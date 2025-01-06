ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

當動盪成為2025主旋律 　全球向右轉下的「金融新格局」

我們想讓你知道…未來即使全球貿易摩擦與供應鏈重組加劇，但在全球經貿版圖重塑過程中，台灣廠商若能改變全球布局，或進行產品轉型升級，反而可能是另一波成長契機的開始。

▲▼投資人恐慌,股市下跌,美股,熊市,大跌,VIX。（示意圖／達志影像）

▲世界集體右轉，逆全球化經濟崛起。（示意圖／達志影像）

●傅清源／台灣銀行家雜誌副總編輯

2024年可說是全球大選最熱鬧的一年，有高達62個國家舉行大選，比前兩年總和還高。而其中最明顯的風向就是集體「向右轉」，許多國家改由右翼政黨出線，而未能執政者，選票也出現大幅成長。另一方面，川普以王子復仇之姿大勝重回白宮，更是右翼治理崛起的明證。

世界集體右轉　逆全球化經濟崛起

根據皮尤（PEW）研究中心2024年12月最新分析指出，選民對政治的不滿，為右翼政黨創造了機會。2024年歐洲的幾場選舉更凸顯了這個趨勢：從歐洲議會選舉以及法國、奧地利、羅馬尼亞、葡萄牙、英國、德國，一直到亞洲的印度、印尼等全國大選，右翼政黨都成為勝利者――即使多數仍沒能執政，但選票的成長幅度之大，跌破專家眼鏡。

在美國，川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動已成為共和黨主旋律，這與川普第一任的時候還在為路線爭論的情況，已截然不同。美國國際民主協會（NDI）的統計明確指出，左傾意識占全球政治版圖的比例逐漸縮小，而右傾意識則反向擴張，此消彼長之下，右翼主導政治已是不爭的事實。

與此同時，右翼政黨的共同意識型態，例如反對移民、反對全球化、強調貿易保護主義、對綠能減碳表示懷疑等等，預計在2025年起，將陸續落實在經濟與金融政策。

皮尤認為，全球貿易自由化時代已基本結束，轉而變成以地緣政治為特徵的區域和雙邊貿易協定；世貿組織不會有進展，而下一輪關稅戰的過招即將到來。

▼美國國際民主協會（NDI）的統計明確指出，左傾意識占全球政治版圖的比例逐漸縮小，而右傾意識則反向擴張。（圖／台灣銀行家提供）

▲▼2025金融新格局資料。（圖／台灣銀行家提供）

川普2.0 三種劇本　一好兩壞

《經濟學人》在預判2025年度10大趨勢時，毫無懸念地將首要趨勢給了川普重回執政帶來的巨大不確定性。甚至10大趨勢中，有4項是跟川普有關，以至於筆者在閱讀《經濟學人》這份報告時，都可感受到主筆者湯姆‧斯丹塔奇（Tom Standage）下筆時的無奈與艱難：看來2025年主要政經趨勢會是川普表演的舞台。

到底川普2.0會如何？或許從嗅覺最敏銳的金融業可以找到方向。美國銀行（BofA）全球經濟學家Claudio Irigoyen在2024年11月22日的最新報告指出，川普2.0可能引發三種情境：

首先，「最樂觀」的想定，是川普2.0將聚焦經濟成長，而對關稅貿易戰下手較輕，包括：放鬆政策管制，積極減稅，同時減少財政支出以確保預算平衡，淡化不利於經濟成長的關稅和移民限制。

美銀指出，放鬆對銀行業的監管將有助於促進融資體系的穩定，而放鬆對能源行業的監管會對石油價格造成向下的壓力，減少貿易逆差。若關稅和移民限制相對溫和的話，全球實質利率和通膨預期將會上升，預計美國經濟成長率將超過3%，聯準會可能「按兵不動」甚至升息。

第二種「次壞」的情況，是川普推動激進的關稅與移民政策，此將衝擊投資人和消費者信心，美國經濟恐因此步入衰退。在這種全球避險情境下，長期通膨預期也將下降，美元走勢存在不確定性，可能會隨著聯準會寬鬆貨幣政策而走弱。

第三種「最糟糕」的劇本，全球地緣政治局勢因為川普的貿易和外交政策而極端升級，屆時美元將全面走軟，美國經濟很有可能陷入類似「停滯性通膨」困境，長期通膨及其預期將大幅上升，並導致美元作為儲備貨幣的地位全面削弱。

究竟哪一種劇本會成真？雖然沒有人敢打包票，但從2024年12月聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）記者會的「偏鷹」言論，暗示或將放緩，甚至暫停降息步伐的情況來看，表面上似乎顯示美國經濟仍然強勁，通膨仍高；但也不排除一種可能，就是萬一上述「壞劇本」成真，經濟衰退陰霾再起時，聯準會仍擁有足夠的降息空間，作為救經濟的子彈。近期我國央行報告亦多次指出2025年經濟存在下行的隱憂。

