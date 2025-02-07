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「年後離職潮」擋不住？94.8%考慮跳槽　最在意的10個焦點揭曉

我們想讓你知道…yes123求職網認為，由於長期不滿「低薪窮忙」窘境，加上擔心通膨壓力，即使大環境處於全面性「邊境解封」時代，企業營運開始「觸底反彈」，勞工們要求加薪的聲浪，或者跳槽爭取待遇的企圖心，並不會因此減弱。

上班族,工作,加班,壓力,社畜（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲根據yes123求職網3日發布的調查指出，有62.2%自認「跳槽機率大於續留機率」；也有32.6%自認「跳槽與續留機率各半」。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

●文／網路溫度計

年後湧現離職潮！根據yes123求職網3日發布的調查指出，有62.2%自認「跳槽機率大於續留機率」；也有32.6%自認「跳槽與續留機率各半」；以及5.2%自認「續留機率大於跳槽機率」。

因此自認續留機率「沒有」大於跳槽機率的，合計共有94.8%，比例略高於去年的94.1%；這當中「已經開始」投履歷找工作的，又合計佔了80.7%，而且其中28.1%屬於「準備提辭呈」。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，由於長期不滿「凍薪苦撐」、「低薪窮忙」窘境，加上擔心通膨壓力，生活開銷變大，即使大環境處於全面性「邊境解封」時代，企業營運開始「觸底反彈」，勞工們要求加薪的聲浪，或者跳槽爭取待遇的企圖心，並不會因此減弱。

楊宗斌表示，資方勢必要正視「盈餘與員工分享」的問題，不能總是要求同仁「共體時艱」，未來景氣與業績若回溫，少不了要跟著調薪和增加福利，藉此提高員工忠誠度，減少人才流失，避免持續缺工困境。

不動產、餐飲業等缺工產業大舉徵才　共開出16.9萬個職缺

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體（日期：2025/01/29～2025/02/04）統計調查，「年後離職潮」近一週探索概念出現「不動產、Google、自願離職方案、1間房」等字詞。「不動產」一詞出現在缺工產業，根據1111人力銀行資料庫統計，今年1月工作機會達79.2萬個，年增16%，其中不動產、餐飲服務業、醫療相關、住宿服務等行業，共開出16.9萬個工作機會，為年後求才主力，大舉招募新兵加入。

▼《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友離職在意的10個焦點。（圖／網路溫度計提供）

▲▼《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友轉職在意的10個焦點。（圖／網路溫度計提供）

科技業兩樣情！　谷歌祭出自願離職方案、DeepSeek高薪徵才

科技業年後則呈現兩極化發展，一方面，Google內部信件「自願離職方案」的出現，揭示了一波大規模裁員。這場裁員行動引發員工強烈反彈，集體發表請願書，批評公司在毫無預警的情況下進行人力調整，導致員工對工作安全感大幅下降，並要求公司重新檢視裁員政策。

對此，Google台灣發表聲明強調，此方案僅適用於美國市場，台灣團隊仍持續成長，未受影響。

另一方面，另一家科技公司則選擇逆勢擴張。中國AI新創公司DeepSeek在農曆春節期間聲名大噪，年後更積極徵才。DeepSeek4日於人力資源網站釋出52個職缺，其中多數正式員工的薪資落在人民幣2萬元（約新台幣9萬元），而「深度學習研究員-AGI」的年薪更高達人民幣154萬元（約新台幣700萬元）。

據悉，DeepSeek的人才選拔標準聚焦於「年輕高潛」，特別偏好1998年左右出生、工作經驗不超過5年，且具備理工背景、聰明且經驗尚淺的候選人。

過年領到「1房+2500萬」遺產可退休？　網友：單身沒小孩可以

除了為求高薪換工作，也有人過年領到大筆遺產選擇離職。PTT有一名網友1月29日發文詢問，「同事過年遺產分到1間房以及2500萬元，在高雄就可退休？」引起網友熱議，「2500萬買房當職業房東就好」、「吃利息就算1%，一年約24萬，一個月2萬高雄很好過了」、「單身沒小孩可以」；也有人認為，「沒工作就是吃老本而已」、「怕無聊去找個做身體健康的就好」。

▼過年領到「1房+2500萬」遺產可退休？網友回應，單身沒小孩可以。（圖／資料照）

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

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