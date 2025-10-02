ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
台灣的國際品牌形象策展　下一哩路的政策支援

我們想讓你知道…結構性問題，使台灣在國際策展舞台難以充分展現軟實力與創新潛能。

▲。（圖／達志／示意圖）

▲當代國家品牌策展已趨向淡化傳統國族符號，許多國家不再僅以歷史或政治象徵作為品牌核心，而回到人民生活世界尋找元素：如地方節慶意象、台北101等建築奇觀皆可成為素材。（圖／達志／示意圖）

●林冠文 ／逢甲大學國際經營與貿易學系專任助理教授

策展（Curating）作為策略性行銷手法，已在當代國家品牌形象塑造過程中佔有重要地位。它能結合新興媒體與傳播技術，提升政策行銷的可見度，也因涉及文化內容的詮釋與展示，常與國族認同建構交織，具有動員政治注意力與凝聚共識的功能。

然而，台灣的複雜外交環境，使國際策展實務操作受限。除純商業型展覽較少受中國因素與潛規則影響外，凡涉國際組織或合作之策展活動，國旗、國號、國歌等傳統國族認同元素往往難以使用，需折衝或創意轉化，增加執行難度與成本。

值得注意的是，當代國家品牌策展已趨向淡化傳統國族符號，轉向日常生活文化與在地故事。許多國家不再僅以歷史或政治象徵作為品牌核心，而回到人民生活世界尋找元素：如台灣的天燈文化、地方節慶意象、台北101等建築奇觀皆可成為素材。

抽象與當代美學的運用亦日漸普及，策展人擘畫展覽敘事目標，由視覺與空間設計專業者勾勒符號意象、展攤氛圍與燈光裝置，共同營造國際化展示效果。

制度與資源困境

國家文化內容策展的話語權，實務上仍受政府機構的政治目標與決策者美學視野制約。從主題設定到主視覺圖像挑選，往往需層層審核，符合主事者品味才定案，容易侷限創意與專業自主，不利於建立一致且長期的品牌策略。

更重要的是，台灣長期缺乏對行銷與策展的穩定投入。雖然許多主事者因公務考察累積文化視野與品味，卻鮮少在預算編列上反映。公共國家品牌或地方政府國際參展常以「高CP值」為訴求，經費有限導致展覽設計公司僅能提供制式服務；真正具國際水準的專業策展人或設計團隊，常因報酬與資源不足而避開此類案子。

此外，台灣展覽設計公司在海外缺乏倉儲與客製供應鏈，也限制創意落地。許多國家品牌展覽僅有三至五天展期，經費不足時只能依賴當地主辦單位提供的標準展板與器材拼裝；只有具備充分預算的機構，才能負擔客製物件國際運送與長期規劃。

這些結構性問題，使台灣在國際策展舞台難以充分展現軟實力與創新潛能。

政策建議

為突破資源與制度的困境，各級政府在推動國際策展政策時，可從以下著手：

一、 建立跨部會或跨局處專業策展平台：例如中央政府可整合文化部、外交部、經濟部、交通部與地方政府資源，形成常設工作小組，統籌主題、人才與預算，確保策展方向長期一致。

二、 強化預算與供應鏈支持：針對重點市場或旗艦展覽提供穩定補助，協助展覽設計公司在海外建立倉儲與物流網絡，擴大客製化展示物件的可能性。

三、 長期追蹤與評估：建立策展成效評估指標，不僅看人流與曝光，更衡量國際媒體正面報導、合作夥伴數量、旅遊或文化產品轉化率與永續發展目標（SDGs）實踐指標。

（本文為作者觀點，與啟思民本基金會無關。)

▼國家文化內容策展的話語權，實務上仍受政府機構的政治目標與決策者美學視野制約。從主題設定到主視覺圖像挑選，往往需層層審核，符合主事者品味才定案。（圖／翻攝臉書）

▲▼。（圖／翻攝臉書）