軍事熱戰變冷　貿易冷戰變熱

好消息是，從川普近期的發言觀察，他上任後將會積極明快的解決烏俄及中東問題，因此2025年地緣軍事衝突的風險有望冷卻，進入談判與戰後重建。從聯準會理事會成員Matteo Iacoviello編製的國際地緣政治風險指數（Geopolitical Risk Index）來看，在歷經2022年烏俄戰爭爆發與2023年以哈戰爭後，近期國際衝突風險有望恢復至正常水準（100），熱戰將會變冷。

然而，從2018年開始的貿易戰，卻未見減緩，反而持續加溫，國際貨幣基金（IMF）及英國經濟政策研究中心（CEPR）共同指出，從外人直接投資（FDI）指數來看，東（以俄國與中國為肘首的共產國家）、西（以美國為首的民主國家）兩種意識型態集團的激烈碰撞，導致國際貿易呈現所謂「地緣經濟裂解」（Geoeconomic Fragmentation）的情況，且預期在未來將會進一步升溫，貿易冷戰將會越打越熱。

▼近期國際衝突風險有望恢復至正常水準（100），熱戰將會變冷。（圖／台灣銀行家提供）

▲▼2025金融新格局資料。（圖／台灣銀行家提供）

國際對台灣經濟強韌度按讚

2018年以來，全球雖歷經美中爭端、COVID-19疫情，及烏俄、中東戰爭等非預期事件接連衝擊，但台灣經濟成長明顯優於主要經濟體，且通膨相對溫和；同時，新台幣相對穩定，台股表現更是亮眼，充分展現出台灣經濟面對衝擊時，令人刮目相看的韌性。

S&P Global在2024年12月17日下修2025年全球GDP預測值至2.51%，其中歐元區、英國、日本、南韓、中國大陸及東協十國預測值均遭調降，卻逆勢調升台灣的預測值，正代表國際對台灣經濟具有充分的信心。

未來即使全球貿易摩擦與供應鏈重組加劇，但在全球經貿版圖重塑過程中，台灣廠商若能改變全球布局，或進行產品轉型升級，反而可能是另一波成長契機的開始。再加上若川普總統進一步加強對中國科技與貿易制裁，台灣廠商還可能受惠於轉單效應，挹注台灣經濟與貿易成長動能。

▼東、西兩種意識型態集團的激烈碰撞，預期在未來將會進一步升溫，貿易冷戰將會越打越熱。（圖／台灣銀行家提供）


▲▼2025金融新格局資料。（圖／台灣銀行家提供）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

 ● 本文獲授權，轉載自「台灣銀行家」。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►2025年全球風暴　美國如何迎擊國家安全的多重威脅？

►發大財不是第一！　「2025十大新年願望」見偶像、結婚都上榜

►川普經濟學第二章　關稅與愛情

►柯文哲收押、高虹安停審　不尊重司法就無公平正義

投稿
申訴
關鍵字: 傅清源 雲論 台灣銀行家 金融 貿易 財金 川普 台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
當動盪成為2025主旋律 　全球向右轉下的「金融新..
國民黨贏了表決　輸了民心
宮崎駿憂心兒童不出門「喪失自立能力」！作品堅持不靠..
2025年全球風暴　美國如何迎擊國家安全的多重威脅..
發大財不是第一！　「2025十大新年願望」見偶像、..

推薦閱讀

從洗碗看親密關係　家事爭執與原生家庭有關

當動盪成為2025主旋律 　全球向右轉下的「金融新..

國民黨贏了表決　輸了民心

黃明鎮／為管理員正名 提升獄政士氣

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

王尚智／「宇宙大覺者」的一場佛門驚世騙局

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

柯文哲案交保又抗告　「押不押」地院跟高院在吵哪樁？

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

【H的感情學分班】畢書盡交往八年分手後半年就結婚　..

相關文章

金融時報：中國貨輪損壞台灣海纜　台國安官員稱非事故

金融時報：中國貨輪損壞台灣海纜　台國安官員稱非事故

基隆港外的海底通訊電纜日前受損，疑是遭一艘屬於中國的貨輪拖錨損壞，台灣擔憂這反映北京「灰色地帶」行動升高。這艘貨輪現正航向釜山，台灣已請求韓..

6小時前

川普因素影響全世界　和碩董座童子賢：對台灣利多弊少

川普因素影響全世界　和碩董座童子賢：對台灣利多弊少

川普超吸金「募款飆破66億新台幣」　美國企業金主砸錢狂挺

川普超吸金「募款飆破66億新台幣」　美國企業金主砸錢狂挺

國民黨贏了表決　輸了民心

國民黨贏了表決　輸了民心

Aston Martin「全新V12超跑1／16登台」！5.2升雙渦輪榨835匹馬力

Aston Martin「全新V12超跑1／16登台」！5.2升雙渦輪榨835匹馬力

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

從洗碗看親密關係

從洗碗看親密關係

當動盪成為2025主旋律 　全..

國民黨贏了表決　輸了民心

黃明鎮／為監獄管理員正名

賴兒子服役　必然更有號召力！

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面