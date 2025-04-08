中國強力反擊美國　傳達的強烈信號

▲川普宣布對全球一百多個國家加徵關稅，此一舉措，表面理由是要改善美國巨大的貿易赤字，及重振美國製造業，骨子裡真正的動機是針對中國。（圖／達志影像／美聯社）

●石齊平 ／資深媒體人

4月2日，美國總統川普在其所設定的「解放日」當天，宣布對全球一百多個國家加徵關稅，此一舉措，表面理由是要改善美國巨大的貿易赤字，及重振美國製造業，骨子裡真正的動機是針對中國，因為除了對中國大陸課徵的稅率高達34%（加上之前加過兩次，各10%、故總稅率已高達54%）外，中國周邊國家如柬埔寨（49%）、越南（46%）、斯里蘭卡（44%）、泰國（36%）等也均在40%上下，目的即在防堵中國企業經由該等地區設廠轉銷美國。

開徵之後，包括美股在內的各國股市均告重挫；多國領導人（英、法、德、星等）均對川普所謂的「對等關稅」紛紛表示美方此舉危害甚大，因為美國此舉很容易讓人聯想起95年前，即上個世紀當時美國總統胡佛採取的貿易保護政策及因此而導致的1930年代經濟大蕭條，並最終引發的第二次世界大戰。

對照當年胡佛為了挽救美國經濟採取的三招：（1）驅逐非法移民；（2）減企業稅；及（3）全面加徵關稅，今日川普的劇本竟出奇的類似，幾乎如出一轍。當年全美有1028位經濟學家聯合發表公開信反對胡佛政策，一如當前反對川普政策的巨大聲浪，遺憾的是川普與胡佛均一意孤行，事隔一個世紀，歷史會不會重演？我的看法：不會。

川普跟胡佛劇本雖有很多雷同 但有一點不同就是今天的中國

在川普4月2日宣布對所有貿易對象加徵關稅後，僅隔一日，北京即迅速宣布一系列強硬反制措施，除以牙還牙對所有原產地在美國的進口商品徵收34%的關稅外，還包括一系列如限制七種稀土元素出口、將美國十一家公司列入「不可靠實體名單」、對美國出口的醫療影像設備展開貿易調查、暫停從美國五大農產品出口商進口雞肉、高粱，及展開對美國化工巨頭杜邦的中國公司可能違反中國反壟斷法的調查等等制裁組合拳。

針對美國對全球的貿易霸凌，中國反制速度之快、手法之狠、力道之猛，出乎各方意外，也打得川普措手不及，面對中國的強硬堅決，驚慌憤怒之餘，川普語氣混亂的咆哮：中國走錯棋了，他們慌了神了，他們不應該這麼做。川普推特亂發，盡顯慌亂，一小時內在個人社交媒體上連發三帖，除批評中國玩錯了，中國驚慌失措，中國無法承受後果外；又強硬說「我的政策永遠不會改變」；又心虛的說「就業數據至少很好」⋯。氣急敗壞的川普顯然方寸已亂，看在世人眼裡，這就是中國要向全球傳達的第一個重大信息：中國要高舉反美的大旗了！

天下苦美久矣！2023年2月20日，中國外交部發表《美國的霸權霸道霸凌及其危害》報告，這是中國向全世界發出的「檄文」、正式將美國定位定性為「霸權」，危害全球，是全人類的公敵。此一「檄文」是為伏筆，預示當中國作為一個負責任的大國，必將有所行動，對抗及反制此一霸權。現在，美國霸權竟然以天下為敵，棒打全球，危害全人類，中國是時候站出來，高舉反美大旗，並以強化行動反制美國霸權，終結美國霸權了。

