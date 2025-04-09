ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

川普關稅風暴下的台灣　賴總統的突圍之道

我們想讓你知道…Trump雖然是一位「異於常人」的美國總統，但只要美國還是世界級的強權且短期間不會衰亡，身為小國的台灣就必須找到與之相處互動的方法。

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

●譚偉恩／國立中興大學國政所教授

面對美國總統Trump的「解放日」關稅措施，絕多數昔日的貿易夥伴都陷入不知如何是好的窘境，各種策略都在檯面上被一遍又一遍反覆思慮，但究竟怎麼回應才能讓自己的衝擊最小，沒有任何國家有信心。作為全球第二大經濟體，歐盟(European Union, EU)執委會主席提議與美國協商出一個相互削減貿易關稅的方案，並附加嚇阻意涵的警告，表示EU也有能力對美國進行貿易報復。

關稅措施的計算公式　核心思維就是「縮減美國進口」

EU的經貿實力不是一般中小型國家可以想像或比擬的，它目前對於Trump關稅政策的回應大致上就是所有美國貿易夥伴能夠做倒的「最佳版本」，但實質效果如何還有待接下來幾天的發展。

此外，瑞士早在Trump的「解放日」行動之前，就已對來自美國的商品採「零關稅」，但卻未能豁免於此波「互惠關稅」的風暴中，令該國政府與企業困惑不矣。

值得一提的是，瑞士究竟是被課徵31%還是32%的稅率，目前似乎在白宮及美國貿易代表署之間有了分歧。不過，瑞士的例子提醒我們，Trump在乎的是貿易夥伴有無對美享有「巨大的貿易順差」，由於2024年瑞士對美國的貿易順差額高達到385億美元，故而就算對美國商品不課徵進口關稅，Trump也一樣不會放過瑞士。

「解放日」關稅措施的基礎是一個Trump幕僚設計出來的計算公式，而這個公式背後有一個核心思維，就是「縮減美國的進口」。然而，從國際貿易的學理和總體經濟的相關理論來看，美國長期以來的貿易逆差現並不是單純進口太多的問題，而是美國製造力太弱以致於出口表現好不起來。

所以，如果美國可以讓自己的出口表現有所改善，貿易逆差的問題同樣也會獲得緩解，但追求做事效率的Trump深知，直接以無理又不合於當前國際貿易建制的關稅來「縮減進口」是最快又有效的策略。

職是之故，和瑞士同樣享有對美巨額貿易順差的台灣，無法只靠降低或歸零對美國的貿易關稅，就跟Trump政府順利地談成FTA（暫且排除其它妨礙此協定的政治因素）。台灣還必須設法降低對美國的貿易出超，幫助美國縮減對台灣貨品的進口，才能讓Trump有誘因跟我們協商一個對彼此更好的貿易協定。

▼「解放日」關稅措施的基礎是一個Trump幕僚設計出來的計算公式，而這個公式背後有一個核心思維，就是「縮減美國的進口」。（圖／攝影師陳耀恩授權ETtoday新聞雲使用）

▲▼四川,一帶一路,長江經濟帶,長江,中美貿易,瀘州港,水運,臨港片區。（圖／攝影師陳耀恩授權ETtoday新聞雲使用）

賴總統因應策略　已定錨在正確方向

本文認為，賴總統目前提出的因應策略已定錨在正確之方向，但後續需要注意如下小細節，才能增加談判成功的機率。首先，根據4月2日美國行政命令14257號的內容（特別是第3段的(f)款），任何出口到美國的貨品若具有20%以上的美國價值時，就可以免課徵附加的關稅。

這意謂著，同類產品(like products)在輸往美國時，若一個擁有高於20%的美國成份，而另一個沒有時，前者不需要擔心「解放日」關稅措施。毋寧，貿易夥伴國如果真的難以縮減對美國的出口，就要設法在生產過程中提高美國製造或美國成分的比重。

