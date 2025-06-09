中國重返海洋強國　西太局勢開始翻轉

▲西太平洋或東亞的形勢出現了翻轉式的變化，日美與日華關係也出現微妙變化，整個形勢的發展對美國並不有利，第一島鏈原本明顯的親美骨牌已見鬆動。（圖／路透）

●石齊平／資深媒體人

韓國第21屆總統大選，在野黨候選人李在明勝出當選。李在明接受美媒《時代》專訪，面對「若中國武力攻台，韓國應否援助」提問時回答：「等外星人入侵地球時，我會考慮這個問題。」可以預見，李執政後的中韓關係會好於前任的親美總統尹錫悅。

第一島鏈親美骨牌 明顯已見鬆動

與此同時，被視為親美的蒙古國總理奧雲額爾登未能通過議會信任投票，被正式解職。另外，菲律賓上月舉行的中期選舉，也是親美的總統馬科斯陣營的選情未達預期，選後不得不被迫與杜特爾特家族尋求和解，後者的政治立場明顯親華且反美。

短短幾天，西太平洋或東亞的形勢就出現了翻轉式的變化，如再加上去年底日本新首相石破茂上台後，日美與日華關係也在出現微妙的變化，整個形勢的發展對美國並不有利，說得直白一點，第一島鏈原本明顯的親美骨牌已見鬆動。

但也必須看到，東亞這種因選舉或換屆，而在親中或親美立場上出現的反覆變化，並非罕見。比如日本曾出現過幾任明顯親中首相如福田康夫和鳩山由紀夫，但旋即因外部因素下台；韓國也有朴槿惠，菲律賓則是杜特蘭特均親華，也都未幹太久。說明東亞或第一島鏈上的中、小國家，總是不能免於中美兩個大國的政治影響，在兩股力量之間搖擺變化，有如圍棋盤上黑白雙方的「打劫」。

民調數字也能證實這樣的政治力拔河。新加坡智庫尤索夫伊薩研究院4月發布的「東南亞態勢報告：2025」顯示，若被迫在中美之間選邊，52.3％的受訪者選美國，47.7％的受訪者中國，中國未能守住去年首次超越美國的微弱優勢。

如此的反覆與折騰，充分折射了中美兩強努力在西太平洋的碰撞與擠壓對區域國家造成的為難與窘迫。但也必須看到，這樣的反覆與折騰如放到歷史的長河中看，或將是一種階段性的變化，隨著時間往未來看，將對美國越來越不利，對中國越來越有利，為何如此？因為這和中國正在重返海洋強國的大形勢有關。

▼東亞或第一島鏈上的中、小國家，總是不能免於中美兩個大國的政治影響，在兩股力量之間搖擺變化，有如圍棋盤上黑白雙方的「打劫」。（圖／達志影像／美聯社）

中美經濟力、軍事力消長變化 四大階段

中美在西太平洋或第一島鏈的權力博弈態勢，根據雙方經濟力和軍事力的消長變化，約可分四大階段：

(一)從1949新中國建立到1978改革開放前，是第一階段。美國無論在經濟力及軍事力上，均較中國大陸為優，因此從東北亞的日韓到台灣和菲律賓，再到東南亞諸國，基本都親美而遠中。

(二)1979開始到2001年為止，是第二階段，隨著改革開放，中國經濟開始崛起，對周邊國家和地區產生吸引力，這時，西太諸國與地區遂在中國大陸經濟與美國軍事安全之間取得平衡，可謂左右逢源。但在此一期間，發生於1996年的海峽危機刺激了北京，決心在搞上了經濟之後也要把軍事追趕上來，終於在2001年爆發了中美南海撞機事件，此一事件象徵了中國決心要把美國努力從家門口趕走。

(三)所以從2001年開始到2025年為止的第三個階段，是中國大陸經濟力及軍事力同時在西太地區增強，美國經濟力及軍事力同時在西太地區減弱的階段。一方增強，一方減弱，雙方相持，時有進退。對西太一眾國家或地區而言，開始面對到選邊的為難了。除少數國家做了明顯的選舉(如柬埔寨與老撾選擇了中國大陸)，絕大多數則經常反覆，時而靠近這一邊，時而靠近另一邊；但這樣的形勢似乎正在告一段落。

