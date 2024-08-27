ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

信任度慘遭腰斬　柯文哲不辭黨主席將搞垮整個黨

我們想讓你知道…柯文哲是民眾黨的負債還是資產？不言而明，這種黨主席還不辭職謝罪嗎？能救民眾黨嗎？如果柯文哲不辭黨主席，民眾黨應該也是末日黃花了。

● 陳敏鳳／資深媒體人

沒想到要選總統治國的柯文哲，因為一筆競選總部的爛帳，把自己搞到幾近「天崩地裂」的慘況。柯文哲個人的信任度從去年5月民調45.8％，到今年8月竟然只剩23.4％，一年多時間民調相當於腰斬。柯文哲最高光時刻2018年11月信任度高達63％時，如今大跌近40％，起伏之大之快，政壇少人可比。民眾黨這波也受重創，好感度只剩21.9％，大跌9.7％，反感度近七成。政治行情已臨瀕死症狀？

去年五月美麗島電子報曾對三黨總統參選人人選進行信任度調查（如下圖），柯文哲還略勝侯友宜，沒想到本月再做柯文哲的信任度，竟跌到23.4％，不信任度飆升到69.1％。

▲ 2023年5月美麗島電子報曾對三黨總統參選人人選進行信任度調查，柯文哲當時的信任度還略勝侯友宜。（圖／《美麗島電子報》）

柯文哲不管犯錯或講錯話，過去的信任度都算維持高檔，很多時候都在四成以上（如下圖），最高點則是63％的信任度。2019年6月則是個轉折點，信任度與不信任度首度相等，後來信任度略有回升，但從此柯文哲不信任度一改過去維持低檔的常態，開始節節升高，雖有時與信任度並行，但都未大幅超過信任度。

▲ 2019年6月，柯文哲的信任度與不信任度首度相等。（圖／美麗島電子報提供）

但這次不信任度69.1％首次大幅反超信任度23.4％，二者差距高達45.7％，負面形象已大大超過正面形象，以民調來說，政治行情已是「瀕死症狀」，擅用葉克膜的柯文哲，可以挽救自己這種政治人物的生命，使其具有起死回生的機會嗎？

再者，本月國政民調也進行在全國六個政治人物的看好調查，過去排名前面的柯文哲，如今卻敬陪末座，看好其治國能力的只有18.3％，遠低於綠營賴清德的50.5％，以及藍營盧秀燕的45.3％，連半年把立法院搞得亂糟糟的韓國瑜23.0％，都比柯文哲高，柯文哲之前看不起的人，如今民調都比他高，要選2026及2028，柯文哲先救救自己的信任度吧！

▲ 近期國政民調顯示，柯文哲的看好度比韓國瑜還低。（圖／美麗島民調提供）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

柯文哲聲稱還不放棄2028年的總統大選，如今受訪者有七成左右的人無法給予信任，柯文哲還有什麼底氣談總統大選，真是不自量力。何況從競選總統爛帳爆發以來，柯文哲處理的狀況，簡直一塌糊塗，該負責人的不負責，出來澄清的越說問題越多，柯文哲本人則躲在後台，不敢出來面對。

例如帳冊中有幾十筆都是用匯款方式捐了一元，柯文哲受訪時竟說，匯款手續費30元，這樣等於柯總部賠了29元。真是要喊一聲「我的老天爺」啊，匯款手續費是捐款人要付的，干你柯總部什麼事，你哪裡有賠了29元？

這種不知所以然的答法凸顯了柯文哲此時的心虛與慌亂，諸多筆99,999元的現金捐款，跟一元匯款捐款，這根本違反常識的帳務，誰會拿著十萬元去總統捐9萬9千9百99元，然後請總部找一元給你？如果只有一筆就算了，筆數還多達31筆，這如果不是作假帳，誰會相信呢？

▲ 柯文哲競辦財務長李文宗鞠躬道歉。（圖／攝影中心）

柯文哲偏偏東怪西怪就是不怪自己，怪完端木正，開始怪自己五十年的同學李文宗，接下來柯文哲又要怪誰呢？一如柯文哲從政以來的風格就是，千錯萬錯就不是我自己的錯，都是別人的錯。自己從不負責任認錯。

而且柯文哲口中一樣不會犯錯的，就是陳佩琪。總部的帳務已經亂成一鍋粥，陳佩琪此時還可以爆出夏日晚風清徐，逛街看看房子，且所看之房子都是以「億」為單位計價，一時之間，大家問錢從那裡來？全民都在幫柯家算帳！柯文哲也從未請老婆大大閉嘴，以致危機越來越高，風波越燒越大。

▲ 柯文哲口中一樣不會犯錯的，就是妻子陳佩琪。（圖／記者陳家豪攝）

過去柯文哲犯錯只要推給某些人，或者推給藍綠就過關，反正就是一副「不到黃河心不死」的作風，反正認為跟隨他的小草永遠都會跟隨，討厭藍綠的選民都會以他為座標，但如今民調活跳跳的數字，已然提醒柯文哲已到「黃河邊上」了，可以好好考慮自己的退路了。

