川普延續「川三不」！川習熱線後　共管台海形勢更明顯..

▲▼川普延續「川三不」路線，可望與習近平達成共管台海的默契。（資料照／路透，下同）

●黃奎博／政治大學外交系教授、國際事務學院全球及區域風險評估中心主任

川普在美東時間1月20日上任前，已揭露了不少他的外交路線圖。跟第一次的任期相較，關稅、反自由貿易依舊做為主要的外交政策工具，從國際組織「退群」的跡象再現，對伊朗以及巴勒斯坦激進勢力哈瑪斯等的敵意不變，對中國大陸、俄羅斯、北韓的態度則顯有轉圜。

川普第一次任期的外交「三不」基本原則，似將會延續到第二次任期，除非外在環境有了劇烈的改變。前述所謂的「川三不」包括：不在國內外浪擲經費、不在海外行接觸作戰、不輕易犧牲美國大兵。

中美雙方在不造成意外前提下 分別壓制台獨問題

從台灣的角度觀之，必須警覺到，因為「川三不」，拜登政府後期逐漸浮現的美陸技術性共管台海，有可能在川普第二任的初期更加明顯。

2023年6月，筆者便在「雲論」指出，美國務卿布林肯在新冠疫情後首訪北京，若美國承諾持續其「一中政策」、阻止民進黨劍走偏鋒，中共則微降對台威逼的力道且不必進行類似圍島等進一步的封鎖時，對美陸雙方均有益，將此稱為美陸技術性共管台海或不為過。（參閱：黃奎博／布林肯訪北京為技術性共管台海做準備？）

中共中央外事辦主任、同時也是外交部長王毅，在這段時期頻繁與布林肯或白宮國家安全顧問蘇利文在第三地會面長談。就他們會後發言觀察之，美國與中國大陸有可能針對台灣問題，在某種程度上已有很多的意見交換，而且當面對各自內部政治或經濟的麻煩時，雙方可在不造成意外的前提下，分別壓制台獨問題，不讓台獨問題變成美陸雙方的麻煩。換言之，不公開宣布但可分頭操作的技術性共管台海，就更可能成真了。

川習通話多次 可能已對台海有默契

猶記川普在去（2024）年12月曾主動表示，自勝選以來一直與習近平保持聯繫，與習「關係非常好」。有趣的是，中共官方並未證實或否認川普所言，但根據實務經驗研判，那時的川習通話是非常可能的。至於為何未獲陸方證實，可能是兩人在一些重要議題上仍在溝通協商中，所以陸方低調以對，以免「呷緊弄破碗」。

約莫同時，川普被媒體詢及「如果中國侵台，是否會承諾保衛台灣」，他說「我永遠不會這樣說」，他另強調和習近平的關係非常好，一直保持溝通，希望習不要出兵台灣。

1月17日，川普與習近平又通了電話。雖然不知道是川普勝選後的第幾次，但川普自己和中共官方均加以證實。川普稱談到包括平衡貿易、芬太尼（吩坦尼Fentanyl）毒品、抖音（TikTok）等許多議題，「雙方將竭盡所能讓世界更和平與安全」。中共媒體則報導，習近平表示，「台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理」，「中美經貿關係的本質是互利共贏」，不應衝突對抗。

兩岸相安無事 美國可以左右逢源

或許對川普而言，台灣是美國前十大的貿易逆差方，台灣最好有個和平穩定的環境，多購買美國貨品，並且多投資美國（包括美國政學界給予高度關注的晶片工業）；除非和平統一，不然台海最好就是兩岸相安無事，讓美國可以左右逢源、大賺其錢。如果他能維持這樣的情勢，而習也同意在｢反獨促融」時控制力道，以免台海局勢失控，雙方的心照不宣，正可謂延續了美陸技術性共管台海之實。

基於前述的「川三不」，可推斷即便技術性共管台海，川普目前也不會出賣台灣，因為一個繁榮的台灣也是美國增加收入、平衡虧損並維持若干關鍵科技供應鏈的重要來源。川普目前也不會貿然強調美國在台海的軍事作用，遑論直接或間接幫著民進黨政府「抗中保台」；他在民進黨政府已付的200億美元左右、尚未交貨的美國軍武系統之外，應會要台灣持續買進其它美國較具防禦性的軍武系統，但例如相對高調的台美軍事交流新聞露出，或讓美國閣員或其副手訪台等決策，大概會沉寂一段時間。

只要川普與中共當局大致上相互滿足對方需求，他對於台獨的反感便將較為明顯，因為台獨所可能引發的區域動盪，與前述的「川三不」及「技術性共管台海」的目的相悖。

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