復興的核心任務，因此透過軍事威懾、外交孤立與經濟壓力塑造統一的必然性。但夏偉認為習近平不會輕易開戰，因為全面衝突可能危及中國政權安全與經濟。

川普對於台灣的立場　不可預測性加大風險

川普可能（1）將台灣當作對中施壓的籌碼；（2）給予台灣象徵性支持；（3）或在情緒因素與美國國內政治驅動下採取突發行動。這使台灣更加置身於一個高不確定性的地緣現實。

夏偉因此認為台灣將是未來十年中美競爭最可能升級為衝突的地點，也是未來國際秩序最敏感的裂縫。

結語

從夏偉的視角，美中關係從 1970 年代的友好走到今日的對立，是結構變化、制度差異與領導者性格交織而成的歷史結果。習近平的集權與制度自信，川普的破壞常規與強勢作風，使兩國關係進入高度不確定的時代。

在這場大國競逐中，台灣既是象徵性的民主前線，也是最可能觸發衝突的戰略核心。未來十年，美中走向何處，將深刻決定台灣的命運以及全球秩序的形貌。

▼夏偉的觀點中，台灣是美中關係最敏感、也最可能誤判的焦點。（圖／記者周宸亘攝）



►「顛覆」台灣政局的政治想像？　思考「綠白合」恐是關鍵抉擇

►台海成火藥庫　中日角力升級引爆亞洲安全裂縫

►烏克蘭的下一頁　台灣的第一頁？

林忠正專欄

林忠正專欄 林忠正

經濟學博士、前中研院研究員。

關鍵字: 林忠正 雲論 中國 美國 習近平 台灣 川普