▼氣急敗壞的川普顯然方寸已亂，看在世人眼裡，這就是中國要向全球傳達的第一個重大信息：中國要高舉反美的大旗了。（圖／達志影像／美聯社）

2025將是經濟與政治重大拐點 世界正開始「去美國化」

中國此舉絕非暴虎馮河、逞匹夫之勇，否則反制美國霸權不成徒惹天下笑。

與上世紀1930年代的世界格局不同。上世紀1930年代，美國是全球製造業王國、貿易王國和科技王國，胡佛總統自作孽發起關稅大戰，害了全球也害了美國。如今中國早已取代美國成為全球製造王國、貿易王國，科技發展也直追美國即將並駕齊驅，更還有一個人類史無前例的巨大市場，只要中國站出來，中國挺得住，世界經濟大蕭條即無重演可能，這是中國提供給當今世界的最大公共產品，也是中國要向全世界傳達的第二個重大信息。

2025年或將是人類經濟發展及政治發展史上的一個重大拐點：美國正在遠離這個世界；世界也正在開始「去美國化」。

當美國與各國為敵，霸凌全球時，中國完全有可能與一眾不願再被美國霸凌的國家建構起一個「非美經貿圈」。事實上此一工作早在進行，由中國主導並牽頭東南亞10國再加日、韓、澳洲和紐西蘭的RCEP(區域全面經濟夥伴協定)；同樣亦為中國主導推動建立的「上海合作組織」和「金磚國家組織」都在持續擴容之中；一度因美國因素與中國關係冷淡的歐盟和東北亞的日、韓兩國，最近與中國的經貿互動明顯已在回溫之中，分別都在重啟相關的經貿合作或自貿協定談判；甚至一度因不知什麼原因在最後一刻拒絕加入RCEP的印度，大概率也有可能重新申請加入；還有，同樣被美國拋棄，卻也婉拒中國加入的CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)，或許也有可能在新形勢下對中國敞開大門…等等，合起來，基本上就是一個「非美經貿圈」，還可以分享中國這個巨大經濟體快速崛起增長帶來的紅利。但，這些恐怕還是比較消極的概念，中國接下來要釋出的第三個重要信息，那就是「中國經濟圈」的建構。

與「非美經貿圈」主要是著重於排除貿易和投資障礙不同，中國未來要向全球提供三大公共產品：一是以「區塊鏈」技術為核心的數字人民幣，將為全球貿易、投資、金融及資本運作提供更安全便捷的國際貨幣；二是中國標準，從5G、6G，延伸覆蓋到電力、高鐵、航天(北斗和空間站)；三是中國網絡，包括鐵、公路、港口、通信、北斗等各種基礎建設。換言之，這即是一個「中國經濟圈」的建構與運作，所有參與加入的成員，均可分享前所未有的便利、效率與安全。

在這樣的基礎上，順理成章，中國將夥同所有成員共同建構一個以中國為核心的「中國版全球化」體系，這將完全不同於上個世紀由美國主導推動建立的，一切為美國利益服務的「美國版全球化」。「美國版全球化」確實一度也給世界帶來了發展與繁榮，可惜在進入新世紀之後，川普1.0開始反全球化、去全球化；繼拜登變本加厲搞逆全球化；現在川普2.0，乾脆斃死全球化———至此，「美國版全球化」已一命嗚呼矣！真是成也美國，敗也美國。

與「美國版全球化」不同，「中國版全球化」向全球提供的公共產品除了前述三種之外，還有基於「人類命運共同體」的價值觀，及以此一價值觀為核心的「三大全球倡議」(即全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議)。這是中國要向全球傳達的第四個重大信息。

2025年在人類歷史上的註記，也因此除了「美國正在遠離這個世界」及「世界正在開始『去美國化』」之外，還要再加上兩條，即：「後美國時代的真正開始」，及「新中國世紀的正式到來」。

此之謂「百年未有之大變局」也。

▼中國將夥同所有成員共同建構一個以中國為核心的「中國版全球化」體系，這將完全不同於上個世紀由美國主導推動建立的，一切為美國利益服務的「美國版全球化」。（圖／達志影像／美聯社）

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