其次，台灣絕對不能先行主動自己調降對美國的進口關稅，因為這樣會被其它同為WTO的會員（包括中國）要求「一視同仁」。因此，一定要堅持賴總統說的，用談判和簽署FTA的方式來降低對美國產品的關稅（或其它的非關稅貿易障礙），如此才能在現行有效的GATT IVXX例外條款下豁免於「最惠國待遇」的義務，將關稅削減或歸零的效果只限縮在美國身上。

同時，如果這樣的協議可以在台美之間談成，就會產生示範效果，引發其它國家也跟台灣簽署類似的降稅型雙邊FTA。

Trump雖然是一位「異於常人」的美國總統，並且帶給各國許多困擾，但只要美國還是世界級的強權且短期間不會衰亡，身為小國的台灣就必須找到與之相處互動的方法。以小事大仰賴智慧，而非意氣用事；亂世之際動盪雖多，卻也處處是絕地逢生之契機。

▼賴總統目前提出的因應策略已定錨在正確之方向，但後續需要注意如下小細節，才能增加談判成功的機率。（組圖／路透社）

▲▼川普、賴清德。（組圖／路透社）

►思想可以無限大－－喜歡篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►川普百日豪賭　台灣經濟新戰略與美國利益一致

►台灣社會創新的挑戰　社會企業能有公正轉型的韌性？

►關稅大海嘯來了　大罷免還玩得下去嗎？

►退將挺「大罷免」　別掉入道理不通的陷阱

投稿
申訴
關鍵字: 譚偉恩 雲論 川普 關稅 台灣 貿易

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
川普關稅風暴下的台灣　賴總統的突圍之道
聲明稿／台灣釀酒商協會聽證會後聲明稿
川普百日豪賭　台灣經濟新戰略與美國利益一致
台灣社會創新的挑戰　社會企業能有公正轉型的韌性？
關稅大海嘯來了　大罷免還玩得下去嗎？

推薦閱讀

關稅大海嘯來了　大罷免還玩得下去嗎？

退將挺「大罷免」　別掉入道理不通的陷阱

川普百日豪賭　台灣經濟新戰略與美國利益一致

川普關稅風暴下的台灣　賴總統的突圍之道

川普對中國下最後通牒！　全球經濟風暴警報響起

川普挑戰全球的理論基礎　大刀闊斧的體制改革會成功？

台灣社會創新的挑戰　社會企業能有公正轉型的韌性？

川普關稅　美國霸權的最後狂歡與崩潰序曲？

中國強力反擊美國　傳達的強烈信號

中國「海峽雷霆2025A」演習淺析　對台灣威脅不可..

相關文章

蔣萬安、侯友宜、張善政明赴行政院會　反應地方產業心聲

蔣萬安、侯友宜、張善政明赴行政院會　反應地方產業心聲

美國對等關稅政策即將在台灣時間今（9日）中午全面實施，基北北桃四縣市今下午召開「基北北桃合作交流平台」美國關稅議題會議，會議結束後，台北市長..

1小時前

聲明稿／台灣釀酒商協會聽證會後聲明稿

聲明稿／台灣釀酒商協會聽證會後聲明稿

關稅風暴來襲！工具機重鎮挫咧等　盧秀燕：630億元產值受影響

關稅風暴來襲！工具機重鎮挫咧等　盧秀燕：630億元產值受影響

證交所放利多　上市公司啟動庫藏股且執行率佳公司治理評鑑加分

證交所放利多　上市公司啟動庫藏股且執行率佳公司治理評鑑加分

基北北桃聯合聲明曝光！　規劃減費減租、辦美商品採購會

基北北桃聯合聲明曝光！　規劃減費減租、辦美商品採購會

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

關稅大海嘯來了　大罷免還玩得下..

關稅大海嘯來了　大罷免還玩得下..

退將挺「大罷免」　別掉入道理不..

川普百日豪賭　台灣經濟新戰略與..

川普關稅風暴下的台灣　賴總統的..

川普對中國下最後通牒！　全球經..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面