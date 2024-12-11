陸委會設路障　藉雙城論壇制蔣卡兩岸交流？

● 鈕則勳／中國文化大學廣告學系專任教授

稍早，針對雙城論壇是否舉辦，陸委會舉行記者會稱「為了營造兩岸關係的和諧氣氛，政府願意釋出最大的善意，先同意上海團來台參加雙城論壇」、「但如果這段期間中共對台施壓的情勢惡化，那台北市政府會配合中央政府的決定，隨時延後活動。」

陸委會表面釋出善意 實際想「借題發揮」

從此論述來看，陸委會表面上雖釋出善意，但卻明顯地想「借題發揮」，欲利用對岸機艦頻頻繞台、演習與馬英九基金會邀請陸生團來台引爆藍綠攻防的「中國台北隊」事件，打算對兩岸交流進行較嚴格的管控。

畢竟從其論述中已設下了「對台施壓情勢惡化」、「隨時延後活動」的路障，某程度可以其自由心證，或藉綠軍立委做球，甚至網軍側翼的網路風向，來對兩岸交流活動祭出准駁 ; 無獨有偶的，行政院長卓榮泰也喊話蔣市府「借鏡馬辦活動帶來的風波，思考這對國內情勢是好是壞，並審慎評估。」

而綠軍對兩岸議題複式動員、接連操作，似已建構了一個兩岸交流從嚴的起手式，不只是想對蔣萬安進行壓力測試外，亦想藉以將兩岸議題的詮釋權抓得更牢，更欲強化建構「不願兩岸關係互動的氛圍」，甚至把交流全面抹紅。

▼陸委會表面釋出善意，但卻明顯地想「借題發揮」，欲利用對岸機艦頻頻繞台、演習與陸生團，對兩岸交流進行較嚴格的管控。（圖／記者蔡紹堅攝）



為雙城論壇設下路障 賴政府裡子面子全都要

首先，經過馬英九基金會邀訪陸生來台的過程中，綠軍似已建構了針對兩岸交流行型態的認知作戰，亦即藉由抗議活動或網路操作來衝擊交流正當性，特別是當藍軍只有零星支援，而無整體戰略對抗的情形下，綠軍軟土深掘正當其時 ; 遑論蔣萬安作為藍軍明日之星，在雙城論壇舉辦之際，陸委會雖准予繼續舉辦，但卻設下路障，等於賴政府裡子面子都要 ; 亦即陸委會用同意舉辦來凸顯自己的善意及雍容大度，卻用蔣萬安不可控制的外在環境作為論壇可能延期的控制閥，亦即由賴政府的主觀來判斷對岸是否「對台施壓情勢惡化」，若綠軍判斷有惡化情況，他便要求延期或停辦，不僅可呼應其「愛台、護台」的價值外，還可迫使蔣順服，挫其銳氣，若蔣仍要舉辦，綠軍還能貼蔣「賣台」標籤，就算持續舉辦也能成就綠軍「推動交流」的名聲，面子、裡子皆穩賺不賠。

但問題是，若以「制蔣」思維而讓雙城論壇若真延期或停辦，兩岸的惡意螺旋更會無限上升，等於是將已然衝突雙方僅存的善意也剔除與抹滅，反而變成惡意的加乘與堆疊，那真的是兩岸需要的嗎？況且若說台北市硬要舉辦雙城論壇，在解放軍大規模集結機艦的當下，是向國際發出錯誤訊息，那政府也已通過市府提出的名單，補齊文件後會發證，是否也是種「錯誤訊息」的釋出？

▼蔣萬安作為藍軍明日之星，在雙城論壇舉辦之際，陸委會雖准予繼續舉辦，但卻設下路障，等於賴政府裡子面子都要。（圖／蔣萬安臉書）

「抗中」戰略再升級 要讓藍營自斷手腳

從陸委會的論述中「為了營造兩岸關係的和諧氣氛，政府願意釋出最大的善意」豈不變成了矯情？吾人寧可相信，賴政府對於兩岸敵意螺旋不斷升高，自己除了以相關論述刺激對岸或喊話「對等尊嚴交流」外，也無力控制衝突局勢的發展，或許也打著藉「雙城論壇」作為槓桿或能操作兩岸關係的如意算盤 ; 況且陸委會也可藉對岸人士申請資料文件的問題，硬是拉掉幾個，以展現賴政府的主體性，當然也能達到以小搏大的效果。

其次，綠軍放大陸生交流團與台灣社會的矛盾，當然也能理解為「抗中」戰略的再升級，「既然我吃不到，乾脆就把碗打破，讓你也吃不到」便成為合理的邏輯 ; 亦即綠軍自知無法與對岸進行交流，那我就索性將交流都抹紅或乾脆根本就不要交流了，這樣或許更有利於綠軍操作與抗中有關的細部作為，順勢將原本台灣社會「不利兩岸關係互動的氛圍」進階成為「不願兩岸關係互動的氛圍」 。

綠軍更細部的戰略思維是，國民黨現今在兩岸議題上的戰術或許只剩交流，那綠軍把這門關了以後，更能讓藍軍自斷手腳，特別是藍軍高層無法在兩岸論述上突破之際，沒了交流，藍軍兩岸板塊只能弱上加弱、不攻自破。

結語

民進黨難道真的不知兩岸愈緊張則愈需要交流，只有交流才能避免誤解、誤判，建立起碼的互信並降低擦槍走火的可能性嗎？他們當然知道，但是當政黨或個人的利益凌駕了台灣集體利益時，他們便會認為兩岸衝突或許才是讓民進黨政權存續的最大保證 ; 殊不知，美國與中共之間有國安護欄式對話，以各階層官員進行溝通，來確保情勢中雙方不致誤判，但兩岸間官方管道已斷，再不維持地方政府的交流，剩下的只有零星的民間交流，當然難撐起互信盡失且潛在衝突不斷的兩岸關係。

▼當政黨或個人的利益凌駕了台灣集體利益時，民進黨便會認為兩岸衝突或許才是讓政權存續的最大保證。（圖／路透）

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