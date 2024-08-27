信任度慘遭腰斬　柯文哲不辭黨主席將搞垮整個黨

● 陳敏鳳／資深媒體人

沒想到要選總統治國的柯文哲，因為一筆競選總部的爛帳，把自己搞到幾近「天崩地裂」的慘況。柯文哲個人的信任度從去年5月民調45.8％，到今年8月竟然只剩23.4％，一年多時間民調相當於腰斬。柯文哲最高光時刻2018年11月信任度高達63％時，如今大跌近40％，起伏之大之快，政壇少人可比。民眾黨這波也受重創，好感度只剩21.9％，大跌9.7％，反感度近七成。政治行情已臨瀕死症狀？

去年五月美麗島電子報曾對三黨總統參選人人選進行信任度調查（如下圖），柯文哲還略勝侯友宜，沒想到本月再做柯文哲的信任度，竟跌到23.4％，不信任度飆升到69.1％。

▲ 2023年5月美麗島電子報曾對三黨總統參選人人選進行信任度調查，柯文哲當時的信任度還略勝侯友宜。（圖／《美麗島電子報》）

柯文哲不管犯錯或講錯話，過去的信任度都算維持高檔，很多時候都在四成以上（如下圖），最高點則是63％的信任度。2019年6月則是個轉折點，信任度與不信任度首度相等，後來信任度略有回升，但從此柯文哲不信任度一改過去維持低檔的常態，開始節節升高，雖有時與信任度並行，但都未大幅超過信任度。

▲ 2019年6月，柯文哲的信任度與不信任度首度相等。（圖／美麗島電子報提供）

但這次不信任度69.1％首次大幅反超信任度23.4％，二者差距高達45.7％，負面形象已大大超過正面形象，以民調來說，政治行情已是「瀕死症狀」，擅用葉克膜的柯文哲，可以挽救自己這種政治人物的生命，使其具有起死回生的機會嗎？

再者，本月國政民調也進行在全國六個政治人物的看好調查，過去排名前面的柯文哲，如今卻敬陪末座，看好其治國能力的只有18.3％，遠低於綠營賴清德的50.5％，以及藍營盧秀燕的45.3％，連半年把立法院搞得亂糟糟的韓國瑜23.0％，都比柯文哲高，柯文哲之前看不起的人，如今民調都比他高，要選2026及2028，柯文哲先救救自己的信任度吧！

▲ 近期國政民調顯示，柯文哲的看好度比韓國瑜還低。（圖／美麗島民調提供）

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柯文哲聲稱還不放棄2028年的總統大選，如今受訪者有七成左右的人無法給予信任，柯文哲還有什麼底氣談總統大選，真是不自量力。何況從競選總統爛帳爆發以來，柯文哲處理的狀況，簡直一塌糊塗，該負責人的不負責，出來澄清的越說問題越多，柯文哲本人則躲在後台，不敢出來面對。

例如帳冊中有幾十筆都是用匯款方式捐了一元，柯文哲受訪時竟說，匯款手續費30元，這樣等於柯總部賠了29元。真是要喊一聲「我的老天爺」啊，匯款手續費是捐款人要付的，干你柯總部什麼事，你哪裡有賠了29元？

這種不知所以然的答法凸顯了柯文哲此時的心虛與慌亂，諸多筆99,999元的現金捐款，跟一元匯款捐款，這根本違反常識的帳務，誰會拿著十萬元去總統捐9萬9千9百99元，然後請總部找一元給你？如果只有一筆就算了，筆數還多達31筆，這如果不是作假帳，誰會相信呢？

▲ 柯文哲競辦財務長李文宗鞠躬道歉。（圖／攝影中心）

柯文哲偏偏東怪西怪就是不怪自己，怪完端木正，開始怪自己五十年的同學李文宗，接下來柯文哲又要怪誰呢？一如柯文哲從政以來的風格就是，千錯萬錯就不是我自己的錯，都是別人的錯。自己從不負責任認錯。

而且柯文哲口中一樣不會犯錯的，就是陳佩琪。總部的帳務已經亂成一鍋粥，陳佩琪此時還可以爆出夏日晚風清徐，逛街看看房子，且所看之房子都是以「億」為單位計價，一時之間，大家問錢從那裡來？全民都在幫柯家算帳！柯文哲也從未請老婆大大閉嘴，以致危機越來越高，風波越燒越大。

▲ 柯文哲口中一樣不會犯錯的，就是妻子陳佩琪。（圖／記者陳家豪攝）

過去柯文哲犯錯只要推給某些人，或者推給藍綠就過關，反正就是一副「不到黃河心不死」的作風，反正認為跟隨他的小草永遠都會跟隨，討厭藍綠的選民都會以他為座標，但如今民調活跳跳的數字，已然提醒柯文哲已到「黃河邊上」了，可以好好考慮自己的退路了。

不只柯文哲受到重傷，民眾黨的正向評價也大跌9.7％，只剩21.9％，負面評價則大漲15.7％，高達65.3％，也是史上最高（如下圖）。跟柯文哲的不信任度69.1％，只差3.8％。雖然柯文哲的信任度還高於民眾黨正面評價1.5％，但不信任民調比政黨高3.8％，柯文哲是民眾黨的負債還是資產？不言而明，這種黨主席還不辭職謝罪嗎？能救民眾黨嗎？如果柯文哲不辭黨主席，民眾黨應該也是末日黃花了。

▲ 民眾黨的負面評價創新高，達到65.3％。（圖／美麗島電子報提供）

另外，賴清德總統今日就任一百天，本月國政民調也對其內閣進行調查。賴清德信任度與滿意度持續維持五成以上的高水平，即使傳出前交通部長李孟諺桃色新聞，以及台南立委林宜瑾涉貪案，但賴及內閣甚至民進黨好感度都是上升的。

但在內閣閣員的認識度上則非常差，即使知名如顧立雄和林佳龍兩人，能說出與其相配合的部會也不占多數，這種內閣的陌生感，在民眾黨的爛帳新聞結束之後，或許才會消除，屆時賴清德第一次組成的內閣究竟是如何的表現，才見真章吧。

▲ 賴清德總統今日就任一百天，信任度與滿意度持續維持五成左右。（圖／美麗島民調提供）

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