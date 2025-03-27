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從蔡英文訪日事件　看台日關係走向

我們想讓你知道…日本與台灣沒有正式外交關係的情況下，不太可能給予超越邦交的支持，因此台日關係彷彿親近，但又受限於現實，當戰爭真的發生時，是否會援助，在此事件後將打上大大「問號」。

▲總統蔡英文出席二二八中樞紀念儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲近日傳出前總統蔡英文原定在去年7月赴日，參加安倍晉三追思會，但當時的岸田政府由於希望中國盡快解除水產禁令，不希望蔡前總統的訪日之旅，為中日關係產生不良後果。（圖／記者林敬旻攝）

●林宣亦／國立清華大學自主學習小組

近日，日本媒體《共同通訊社》報導，傳出前總統蔡英文原定在去年7月赴日，參加日本友台前首相安倍晉三的逝世2週年追思會，但當時的岸田政府由於希望中國盡快解除水產禁令，不希望蔡前總統的訪日之旅，為中日關係產生不良的後果。

即便事後蔡辦及日本外相皆否認此傳聞，但當議員進一步追問日本外相「蔡英文以私人身分來日本參拜是可以的吧？」得到的回應則是「不便回答假設性問題」，這也讓外界對於日本對待台灣的態度產生質疑。

日本在中美關係下　長期扮演平衡者　

1972年日本與中國簽訂的《中日聯合聲明》，當中日本不只承認了中華人民共和國是中國唯一合法政府（間接否認中華民國政府的合法性），北京當局更重申台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。

此聲明也成為台日關係的轉捩點，從1972年開始台日的關係便以經貿及民間交流為主。然而，在2020年以後，日本由於跟美國的軍事同盟，使得日本更加關注台海的情勢，同時也出現這次事件主角之一的安倍晉三，所提出的「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事」，看似堅實的台日關係是否真的如此？

日本在中美關係下，長年扮演著平衡者與戰略夥伴的角色。對日本而言，美國是日本的最大出口國，在科技上日本也積極響應美國的「去中國化」政策，而中國則是日本最大進口國，雖然近年日本政府開始推動「供應鏈重組計劃」，希望企業回流日本或投資東南亞國家，減少對中國的依賴，但現階段來說中美兩國對日本來說無庸置疑是重要的經貿夥伴。

從軍事的角度，美國是日本重要的軍事盟友，兩國不只簽訂了《美日安保條約》，在條約當中也包含了駐日美軍部隊的協議。由於日本夾在美中之間，於外交上採取「親美但不與中國對立」的角度，在強化與美國軍事同盟的同時，也要避免過度刺激中國。

▼日本在中美關係下，長年扮演著平衡者與戰略夥伴的角色。（圖／路透）

▲▼中日關係,日中關係,日本國旗,中國國旗,五星旗。（圖／路透）

台日關係受限於現實　是否援助台灣將打上「大問號」

而日本對沒有正式外交關係的台灣，雖然支持台灣參與國際組織（例如：世界衛生組織、國際民航組織），但基於中國與日本的外交關係、避免激怒中國的情況下，日本對台灣的態度長期保持低調。

總結來說，日本夾在美中對抗之間，必須要在維護與美國的軍事同盟及經濟安全的同時，也顧及與中國的經貿往來與外交穩定。在日本與台灣沒有正式外交關係的情況下，不太可能給予台灣超越其他邦交國家的支持，因此台日關係彷彿親近，但又受限於現實。

在國內，每次說到戰爭援助時，都把美國當爸爸、日本當哥哥，但是當戰爭真的發生時，日本是否會援助台灣，在此事件後將打上一個大大的「問號」。

▼基於中國與日本的外交關係、避免激怒中國的情況下，日本對台灣的態度長期保持低調。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼國慶大會 日本橘高校表演 日華議員懇談會、立法院台日交流聯誼會 游錫堃。（圖／記者周宸亘攝）

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