「國安十法」恐仍防統不防獨　難相信能保障中華民國的存在

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／總統府提供）



●黃奎博／政治大學外交系教授、國際事務學院全球及區域風險評估中心主任

賴清德在11月26日召開國安會議及記者會，裡面提到兩大施政規劃，第一是擬以新臺幣1.25兆元特別預算「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」，第二是擬以所謂的推動「國安十法」立（修）法「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」。

那橫空出世、為期7年的1.25兆元國防特別預算，並不包括在行政院明（民國115）年編列約9495億元的「總體國防支出」內，遑論後者已極為驚人地占明年中央政府總預算3兆又350億元的約31%。面對多戰線的以色列，今（西元2025）年的國防預算「僅」占該國總預算不到15%。

關於預算排擠、使用效率與透明度、舉債風險等相關討論已經很多，便不再贅述。本文會聚焦在務實臺獨工作者賴清德所謂的「國安十法」。

難道「國安十法」終究不是「國安實法」 無法成為保障中華民國的法律？

蔡英文執政時，民進黨挾立院多數的優勢，輕鬆通過所謂「國安五法」的修法，號稱保護「這個國家」的國家安全與尊嚴，但後來在執行時只防統不防獨。筆者因此戲稱該「國安五法」其實是「國安無法」。

防統不防獨的｢國安無法｣，是因為民進黨黨綱主張應「依照台灣主權現實獨立建國，制定新憲」，而藏於內的《台灣前途決議文》則主張，「台灣是一主權獨立國家，固然依目前憲法稱為中華民國。」它不管中華民國憲法增修條文第5條第5項規定，「政黨之目的或其行為，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者為違憲。」

所以，擁獨的民進黨及其政府常「逢中必反」，無論「中」指的是（曾由中華民國唯一代表的）中國或中華人民共和國，甚至有時殺紅了眼，見到中華民國也不高興，例如賴清德在競選中華民國總統的辯論時說「中華民國是災難」，後雖稱口誤，應是「中華民國憲法是災難」，但一樣不可思議。

又如內政部長劉世芳於今年3月所謂的「大罷免」，在高雄站臺宣講並高喊讓賴清德「來作我們臺灣國的主人」。明眼人都知道，許多人拿著中華民國俸祿但心中恐無中華民國。

而所謂「國安十法」，或可溯源自去（民國113）年民進黨立院黨團提出10部與國家安全有關的法律修正案，號稱是針對「精準打擊、公開揭露及風險控管」。到了前述的國安會議，更加上了「全面建構民主防禦機制」的偉大名目。

我國必須防範外來的滲透與顛覆威脅，以及內在的臺獨與紅統勢力，因此相關的國安法規，如果合理地以捍衛中華民國、以反制與打擊前述各類威脅和勢力為先，國人自當支持。

但從防（紅）統不防獨的「國安五法」實踐觀之，再加上民進黨根深蒂固的臺獨理念，很難相信賴清德口中的「國安十法」會既防（紅）統又防獨，保障中華民國的存在及其自由民主憲政體制。

難道「國安十法」終究不是「國安實法」，無法成為落實保障中華民國的法律嗎？

▼擁獨的民進黨及其政府常「逢中必反」，無論「中」指的是（曾由中華民國唯一代表的）中國或中華人民共和國，甚至有時殺紅了眼，見到中華民國也不高興。（圖／記者黃克翔攝）

