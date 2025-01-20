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預防海底電纜危險　立法劃定保護區

我們想讓你知道…台灣於國際地緣政治上有極重要的位置，海纜安全的維護，於事前、事後均應兼顧，國際上設置海纜保護區的做法，值得參考。

▲▼中華電信證實海底電纜遭拖斷，肇事貨輪抓到了。（圖／海巡署提供）

▲中華電信近日證實海底電纜遭貨輪拖斷。（圖／海巡署提供）

● 江雅綺、陳瑞仁／國立台灣海洋大學法政學院教授、退休檢察官

2023年，台灣因應中國漁船勾斷台灣馬祖海纜事件，迅速修訂《電信管理法》並將破壞海纜入罪。事實上，由於海纜的重要性上升，傳統法律往往不敷使用，因此對於海纜的保護，除了事後重罰，各國亦紛紛立法採取預防性的措施。

設置海纜保護區　紐澳地區具有指標性

其中一個最顯著的做法，是設置海底電纜保護區（submarine cable protection zones），由政府在海纜經過的路線畫定帶狀走廊，並在該地區加強空中與海上巡邏、限制海域活動以保護海纜之安全。此種措施最具指標性的立法，應屬紐澳地區，其中紐西蘭《海底電纜與管線保護法》(Submarine Cables and Pipelines Protection Act 1996)授權紐西蘭總督徵詢交通部長意見後公告之，至今已設十個海纜保護區。

澳大利亞《通訊法》(Telecommunication Act 1997)授權其電信主管單位一即澳大利亞通訊及媒體委員會（The Australian Communications and Media Authority , ACMA)一徵詢環保署長意見後公告之，至今已設三個保護區（其中珀斯保護區延伸至外海112公里，深度達2000公尺）。

而澳大利亞的模式，並被國際電纜保護委員會推祟為最完備的法制。其後，日本、新加坡亦均紛紛立法設置保護區。

澳大利亞關於海纜保護區的規定，於前述1997年法案中的基本架構為（一）海纜保護區之指定程序（二）保護區之範圍寛度（三）保護區內活動之限制與禁止（四）保護區之公告（五）受保護海纜之本國屬性（六）保護區的修改與撤銷（七）與保護區相關之各項犯行（八）其他雜項規定。

其特色為保護區可由主管單位職權發動，亦可由海纜業者提出請求， 該法亦允許政府向業者收回保護措施的相關費用，頗有公私協力的概念，劃定為保護區之後，相關法律將禁止或限制可能損害海底電纜活動，例如觸及海床的捕魚或下錨、挖取海沙、疏濬等作業，違反者，將面臨嚴厲的行政或刑事處罰。

保護區可分強制與非強制　台灣值得參考國際做法

此外，紐澳模式給我們的啟示是，海纜保護區之設置，可分為強制性和非強制性。紐西蘭是強制性，所有海纜之經過地區均納入保護區。澳洲則採非強制性，容許業者自由選擇其海纜是否納入保護區。

值得注意的是，國際間存有反對強制設置海纜保護區之聲音，其理由有二，（ 1 ）海纜集中於特定地區，一次事故就可能破壞多條海纜。 （ 2 ）因為有保護區設置，所以海纜不得不集中於特定地區，可能造成纜線與纜線之間距離過小，致維修與施工產生困難。

中國對海纜的重要性知之甚詳，除了開發海纜製造與維修的技術（包括快速勾斷海纜的專利），另方面也於2003年公布「海底電纜管道保護規定」，該法第七條指定海纜保護區之範圍為（1）沿海寬闊海域為海底電纜管道兩側各500米; （2）海灣等狹窄海域為海底電纜管道兩側各100米; （3）海港區內為海底電纜管道兩側各50米。

台灣於國際地緣政治上有極重要的位置，海纜安全的維護，於事前、事後均應兼顧，國際上設置海纜保護區的做法，值得參考。

▼中華電信第4條台澎金馬通訊海纜預計2026年完工。（圖／東方風能提供）

▲▼中華電信第4條台澎金馬通訊海纜預計2026年完工，由本土風電業者首次得標。（圖／東方風能提供，下同）

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