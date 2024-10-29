民眾黨該從夢中清醒　想想應如何務實面對柯文哲涉貪案

▲美麗島電子報國政民調，詢問民眾是否認為柯文哲為了「公平正義」對抗賴清德總統，認同的只有18.7％。（圖／記者李毓康攝）

● 陳敏鳳／資深媒體人

美麗島電子報本月國政民調，針對柯文哲涉貪案，詢問受訪民眾是否認為柯文哲是為了「公平正義」對抗賴清德總統，有68.9％的受訪者並不認同，認同的只有18.7％，顯見民眾黨一直對外說明柯文哲是受政治壓迫，並無法獲得絕大多數民眾認同。另外，在賴清德國慶一連串相關演說後，高達78.2％的受訪者認為台灣與中國關係是國與國的闗係，16.1％認為不是。

賴清德國慶相關演說 探討民眾對兩岸議題反應

本月國政民調是在10日22日到24日進行，這個月主要的議題除了柯文哲的涉貪案之外，就是有關賴清德國慶前後的演說，包括國慶晚會上中華民國已經113歲，中華人民共和國才75歲，中共並不能稱為台灣的祖國。

這番話引發藍營的議論，對岸國台辦亦有所批評。直到國慶當日10月10日，賴清德的講稿平鋪直述並無意外或者重覆國慶晚會祖國說後，風波始告一段落。

美麗島電子報針對賴清德國慶相關的兩岸演說後，探討若干民眾對於兩岸議題的反應。在中共最在意的互不隸屬的國與國關係上，竟然有近八成（78.2％）的民眾認為兩岸就是國與國的關係，只有16.1％不認同兩岸是國與國的關係。

不過再此下去探詢民眾兩岸統獨態度，主張要永遠維持現狀仍居最多達到41.4％，其次是主張台灣獨立傾向者21.2％，其餘主張先維持現狀才打算要不要獨立的13.3％，先維持現狀再打算要不要統一5.3％，主張先維持現狀，以後台灣獨立6.9％，主張兩岸統一4.2％。

▼總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

兩岸國與國的關係 已經是多數台灣人共識

從這個民眾對統獨的想法，近幾年來，也許執政的都是民進黨，也許是中共多次的政治施壓或者軍事演習，已經不只讓兩岸官方關係停滯不前，台灣人民對於中共的態度也越來越離心，越來越疏遠，難怪不管現在獨立或者維持現狀後獨立都比主張統一者要高。當然，很多民眾基於避免引發戰爭，多數還是主張維持現狀。

因此在詢問是否擔心未來四年會發生戰爭，超過五成（50.3％）民眾擔心，不過不擔心發生戰爭的也很高（47.5％），相差並不多。

民眾對於統獨的心態，其實是顯示中共這幾年的對台工作是很失敗的，支持獨立都比以往幾要高，主張國與國關係的更高達近八成，如果這是中共要的兩岸一家親，顯然兩岸目前是朝著反方向走。

而台灣人民對於兩岸態度走向，如果反應在選舉市場上，顯然也對比較親中的藍營非常不利。試想，兩國論最早出現在李登輝時代，當時視為國家重大危機，中美雙方不斷施壓，李登輝的國安會不停地開會希望擺平這個危機。

然而，時過近30年，兩岸是國與國的關係，已經是多數台灣人民的共識，當藍營大批特批賴清德祖國論時，這些藍營人物可能只代表了台灣百分之16％的人。近幾年，中共不斷只接觸藍營人士，收買那些幫忙講話的人，但這種民調結果顯示，中共對台的失敗是顯而易見的，這在胡錦濤時代以前可能是無法想像的。

▼台灣人民對於兩岸態度走向，如果反應在選舉市場上，顯然也對比較親中的藍營非常不利。。（圖／記者李毓康攝）

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柯文哲清白無說服力 民眾黨要陪貪污犯走到底嗎

這次美麗島電子報也針對柯文哲案進行議題調查，北檢方面已對柯文哲提出延押的申請，柯文哲很可能再遭到羈押兩個月。而對於柯文哲的案情，不管那一案，民眾黨都無法清楚反駁，只一味地表柯文哲是遭到民進黨的司法追殺，對於小草或支持者都輸送柯文哲是清白的烈士概念，以其自身來對抗賴清德。

不過，美麗島的國政民調顯示民眾黨「想太多了」，68.9％的受訪民眾並不認同民眾黨那套理論，什麼「柯文哲清白代表台灣的未來」，以及「柯文哲是以公義對抗賴清德」等等言論無法說服絕大多數的選民。

民眾黨在面對柯文哲即將再被延押2月，超過他請假的3個月期限，也許應該從夢中清醒，好好想想該如何現實及務實地面對柯文哲的涉貪案，及民眾黨的未來是否要陪圖利或貪污犯走到底，還是徹底把民眾黨洗一洗，還回清白吧，再多的咆哮及強辭奪理並無濟事。

▼美麗島民調顯示民眾黨「想太多了」，68.9％民眾並不認同民眾黨理論，「柯文哲是以公義對抗賴清德」等言論無法說服絕多數選民。（圖／記者黃克翔攝）

總預算案攻防戰是重中之重 政黨間如何角力需慎重考慮

另外，這月在總統、閣揆及政黨支持度上，基本上變化不大，不過，值得注意的是總統信任度增1.5％，回到54％的高點；但負面評價也上升1.4％，達39.7％，也就是對賴總統信任的人和對賴總統不信任的人都增加了1％多。倒是滿意度上升2.1％，不滿意度下滑的只有0.1％。情勢比上月好一點，但變化仍在誤差範圍內。

倒是政黨支持度上，藍白兩黨支持度都向上走，只有綠營往下走，綠營為何往下走，且跟行政系統的總統和閣揆呈相反走向，理由並不清楚，唯一可能的是基隆市長罷免案。而藍白政黨在這個會期裡，由立法院長韓國瑜強勢主導下，已經連續二個月政黨支持度向上漲了，不再像上個會期由總召傅崐萁主導下令民眾生厭。不過，接下來的總預算案攻防戰仍是政局的重中之重，政黨之間如何角力又需要政黨的慎重考慮了。

▼政黨支持度，藍白兩黨支持度都向上走，只有綠營往下走，綠營為何往下走，理由並不清楚，唯一可能的是基隆市長罷免案。（圖／記者林敬旻攝）

★未經判決確定，應視為無罪

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