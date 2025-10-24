台灣搶外國專業人才要再加把勁！

▲就業金卡的核心吸引力之一在於允許持有者自由工作。這項權利讓潛在雇主在聘用外籍人士時，不再困擾需要為其申請工作許可。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

●Ross Darrell Feingold 方恩格／美國共和黨前亞太區主任、華府國際顧問公司高級顧問

根據國家發展委員會統計，自2018年就業金卡啟動以來，截至2025年7月31日，中華民國政府共核發14,046張金卡。七年來平均每年核發約2,000張金卡，數量相當有限。

就業金卡 強化在台聘用外籍人士的誘因

就業金卡的核心吸引力之一在於允許持有者自由工作。這項權利讓潛在雇主在聘用外籍人士時，不再困擾需要為其申請工作許可。因為根據我親身經歷，台灣部分雇主之所以不願聘用外籍人士，就是因為他們普遍認定申請工作許可是「麻煩事」。

目前，台灣大型企業或跨國企業在台分支機構，無論是現職人員從其他國家地區調派至台灣，或新聘外籍專業人才，只要具備豐富經驗且薪資可觀，都應能順利取得工作許可。

值得肯定的是，過去數十年來，勞動部（及其前身勞委會）與其他政府機關，針對外籍白領專業人士的工作許可制度都已做出大幅改善，且這些改革並不侷限於特定產業。

關於就業金卡，我尚未清楚掌握有多少比例的潛在雇主會要求求職者「去申請就業金卡」，而非取得傳統的工作許可證，這讓就業金卡的成效評估成為挑戰。

現有數據同樣未能顯示的是，有多少比例的就業金卡持有者將這張卡做為「數位遊牧」身分來使用（尤其在新冠肺炎疫情期間），在台灣為外國雇主或客戶遠距工作。

「數位遊牧」 簽證作法可再優化

就業金卡持有者享有的稅務優惠（年薪超過新台幣300萬元前五年可享稅額減免50%）可能吸引部分外籍人士申請就業金卡，並在台生活工作。然而，即便申請人證明過往薪資低於這項門檻，仍能取得就業金卡，所以若政府能公布就業金卡持有者取得金卡後的實際收入水準（而非申請時申報的過去收入總額），將有助於釐清實情。

（編按：2025年6月）台灣新上路的「數位遊牧簽證」，這項新簽證是否能有效吸引更多外國專業人士來台，實施成效則有待觀察。但必須認知的是，數位遊牧簽證的特性：數位遊牧工作者以遠距方式，為居住地外的雇主或客戶工作。然而遊牧工作者對所居住國家的經濟貢獻僅限於房租、餐飲、娛樂及其他消費支出，對該國長期經濟發展並無貢獻。

另外，目前財政部國稅局針對數位遊牧簽證持有者的課稅力度尚不明確。一般來說，台灣會對每年在台居留滿90天至183天的外籍人士課徵所得稅，並且同步計入境外所得。假如國稅局也採用這套規則，則可能降低外籍人士申辦「數位遊牧簽證」的意願，因為他們恐將成為國稅局的課稅目標。

對比「數位遊牧簽證」，台灣現行制度允許多國外籍人士享有90天免簽入境待遇。若符合免簽資格的外國人計畫在台居留六個月，只需在第90天前離境，再重新入境即可。對年輕一代的數位遊牧工作者來說，只需造訪亞洲鄰近國家旅行，再返回台灣，即可再續留90天，讓人有點難以理解為何有人要費心申請數位遊牧簽證。

▼台灣新上路的「數位遊牧簽證」，這項新簽證是否能有效吸引更多外國專業人士來台，實施成效則有待觀察。（圖／資料照）

不宜只著重科學、技術、工程與數學領域人才

至於台灣哪些產業能經由招聘外籍人才獲益？科技業對台灣至關重要。同時，台灣新生兒出生率急速下滑，未來最需要國際專業人才的領域將集中於「STEM」領域，即科學、技術、工程與數學領域。

至於如何吸引更多STEM人才，最顯而易見的解決方案便是調降目前偏高的個人所得稅率。儘管「就業金卡」的持有者在初抵台灣的前幾年享有稅率優惠，但一旦優惠期滿，對於高薪的就業金卡持有者（及其他的高薪外籍商務人士）而言，台灣的高所得稅率，就會轉為阻礙留台的因素。現行制度中，年收入介於新台幣266萬元至498萬元區間適用30%稅率，超過新台幣498萬元者，稅率則高達40%。

全球其他搶爭STEM人才的地區，個人所得稅率普遍都比台灣要更低。舉例而言，新加坡、波斯灣國家等地區目前都積極發展人工智慧的研發，這些地區的個人所得稅率也相對偏低。甚至連美國，目前的聯邦所得稅率也低於台灣（儘管各州可能另徵州所得稅）。

此外，近年來台灣的居住成本大幅上漲（尤其是高薪專業人士所偏好租賃或購置的住房類型），此因素也讓台灣喪失「生活成本低於其他地區」的競爭優勢。其他無法被化解的阻力還包括：雖不降雪卻寒冷的冬季、地震災害，以及台海的戰爭威脅。

不過考量現實層面，若台灣行政及立法機關針對外籍人士，而非本國公民祭出稅務優惠，在政治上將面臨更大困難。此外，未來幾年國防與長照支出持續增加，經費將面臨更大壓力，大幅調降個人所得稅率的政策勢必窒礙難行。

最後，台灣也必須認知，對外籍人才的需求不僅止於高薪白領專業人士。日本、新加坡、南韓與台灣未來將展開激烈競爭，爭搶具備專業技能的（藍領）外籍人才，以填補製造業的人力缺口。

光是2025年，日本、新加坡與南韓就分別宣布了多項吸引並留住此類勞工的政策：日宣布延長外籍技術勞工在日工作期限，並放寬轉雇主限制；星取消外籍技術勞工在當地工作的年限上限；韓則放寬簽證核發標準，吸引外籍技術人才進駐人口萎縮地區。

儘管外國媒體或「海外工作」網站常以吸引白領專業人士來台作為美談，但實情是：如果未來如政府與科技公司所言，台灣主要的科技業製造商仍持續扎根本土，那麼台灣仍將需要大量外籍技術人才，方能填補製造業的職缺。

（本文為作者觀點，與啟思民本基金會無關。）

▼台灣也必須認知，對外籍人才的需求不僅止於高薪白領專業人士。日本、新加坡、南韓與台灣未來將展開激烈競爭，爭搶具備專業技能的（藍領）外籍人才，以填補製造業的人力缺口。（圖／記者黃克翔攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「啟思平台」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。