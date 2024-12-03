學生犯法老師提告　這有什麼不對..

● 呂秋遠／律師

台中有個國小六年級的學生，拿樂樂球棒毆打老師左腿，兩人發生扭打以後，學生被老師壓制。隔天，學生跟老師道歉，但是老師堅持報警，接獲報案後，兩名員警開著警車穿制服，進入校園與老師和學生會談。員警與學生家長電話聯繫，並在家長同意下，將學生、老師一起帶回派出所了解過程；在溝通後，老師後來決定撤告。

這件事警方確實有錯，因為根據少年事件處理法的規定，未滿12歲的兒童，如果觸犯刑法，必須按照《兒童及少年福利與權益保障法》通知家長以及兒童所屬學校，並聯繫社政機構介入，由社工評估後續處置，偏向轉介性質。

因此，這件事原本就不能按照少年事件處理法，讓兒童進去警察局，更別說穿著制服、開警車進入校園，在程序處理上確實有重大違法之處。未滿12歲兒童的犯法已經除罪化，警方對於修法後的處理方式難道不瞭解？

況且，本件不是現行犯，就算要約談，也只能發通知書，請家長帶孩子到警察局，而非直接從學校帶走，即便經過家長同意也一樣，為何警方會穿著制服直接把孩子帶走？

▼台中警方穿著制服直接把小六生帶走。（示意圖／記者許權毅攝）

盧秀燕的指責 是什麼邏輯？

不過，我對於媽媽市長對於校方的指責，完全不能接受，她說，自己非常痛心，孩子已經道歉，老師還追究、不放手更報警，這是最壞的教育示範，痛批老師是「不適任老師」。

請問媽媽市長，りしれ供さ小(在說什麼)？人家道歉我就要接受，只因為他是小學生？在教學現場裡，有多少學生對老師的暴力，媽媽市長知道嗎？

辱罵、毆打老師，老師都不能反抗，不能提告，否則就是不適任老師，這是什麼邏輯？為什麼「老師」，就不能提告？被打被罵，也應該因為是老師，所以本於教育學生的理念，不能提告？

身為公民，他可以提告，他也可以撤告，但是不應該只因為他是老師，所以加諸任何的價值判斷標準在他的身上。學生犯法，老師提告，這有什麼不對？會用棒球棍毆打老師，這不應該找家長一起來面對與解決嗎？如果不提告，家長會在意嗎？

媽媽市長今天道歉了，可是加諸在「老師」這個職業的不合理要求，仍然令人不敢恭維。也不用要求這個社會對老師要多崇敬，但是至少別讓老師「賺著賣白菜的錢，操著賣白粉的心」，好嗎？

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