(四)因為，從2025的現在開始即將邁入第四階段，這個階段的最大變化是中國不僅在經濟力上持續強化，並且也將在軍事力上快速強化，從而會雙雙對美國勢力產生擠壓效果。

在2001年南海撞機事件之後，世界首款專門攻打移動中航母的反艦導彈東風21D正式亮相。2012年底中共舉行黨18大，將「中國要發展成一個海洋強國」正式寫入政治報告。習近平做為新的黨和國家領導人，正式提出「中華民族偉大復興」的國家發展願景。

「偉大復興」，意味著所有的國家發展目標，包括GDP、工業、科技、金融、軍事、航天、體制、文化、價值等等指標均將重返世界前沿或第一，當然也必然包括航海。何謂「重返」？因為600年前的中國就是人類歷史上的第一個海洋強國，領先於其後的其他9個海洋強國(葡萄牙、西班牙、荷蘭、德國、法國、英國、俄羅斯、日本和美國)。

▼2012年底中共將「中國要發展成一個海洋強國」正式寫入政治報告。習近平做為新的黨和國家領導人，正式提出「中華民族偉大復興」國家發展願景。（圖／路透）

中國重返海洋強國 將是鐵板釘釘之事

重返海洋強國當然需要有強大的艦隊，高科技的衛星定位與導航，海外補給基地等，但做為第一步，肯定是要先清空中國家門口的黃、東、台、南四海。於是，在持續大力發展各種「反介入」及「區域阻拒」武力（包括各種反艦導彈）的同時時，2012年中國劃設了東海防空識別區，2014年進行的南沙吹填造島。新加坡前總理李光耀一早預言，中國第一步將把美國趕出12海里的領海，然後會把美國趕出200海里的經濟專屬區，這樣的形勢顯然都已在出現之中。

2022年8月，美國當時眾議院議長裴洛西訪台，中國大陸解放軍展開圍台軍演，如今已成常態；不僅如此，演習範圍還在持續擴大，今年5月1日開始迄今尚未停止的軍演則包括遼寧、山東兩個航母戰鬥群全部共70餘艘艦艇，範圍覆蓋黃、東、台、南四海。

遼寧及山東兩艦之後，第三艘平直甲板和電磁彈射的福建艦已進行了第8次海試，即將正式入列服役。傳聞另外還有兩艘，一艘正在徵名，一艘已經在建。這5艘大航母之外，目前還有噸位達到5萬噸以上4艘「小航母」（兩棲攻擊艦），一艘四川艦已在去年底下水，3艘在建。

除大航母、小航母之外，中國還有一艘戰鬥力就堪比一個航母戰鬥的055萬噸大驅逐艦，第一批8艘均已入列，第二批次再8艘，其中2艘已下水。

除航母、驅逐艦外，當然還有094、096等新一代的攻擊型及戰略型核潛艦。

這樣的規模與戰鬥力，當今之世，除了美國外，無一國可與比擬，甚至就造艦能力與趨勢來看，無需多久，美國也將被中國超越。屆時，中國重返海洋強國乃至於成為全球第11個海洋強國（在中國做為第一個及接下來另外9個海洋強國之後的排序），亦將是鐵板釘釘之事；同樣地，一如李光耀的預言，可以預見美國勢力將徹底撤出第一島鏈，退向第二島鏈，中國家門口的黃、東、台、南四海將實質上成為中國的內海或所謂的「護城河」。

就這樣的歷史發展脈絡或邏輯來看，東亞或西太一眾國家政治風向的改變，或許才是一個穩定趨勢的真正開始。

▼除大航母、小航母之外，中國還有一艘戰鬥力就堪比一個航母戰鬥的055萬噸大驅逐艦，第一批8艘均已入列，第二批次再8艘，其中2艘已下水。（圖／翻攝新華社）

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