不只柯文哲受到重傷，民眾黨的正向評價也大跌9.7％，只剩21.9％，負面評價則大漲15.7％，高達65.3％，也是史上最高（如下圖）。跟柯文哲的不信任度69.1％，只差3.8％。雖然柯文哲的信任度還高於民眾黨正面評價1.5％，但不信任民調比政黨高3.8％，柯文哲是民眾黨的負債還是資產？不言而明，這種黨主席還不辭職謝罪嗎？能救民眾黨嗎？如果柯文哲不辭黨主席，民眾黨應該也是末日黃花了。

▲ 民眾黨的負面評價創新高，達到65.3％。（圖／美麗島電子報提供）

另外，賴清德總統今日就任一百天，本月國政民調也對其內閣進行調查。賴清德信任度與滿意度持續維持五成以上的高水平，即使傳出前交通部長李孟諺桃色新聞，以及台南立委林宜瑾涉貪案，但賴及內閣甚至民進黨好感度都是上升的。

但在內閣閣員的認識度上則非常差，即使知名如顧立雄和林佳龍兩人，能說出與其相配合的部會也不占多數，這種內閣的陌生感，在民眾黨的爛帳新聞結束之後，或許才會消除，屆時賴清德第一次組成的內閣究竟是如何的表現，才見真章吧。

▲ 賴清德總統今日就任一百天，信任度與滿意度持續維持五成左右。（圖／美麗島民調提供）

● 本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►北京鼎泰豐撤出華北市場　中國內需消費低迷

►中國能創造出《黑神話：悟空》　關鍵出自「絕望」

►明年國防預算創新高　添購軍武不如力行「全民國防」

►桃捷綠線站名罔顧民意　不冠「中正」就渾身不對勁？

投稿
申訴
美麗島電子報專欄

美麗島電子報專欄 美麗島電子報

二ＯＯ九年十二月，美麗島電子報在「引領兩岸問題討論」的簡單想法中誕生。創刊以來，美麗島電子報每天擴充政治、國際、兩岸、財經、生活專論以及新聞，鎖定重大議題，尋找各領域關心台海的專家投入專欄群。

美麗島電子報最新文章

more

信任度慘遭腰斬　柯文哲不辭黨主席將搞垮整個黨

「白內帳」重創民眾黨　神仙也難救「家天下」小黨

假帳風波堪比志怪小說　「尋找揹鍋俠」戲碼將不斷上演

國民黨負評居冠　民眾黨擺脫「小藍魔咒」後好感度超車

在野表現推高信「賴」度　黃國昌化白為小藍

關鍵字: 柯文哲 民眾黨 政治獻金 民眾黨 民調 陳敏鳳 美麗島電子報 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
信任度慘遭腰斬　柯文哲不辭黨主席將搞垮整個黨
劇情大反轉！　雲林大戰連載2年進入完結倒數？？
北京鼎泰豐撤出華北市場　中國內需消費低迷
中國能創造出《黑神話：悟空》　關鍵出自「絕望」
桃捷綠線站名罔顧民意　不冠「中正」就渾身不對勁？

推薦閱讀

中國能創造出《黑神話：悟空》　關鍵出自「絕望」

桃捷綠線站名罔顧民意　不冠「中正」就渾身不對勁？

降息就意味經濟衰退要來了？　美股有望帶動台股回升

北京鼎泰豐撤出華北市場　中國內需消費低迷

明年國防預算創新高　添購軍武不如力行「全民國防」

墾丁觀光只能靠陸客救？　旅遊品質就是地方水準

台灣沒能力做《黑神話：悟空》　有些事不是資金到位就..

劇情大反轉！　雲林大戰連載2年進入完結倒數？？

代理教師越來越難招　加開正式缺很難？

李艷秋／以老兵之女為榮　以身為第二代為傲

相關文章

柯文哲認補助款7380萬進口袋　洪孟楷：應公開向支持者說明流向

柯文哲認補助款7380萬進口袋　洪孟楷：應公開向支持者說明流向

民眾黨主席柯文哲爆出拿選舉補助款4300萬現金購入立院附近商辦，作個人使用，還說是「參照他黨慣例」三分之二歸個人，本次柯文哲選舉補助款拿了1..

6分鐘前

柯文哲用選舉補助款買房　矢板明夫質疑制度：對納稅人不公平

柯文哲用選舉補助款買房　矢板明夫質疑制度：對納稅人不公平

柯文哲被爆特農地還沒賣稱「不會像賴皮寮」　綠：賴清德已兌現承諾

柯文哲被爆特農地還沒賣稱「不會像賴皮寮」　綠：賴清德已兌現承諾

蔡壁如被爆假帳「藍白合」？　廖偉翔自清：我都是依法合規發薪

蔡壁如被爆假帳「藍白合」？　廖偉翔自清：我都是依法合規發薪

鏡新聞民調／民眾黨立委滿意度跌破3成　不滿意63.3%增9.7百分點

鏡新聞民調／民眾黨立委滿意度跌破3成　不滿意63.3%增9.7百分點

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

人生要有多黑暗才能生出《黑神話..

人生要有多黑暗才能生出《黑神話..

桃捷綠線命名糟　罔顧民意又無辨..

降息就意味著經濟衰退要來了？

鼎泰豐撤出華北　中國內需消費低..

國防預算創新高　不如力行「全民..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面