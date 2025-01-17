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選後回歸市政　三民調同步顯示：侯友宜施政滿意度大幅回升

▲▼新北聯醫三重院區負壓隔離病房年久失修，在疾管署及新北市府的經費挹注下重新整建，並在27日舉行揭牌儀式。新北市長侯友宜、疾管署長莊仁祥、聯醫院長項正川共同舉行揭牌儀式。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

韋安／資深媒體人

因參與2024總統大選，原本施政滿意度在六都施政滿意度，長期名列前茅的新北市長侯友宜，受選舉期間的政治因素，不同政黨傾向選民各自歸隊效應，其施政滿意度一度受到大幅影響。

然而，經過一年的時間，侯友宜以加倍努力的態度回歸市政，繼續全力推動他十四年來擔任新北正副市長，一路走來的利民利市的施政政策，延續過去的務實作風。讓市民再次聚焦看到「好好做代誌」的市長侯友宜。而最近三份民調，均顯示侯友宜施政滿意度已顯著大幅回升。

一、《美麗島電子報》：施政滿意度達71.8%，團隊民眾平均打69.9高分

根據《美麗島電子報》2025年1月16日的民調，71.8%的新北市民對侯友宜的整體施政表現表示滿意，其中21%表示「非常滿意」，50.8%表示「還算滿意」。這是侯友宜回歸市政一年後，市政表現的亮眼成績。其中，泛藍支持者的滿意度高達95.1%，中立選民的滿意度也達73.6%，顯示他的施政表現，再次被大多數市民所認可。

此外，在滿意度調查的同時，《美麗島電子報》也請市民對「侯友宜和市政府團隊的整體施政表現打分數，以0分到100分來講，60分算及格」，結果有84.9%的市民給予及格以上評價，平均分數為69.9分。其中評分中位數為70分，眾數則為80分，顯示「侯市府」的施政表現獲得市民廣泛肯定和好評。

民眾對侯友宜施政的具體面向也給予了高滿意度，前三項表現最受肯定的分別是：

1. 推動醫療衛生、照顧市民健康：滿意度78%。

2. 推動環保、提高生活環境品質：滿意度75.9%。

3. 維護公共場所安全與消防工作：滿意度75.3%。

二、《菱傳媒》：施政滿意度從低谷反彈，反彈飆升20%

《菱傳媒》的最新民意調查調查顯示，侯友宜的施政滿意度從2023年7月總統大選期間的低點30.95%，已大幅反彈至51.76%，增幅達20.81個百分點。特別是在幼兒公托、高齡日照等社會福利政策方面，民眾的滿意度達到62%。

此外，《菱傳媒》的民調顯示，民眾對新北市在「都市更新與重大建設」及「社會福利」兩大領域的施政表現尤為滿意。這些政策都是侯友宜擔任新北市長後，長期推動的重點施政方向。正因如此，民眾對新北市都市更新與重大建設的支持度一直居高不下，這也成為侯友宜施政滿意度反彈的重要原因。

三、《TVBS》：滿意度回升至53%，「最高滿意度」紀錄仍未被打破

根據《TVBS》2024年11月13日至19日所進行的調查，侯友宜的施政滿意度從總統大選結束後的48%回升至53%，不滿意比例則下降8%，顯示其施政表現再次受到市民肯定。雖然這一數據仍低於2023年3月參選總統前的61%，但回升趨勢明顯，並顯示出市民對侯友宜的施政能力回歸理性看待，脫離政治因素干擾。

《TVBS》的長期民調數據同時顯示，侯友宜在2021年至2022年間，在參選總統大選之前，其施政滿意度曾長期維持超過7成，2021年8月，他的施政滿意度高達79%，這是六都市長滿意度調查中的歷史高點。

四、回歸初心，施政滿意度會持續反彈

侯友宜的施政滿意度回升並非偶然。他的治理風格強調「少政治、多做事」，以務實的態度處理市政工作，贏得了市民的支持。在交通建設、社會福利、醫療衛生等方面的努力，讓市民感受到具體的改善，這也成為他施政滿意度曾維持高檔，而選後回歸市政，可以短期內大幅回升的主要原因。

根據《美麗島電子報》的數據，雖然有71.8%的新北市民對侯友宜滿意，但在民進黨支持者中，滿意度為45%，不滿意度則達到48%，顯示不滿意比例仍高於滿意比例。

相比2022年市長連任選舉中，當時侯友宜在所有新北市行政區中，包括蘆洲與三重等深綠選區，得票率超過半數，現階段仍有部分民進黨支持者，仍受總統大選政治因素影響，對他的施政未給予中立的評價。

隨著時間推移，當政治色彩逐漸淡化，這些泛綠支持者也有望重新肯定侯友宜的施政表現，為其滿意度帶來更多正面評價。

有望重回民意高點紀錄

選後回歸市政的侯友宜，再現「好好做事」務實苦幹本色，和果決善斷的決策領導風格，加上長期累積政績，都促使民意可以快速反饋。《美麗島電子報》、《菱傳媒》及《TVBS》的民到調，均已證實其施政滿意度的顯著反彈回升。

只要延續「少政治、多做事」的做事風格，侯友宜會做出更多的實事和政績，去贏得市意的肯定和好評。未來兩年，這位大家習慣的「好好做代誌」政治人市長，施政滿意度將有機會重回以往民意高點。

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