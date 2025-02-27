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中華隊網路聲量逾38萬筆　他喊「你不能贏的時候才愛他們」感動球迷

我們想讓你知道…擔任中華隊領隊的中華職棒大聯盟會長蔡其昌也在臉書呼應寫下，「你不能只有在贏的時候才愛他們」。用這句話感謝這批Team Taiwan好手付出。

▲▼WBC世界棒球經典賽資格賽中華隊4戰網路聲量。（圖／網路溫度計提供）

▲WBC世界棒球經典賽資格賽中華隊4戰網路聲量。（圖／網路溫度計提供）

 ●文／網路溫度計

經典賽資格賽（WBCQ）A組賽事25日落幕，中華隊在附加賽以6比3打敗西班牙，復仇成功，順利搶到最後一張2026經典賽正賽門票！五天四場比賽，中華隊表現一路跌跌撞撞、最終驚險達成預設目標，意外戰況令許多台灣球迷吃驚。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀測「中華隊」資格賽5天賽程期間，累積網路聲量高達38萬5,375筆，《網路溫度計DailyView》盤點你必須要知道的轉折或關鍵。

第四戰2/25　中華 vs. 西班牙 6：3雪恥晉級

網路聲量：102,395筆

4場比賽聲量最高，正是25日中華隊二度交手西班牙，力拚搶下最後一張晉級門票的附加賽，即便中華隊開局就攻破西班牙先發投手拉索，然而「無敵艦隊」打線面對莊陳仲敖很快給予反擊，1局下就出現影響戰局的關鍵時刻，西班牙打者一顆打向右外野的強勁平飛球，被鎮守在那的宋晟睿上演飛撲接殺美技化解掉分危機。莊陳仲敖賽後透露，「是他幫我度過當時亂流，賽後有再一次當面謝謝他」。

西班牙整場戰況緊咬，讓觀看比賽的球迷情緒繃到最高點，中華隊接連推派「龍之子」徐若熙、孫易磊、曾峻岳幾位火球男上場飆速壓制，最終才艱苦的收下勝果。這幾位頂住壓力的投手，賽後分別吐露心聲，滿壘連飆兩K解危的孫易磊還原7局下危機時刻，想要以變速球和指叉球解決對手，「轉捩點在變速球，投進好球帶之後給自己滿大信心」，最後才能安全下莊。

▼中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

第三戰2/23　中華 vs. 尼加拉瓜 0：6慘遭完封

網路聲量：71,355筆

對戰尼加拉瓜賽前，中華隊已確定要打附加賽搶門票，無關晉級與否的這場比賽，球員依舊頂著龐大壓力出戰，開局張育成發生失誤讓球隊陷入落後局面，攻擊多次出現壘上有人無法送回跑者，留下許多殘壘的情況，使得整隊更加綁手綁腳，9局上陳韻文在0比3落後局面登板主投，再因控球不穩讓尼加拉瓜敲回3分，終場0比6遭到對手完封。

總教練曾豪駒賽後受訪表示，「我們就是要稍微再去討論，怎麼樣讓整體的一個攻擊力更有效率」，或許從最後一場，反映了教練團成功克服難題。

▼對戰尼加拉瓜賽前，中華隊已確定要打附加賽搶門票，無關晉級與否的這場比賽，球員依舊頂著龐大壓力出戰。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊擊敗南非拿下資格賽首勝。（圖／記者李毓康攝）

第二戰2/23　中華 vs. 南非 9：1大勝

網路聲量：90,255筆

23日出戰南非前夕，網路社群持續討論中華隊首戰意外敗給西班牙的賽果，中華隊頂著非贏不可的壓力，開賽後仍有攻勢無法串連情形，尤其中心打線熄火卡彈讓分數無法擴大。

所幸王博玄、宋晟睿兩位後段棒次小將跳出來，宋晟睿更打出中華隊史首支場內全壘打，賽後他笑說，「上一支應該是我高中的時候，進職業還沒這樣跑過，跑完覺得滿累的，腳也滿酸的」。

此戰另一亮點是扛下先發投手重擔的沙子宸，他主投2.2局有效壓制南非打線，因雙腿抽筋提前退場，賽後才傳出當天沙子宸是頂著高燒上陣，硬撐到第3局才因身體扛不住下場，被換下場那一刻他緊抱捕手蔣少宏，成為本場賽事經典畫面，隔日受訪沙子宸還原當時情境，表示「很感謝他帶給我安定感，讓我知道該怎麼面對每一個打者，也讓我對自己的球路更有信心」，擁抱當下是對蔣少宏說：「要繼續加油，一起跟隊友們拿下勝利」。

▼扛下先發投手重擔的沙子宸，因雙腿抽筋提前退場，被換下場那一刻他緊抱捕手蔣少宏，成為本場賽事經典畫面 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，沙子宸 。（圖／記者李毓康攝）

第一戰2/21　中華 vs. 西班牙 5：12落敗

網路聲量：58,084筆

首戰西班牙，中華隊投手派出「奇兵」陳宇宏先發，整場賽況發展也讓眾人大感意外，西班牙打線兇猛從中華隊投手群持續敲回分數，終場台灣以5比12大比分敗給對手，成為整個資格賽系列波折起伏開端。

賽後單場敲出兩支安打的「台灣隊長」陳傑憲提及，大聯盟為加快比賽速度加入計時規則，對選手們來說是「滿不舒服的一件事」，不過這是比賽規則，我們要去了解與調整；對於計時規則討論，成為接下來幾場比賽球迷高度關注焦點。

▼首戰西班牙，整場賽況發展也讓眾人大感意外，終場台灣以5比12大比分敗給對手，成為整個資格賽系列波折起伏開端。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊慘敗給西班牙隊。（圖／記者李毓康攝）

蔡其昌暖語獻Team Taiwan

經歷波折才拿下晉級正賽門票，「台灣隊長」陳傑憲賽後坦言「很不容易」，知道前面比賽輸球，網路上出現球迷批評聲浪，他向大家喊話給予年輕球員鼓勵而不是謾罵，「比賽本來就有輸有贏，能夠陪我們走到最後的，才是真正愛棒球的人」。

擔任中華隊領隊的中華職棒大聯盟會長蔡其昌也在臉書呼應寫下，「你不能只有在贏的時候才愛他們」。用這句話感謝這批Team Taiwan好手付出。

短短一句話觸動不少許多真心愛中華隊、喜歡國手的球迷朋友，至今已累積超過8萬人按讚，紛紛喊著既感動又催淚，「不論輸贏，他們都是台灣的孩子」、「即使輸了也是台灣英雄」、「一起贏，一起輸，一起扛，球員辛苦了」、「不管輸贏都是我最愛的中華隊Team Taiwan」、「臺灣球衣難扛，每個球員壓力都很重 多鼓勵」、「永遠愛台灣隊，無論輸贏，他們都是讓台灣在世界舞台發光發熱的英雄！感謝Team Taiwan！」、「為什麼會覺得會長說這話很催淚呢」。

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