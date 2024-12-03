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「霸凌風波」民調反上揚　賴清德施政瑕不掩瑜？

我們想讓你知道…賴政府大動作地處理危機，以這次民調來看，算是過關了。但如果用人不當，導致內閣人事不穩，那對賴政府威信的衝擊，僥倖躲掉一次也躲不過長久的民意檢驗。

▲▼2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德發表演說。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

 ● 陳敏鳳／資深媒體人

美麗島電子報11月國政民調出爐，深陷勞動部霸凌風暴中的賴政府，令人意外地，其民調並沒有下跌，反而上升，信任度及施政滿意度都微幅向上，不信任度及不滿意度則大幅下降。這歸因於行政院及總統府及時多次道歉，並嚴辦涉案官員，算是危機處理得當。另外，上週全台灣都沉浸在世界棒球賽冠軍的狂喜之中，降低對政府部會霸凌的負面評價。

賴清德總統本月信任度上升1.8％達55.8％，不信任度為34.2％、下降5.5％，滿意度為53.7％上升0.8％；不滿意度為34.9％，下降3.6％。行政院長卓榮泰滿意度從41.7％上升45.1％，不滿意度從37.8％下滑到32.5％，其幅度比賴清德表現更有突破性。

▼美麗島11月份國政民調。（圖／美麗島民調提供）

▲▼美麗島11月份國政民調。（圖／美麗島民調提供）

▲▼美麗島11月份國政民調。（圖／美麗島民調提供）

賴政府大動作處理危機　抓住民意感受

在美麗島電子報11月國政民調發表之前，有民調展現賴總統滿意度呈現死亡交叉等訊號，加上當時勞動部公務員因遭霸凌加班輕生，一份認為北分署長謝宜容「目的良善」的調查報告，且當事人謝宜容遲遲不露面，引爆全國憤怒之火，不僅部長、政次迅速下台，卓榮泰出面道歉並且表示將送法辦，接連賴清德也親自道歉二次，才緩解怒火，沒有延燒。

接下來立委林淑芬又爆料前勞動部許銘春涉嫌挪用就業安定基金，辦演唱會或收禮物等涉貪事件，賴政府也立刻以貪污嫌疑移送許銘春法辦。賴政府大動作地處理危機，以這次民調來看，算是過關了。

賴政府這種動作，是有意形成一種新舊民進黨的切割感，就政治動作可謂正確地抓住民意感受。2024年總統大選，賴清德打破了政黨不連續執政的慣例，但得票數並不高，也就是說，這其實是在藍白不合、候選人又遠遠不夠格的情況下，賴清德以個人優勢贏得選舉，成為少數總統。這個得票數顯示選民對民進黨執政仍然是帶著挑刺的心態觀望。

賴清德一上任之後，除了前台北市長柯文哲的貪污圖利案外，也辦了很多民進黨大咖的案件例如前海基會會長鄭文燦、前台鹽董事長陳啓昱等。這次勞動部許銘春被認為菊系大將，賴政府也快刀斬亂麻，避免外界民進黨只護自己人，執政久了必生蛀蟲無法除弊的印象，才解除危機，尤其在年輕人20到29歲，賴清德得到60％的認同，顯然柯文哲的涉貪案已嚴重沖擊年輕人對白營的支持，政治板塊明顯已經移動。

當然，上週世界棒球賽冠軍獎杯讓全台灣人都陷入瘋狂喜悅之中，棒球被喻為台灣的國球運動，曾風光一時，因為簽賭受到國人質疑，棒球運動度過黑暗時期，過去幾年，重新振作後，實力也未受到肯定，沒想到這次棒球隊在沒有幾位知名的王牌隊員的情況下，竟然一關過一關得到冠軍，而負責領隊的會長又恰好是民進黨立委蔡其昌，顯然外界把這個功勞歸給民進黨執政的好成績單之一。一掃勞動部風暴及陳啓昱逃亡的陰霾。

▼年輕人20到29歲，賴清德得到60％的認同，顯然柯文哲涉貪案已嚴重沖擊年輕人對白營支持，政治板塊明顯已經移動。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

賴政府人事依舊遭質疑　躲不過長久民意檢驗

不過，受訪民眾對於賴政府人事安排可沒有被棒球得冠軍的喜悅衝昏了頭，有44.5％認為是賴政府都是酬庸自己派系、親信、好友，只有31.9％認為是為國家提拔人才。

賴政府人事一直是輿論熱議的話題，也引起了不小的質疑和風波，520才上台或許還是蜜月期，但長此以往，賴政府在用人方面若仍沒有為國舉才的大氣度，反而都是酬庸和小圈子用人，人民對於賴政府人事包容度就很難說。

當然，所謂用人是內舉不避親，是人才也沒有必要避諱什麼，但這些人真是人才嗎？到底是這些人讓賴清德當上總統？還是人民讓賴清德當上總統的？賴總統的用人有時還真讓人丈二金剛摸不著頭緒。

例如才當台灣金聯董座三天就辭職的呂政璋，據說是府院事先不知呂也是涉案被通緝的父弟公司的股東，上任三天之後才發現「被欺騙了」，才換掉沒有任何金融背景的呂政璋，讓賴政府尷尬了無數天。

▼才當台灣金聯董座三天就辭職的呂政璋。（圖／翻攝金聯）

▲▼呂政璋。（圖／翻攝金聯）

此外，這幾天正跟外界在社群媒體交戰的101董事長賈永婕，也是爭議人物，若來前任董座宋文琪批評不說，還跟一些網紅開戰，過去101董事長好像只管負責年底煙火表演即可，沒想到賈永婕拿出演藝圈的作風，開戰罵她公器私用的人，但身為台灣指標的101大樓真的可以成為夫妻秀恩愛的場地嗎？社會還是有公評的。

部會首長裡也有不少被外界盯上的部長，目前被列為最大目標的是經濟部長郭智輝，上任迄今看不到提出什麼政策。只看到他一天到晚不是幫台積電宣布建廠計畫，要不就是跟立委互罵，一個部會首長在立院法不知道尊重立委的質詢權，即使那位立委是傅(山昆)萁，也不能跟其互罵無恥，郭智輝雖有道歉，但其行徑還是出人意外。

▼經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼郭智輝 謝龍介 行政院長卓榮泰立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

目前經濟部內部氛圍也被傳為像是未爆彈，經濟部竟對全部各局處下「戒嚴封口令」，除了發言人和部長外，要少跟記者打交道，也不要對外談什麼政策和意見，某次某位官員跟記者多講了二句，第二天立刻在部裡群組裡被點名痛批是要搞「獨立」了嗎？

經濟部內對郭的經濟主張也頗感奇怪，據聞郭主張要搞日本的大商社制，但日本的商社已經是落伍不堪的企業經營模式，若郭真的在內部如此主張，那真的又是一位「令人驚嚇」的部長。

另外，一位聞人的兒子女婿全中獎的人事案也在政界成為話題，還有中央社社長一職的人事案，在新聞界也頗受爭議，令人傻眼，紛紛搖頭。

政治人物的酬庸在合理範圍內是可以接受，但總不能差太多，究竟投票讓某人當選總統是廣大的選民，不是某些親近的少數人。如果因用人不當，導致內閣人事不穩，對賴政府威信的衝擊，僥倖躲掉一次也躲不過長久的民意檢驗。

▼如果因用人不當，導致內閣人事不穩，對賴政府威信的衝擊，僥倖躲掉一次也躲不過長久的民意檢驗。（圖／記者林敬旻攝）

▲準總統賴清德出席國安、國防內閣人事公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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