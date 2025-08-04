「抗中保台」可能抗中不保台　荒謬地成為政治動員口號

▲419反統戰大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

●黃奎博／政治大學外交系教授、國際事務學院全球及區域風險評估中心主任

「抗中保台」在無差別罷免國民黨區域立委中，荒謬地成為政治動員的口號。這口號在蔡英文執政時效果逐漸擴大，不只是因為民進黨強力宣傳，也是因為正好遇到幾個有利民進黨的變化。

站在台獨立場「抗中」 這不是「保台」而是「危台」

這些變化包括2017年解放軍機艦對台威脅的行動日增、一些西方國家加大指控中共對新疆「種族滅絕」，2018年夏季後美國與中共當局關係由可轉劣、同年底美國加強關切西藏人權，以及2019年香港「反送中」等，美國川普和拜登政府一方面挺台、港、疆、藏，另一方面藉此箝制中共當局。

後來，2019年底在武漢首次正式發現的新冠病毒及其後的全球大流行，川普堅稱乃中共當局所致。中國大陸上的嚴格封控措施，成為了抨擊中共國家至上、罔顧人權的理由，而民進黨要區別台灣和「中國」的不同，自然不放過這大好機會。

這些年來，「抗中保台」在台灣吸引到的選民，一大部分是台獨民進黨的支持者，但也有一部分是因為見到兩岸政治差異仍大，綜合實力此消彼長，擔心中共當局會以和平或非和平方式進行統一，所以接受「抗中」才能「保台」的說法。

此外，在台灣講「中（國）」幾乎都會被認為指中華人民共和國時，無論兩岸關係因何惡化，「抗中」似都變得順理成章；而絕大多數的台灣人民都希望保護這塊生長的土地，所以「保台」跟「抗中」緊緊地綁在一起，也沒多少人細究。

「抗中」其實是個簡單卻不常好好定義與討論的名詞，所以同樣稱「抗中」，卻不一定都會達成「保台」。

所謂的「抗中」可以是抵抗中國、中華人民共和國或中共，但民進黨在宣傳及運用上不予區分，因為它只認作為主權獨立國家的台灣，正牌的中華民國則是一個名字，也是拿來掩蓋其台獨進程、減少對岸攻擊的外殼。

而且，當「抗中」被認為是成抵抗中國，造成「中華民國代表中國」這個明明符合憲法和歷史、（至少對某些主權議題領域）國際間仍有若干支持的主張，在台灣變成政治不正確，「中國人」的概念會更加地與台灣人民的國族認同脫鉤。所以在台灣，只要「抗中」被簡化理解，「一中一台」、「一邊一國」（所以互不隸屬）就容易獲得支持。

問題在於，這種「抗中」真能「保台」？這九年多來的台海經驗指出，站在台獨的立場去「抗中」，亦即抵抗中國、中華人民共和國或中共，只會遭致實力快速增長的解放軍步步進逼、外交場域節節敗退。這不是「保台」而是「危台」。

若硬要用「抗中」一詞，國民黨李登輝、馬英九政府也「抗『中』」。它們反對「一國兩制」，並以中華民國憲政為立場，抗拒中共或中華人民共和國。緊張雖難免，但李有「一中各表」、馬有「九二共識」，讓兩岸至少可以平等尊嚴地對話、求同存異，又可展開功能性合作交流，大幅減少中共動武的可能。

總之，有些「抗中保台」最終變成抗中不保台，值得深思。

▼站在台獨的立場去「抗中」，亦即抵抗中國、中華人民共和國或中共，只會遭致實力快速增長的解放軍步步進逼、外交場域節節敗退。這不是「保台」而是「危台」。（圖／記者湯興漢攝）

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