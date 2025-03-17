賴清德因應國安危機關鍵一步！　「恢復軍審」真正挑戰在後面

▲總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

●李震華／ 律師、台灣司法改革關懷互助協會理事長

總統賴清德昨日表示，為因應中國對國軍的統戰及間諜滲透，政府決議恢復承平時期的軍事審判制度，將全面檢討修正《軍事審判法》，讓軍法官回到第一線，以處理現役軍人涉犯不忠誠的叛國、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪案件，立即引發輿論高度重視，多數贊成，少數以當初廢除的原由來質疑批評。

中共對台文攻武嚇 軍事審判制度有必要

筆者高度肯定此舉。我國國安問題日益嚴峻，面對中共對台的文攻武嚇，尤其發生在國內日常的新型統戰技術，現行法律有時難以有效因應，因此除了修法對治違反2岸條例的統戰言論之外，針對軍人重新啟用軍事審判制度，確具必要性，但須謹慎遵守自由民主憲政的法治國原則來重新建構軍事審判制度。

根據國防部法律司長沈世偉中將指出，目前研擬方向，「軍事審判案件將以軍人職務犯罪為主，現役軍人若違犯《陸海空軍刑法》第二編違反效忠國家職責罪章所列的犯罪，將受到軍事審判；而第三編所訂的軍人一般犯罪，仍維持由普通司法機關處理。」

筆者認為上述新聞報導國防部發言應該是有誤，陸海空刑法第二篇雖是軍人職務上各類犯罪規定，違反效忠國家職責罪僅規定在其中第二篇的第一章，然而，其他第二篇各章也有相關宜予軍方審判的規定如抗命、奪佔船艦等罪，皆應仔細檢討納入。

尤其，職務行為涉及執行兩岸事務、外交、武器採購或其他機敏職務，也應該要擴大納入！可見賴總統倉促提出回復，國防部目前相關配套仍嫌不足。

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落實程序正義、健全監督機制 以免悲劇重演

筆者分析當前也有不少以「武統」論述或親共言論牟利者，不論是網紅還是明星，彼等身分僅屬一般平民，不應恢復適用軍事審判，畢竟軍事審判原則上只針對軍人，但是否將「言論式行為」中違反國家忠誠義務、危害具體國家安全利益，而涉及是否違反《兩岸人民關係條例》等法律而有爭議者，借此一併啟動修法。

另外，有鑒於當初廢除軍法審判的主要原由，在於軍法官獨立性不足及素質不高等，至今情況仍未排除，建議可在普通法院設置「軍事法庭」，原則以軍法官充任，也讓有興趣的普通法官經一定條件後選擇加入。即讓法院既有民事庭、刑事庭、行政庭、家事庭及軍事庭並存，以兼顧獨立性及其行政配套支援快速補上；只須就軍事庭審判賦予職權探查主義之優勢，就能區別於其他法庭，得快速審判懲罰潛伏敵特。但依職權調查又快速的軍事審判，若缺乏內部自我及外部適度監督，極易招致黑箱濫權疑慮。

為免重蹈過往覆轍，筆者建議軍事法庭與普通司法系統建立緊密銜接，同時由國防預算編列一定經費補貼，確保軍法庭運作順暢並維持程序正義。

這次恢復軍事審判制度，可謂因應國安危機的關鍵一步，但真正的挑戰在於如何將相關配套做得更完善、更周延，不濫權又能精準打擊叛國之徒，除必須落實罪刑法定及程序正義原則，筆者並提出將軍法庭設置在普通法院內的創見，並健全外部監督機制，方能令軍法機關秉公執法，以免江國慶案、洪仲丘案的教訓再重演。

▼萬人送洪仲丘，「白衫軍」凱道集結討真相。（圖／記者徐文彬攝）

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