川普劇場　全球震盪下的政治與經濟風暴

▲2025年3月，全球政治與經濟舞台再次被「川普劇場」所主宰。（圖／達志影像／美聯社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2025年3月，全球政治與經濟舞台再次被「川普劇場」所主宰。從烏克蘭首腦會談的戲劇性衝突，到美國國內關稅政策的朝令夕改，川普（Donald Trump）的每一個舉動都牽動著全球市場的神經。這段時間，全球不僅見證了外交風暴的爆發，也經歷了經濟政策的反覆無常。本文將深入剖析這段時間內全球如何被「川普劇場」所震撼，並探討未來可能的走向。

外交風暴 烏克蘭會談的戲劇性衝突與援助暫停

2025年2月28日，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的會談成為全球焦點。這場本應是例行性的外交活動，卻因雙方在鏡頭前的公開爭執而演變成一場外交風暴。川普對烏克蘭的軍事援助表達不滿，甚至暗示若不滿足美國的要求，援助可能會被削減。這一幕不僅讓澤倫斯基尷尬不已，也讓全球觀察者對美國的外交政策感到震驚。

根據報導，川普在會談中公開批評澤倫斯基對美國的軍事援助缺乏足夠的感謝，並暗示如果烏克蘭不在地下資源方面做出讓步，美國可能會停止援助。

這種公開施壓的方式讓澤倫斯基措手不及，也讓外界對美國的外交風格感到不安。這場會談的戲劇性衝突不僅讓烏克蘭陷入尷尬境地，也讓全球對美國的外交政策產生了質疑。

更令人震驚的是，川普政府於3月3日正式宣布暫停對烏克蘭的軍事援助。這一決定立即引發了國際社會的強烈反應。歐洲各國迅速行動，英國首相斯塔納（Keir Starmer）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）立即召開緊急會議，討論如何應對美國可能的外交轉向。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）更宣布將增加國防預算，顯示出歐洲對美國依賴的深刻反思。歐洲的這一反應表明，川普的外交政策正在加速歐洲的自主防衛進程。

然而，歐洲的自主防衛並非易事。根據《金融時報》（Financial Times）的報導，歐洲軍隊過去80年來一直依賴美國的支援，要完全擺脫這種依賴需要大量的時間和資金。此外，歐洲在核武器方面的能力也有限，特別是戰術核武器的缺乏，使得歐洲在面對俄羅斯的潛在威脅時顯得脆弱。

與此同時，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在烏克蘭問題上的態度也進一步加劇了局勢的複雜性。根據《GZERO Media》3月13日的最新報導，儘管國際社會正在推動烏克蘭停火協議，普丁卻在3月上旬下令俄軍繼續戰鬥。這一舉動顯示出俄羅斯對烏克蘭的戰略意圖並未改變，甚至可能在美國暫停軍事援助的背景下進一步施壓。普丁的強硬立場使得烏克蘭的處境更加艱難，也讓歐洲的自主防衛計劃面臨更大的挑戰。

經濟亂局 關稅政策的朝令夕改

川普的關稅政策一直是其經濟政策的核心，但2025年3月的關稅調整卻讓全球市場陷入混亂。3月4日，美國宣布對加拿大和墨西哥實施追加關稅，理由是「國家安全」。然而，僅僅兩天後，美國又宣布對符合《美墨加協定》（USMCA）的進口商品暫緩徵收關稅，直到4月2日。這種朝令夕改的政策不僅讓企業無所適從，也對市場信心造成嚴重打擊。

根據亞特蘭大聯邦儲備銀行的「GDP Now」數據，2025年第一季美國GDP成長率從2月的正成長迅速下滑至3月3日的-2.8%。這種急劇的經濟下滑被市場稱為「川普不景氣」（Trumpian Economic Slowdown）。

美國的關稅政策對企業造成了巨大影響，特別是汽車產業，由於北美供應鏈的高度整合，關稅的增加使得企業面臨「對等關稅」的風險。例如，通用汽車（GM）和福特（Ford）等企業不得不進行緊急遊說，最終促使政府對部分進口商品實施關稅豁免。然而，這種政策的反覆無常使得企業難以制定長期計劃，進一步加劇了市場的不確定性。

關稅政策不僅影響了美國國內企業，也對美國與鄰國的關係造成了負面影響。加拿大對美國的不信任感日益加深，甚至準備實施報復性關稅。墨西哥雖然對美國的態度較為低調，但雙邊關係也因關稅問題而變得緊張。這種鄰國關係的惡化，進一步加劇了區域經濟的不穩定性。

▼根據亞特蘭大聯邦儲備銀行的「GDP Now」數據，2025年第一季美國GDP成長率從2月的正成長迅速下滑至3月3日的-2.8%。這種急劇的經濟下滑被市場稱為「川普不景氣」。（圖／路透社）

市場震盪 經濟數據與投資者信心的下滑

隨著關稅政策的反覆，美國經濟的黃燈已經亮起。根據《經濟學人》（The Economist）的報導，美國消費者信心指數在2月急劇下降，顯示出普通民眾對經濟前景的擔憂。此外，美國股市在川普當選後的漲勢也開始逆轉，投資者對未來的經濟成長持謹慎態度。

根據密西根大學的消費者信心指數，2025年2月的數據顯示，消費者對經濟前景的信心大幅下降。這與川普關稅政策帶來的通膨壓力密切相關。消費者擔心關稅將導致物價上漲，從而影響他們的日常生活。這種信心的下滑進一步加劇了經濟的不確定性。

美國股市在川普當選後曾一度上漲，但隨著關稅政策的反覆，股市開始出現波動。特別是科技股，由於市場對未來經濟成長的擔憂，股價出現了明顯的下跌。根據《紐約時報》（The New York Times）的報導，投資者對川普政策的信心正在下降，市場對未來的預期趨於保守。

外匯市場對川普關稅政策的反應趨於冷淡。儘管川普多次威脅對歐盟和中國加徵關稅，但美元匯率並未出現大幅波動。市場似乎已經對川普的「狼來了」策略產生了免疫力。這種市場反應表明，投資者對川普政策的影響力持懷疑態度。

結語 川普劇場的未來走向

「川普劇場」不僅是一場政治秀，更是全球經濟與外交格局的風向標。從烏克蘭會談的戲劇性衝突到軍事援助的暫停，再到關稅政策的反覆無常，川普的每一個舉動都在考驗全球的應變能力。未來，隨著美國經濟數據的進一步惡化，以及歐洲各國對自主防衛的加速推進，全球格局可能會迎來新的變革。

在這個充滿不確定性的時代，唯一可以確定的是，「川普劇場」還將繼續上演，而全球觀眾只能緊盯舞台，準備迎接下一幕的震撼。無論是外交風暴還是經濟亂局，川普的政策都將繼續影響全球的每一個角落。世界各國必須做好準備，以應對這場持續的震盪。

▼「川普劇場」不僅是一場政治秀，更是全球經濟與外交格局的風向標。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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