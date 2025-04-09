川普關稅風暴下的台灣　賴總統的突圍之道

▲川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

●譚偉恩／國立中興大學國政所教授

面對美國總統Trump的「解放日」關稅措施，絕多數昔日的貿易夥伴都陷入不知如何是好的窘境，各種策略都在檯面上被一遍又一遍反覆思慮，但究竟怎麼回應才能讓自己的衝擊最小，沒有任何國家有信心。作為全球第二大經濟體，歐盟(European Union, EU)執委會主席提議與美國協商出一個相互削減貿易關稅的方案，並附加嚇阻意涵的警告，表示EU也有能力對美國進行貿易報復。

關稅措施的計算公式 核心思維就是「縮減美國進口」

EU的經貿實力不是一般中小型國家可以想像或比擬的，它目前對於Trump關稅政策的回應大致上就是所有美國貿易夥伴能夠做倒的「最佳版本」，但實質效果如何還有待接下來幾天的發展。

此外，瑞士早在Trump的「解放日」行動之前，就已對來自美國的商品採「零關稅」，但卻未能豁免於此波「互惠關稅」的風暴中，令該國政府與企業困惑不矣。

值得一提的是，瑞士究竟是被課徵31%還是32%的稅率，目前似乎在白宮及美國貿易代表署之間有了分歧。不過，瑞士的例子提醒我們，Trump在乎的是貿易夥伴有無對美享有「巨大的貿易順差」，由於2024年瑞士對美國的貿易順差額高達到385億美元，故而就算對美國商品不課徵進口關稅，Trump也一樣不會放過瑞士。

「解放日」關稅措施的基礎是一個Trump幕僚設計出來的計算公式，而這個公式背後有一個核心思維，就是「縮減美國的進口」。然而，從國際貿易的學理和總體經濟的相關理論來看，美國長期以來的貿易逆差現並不是單純進口太多的問題，而是美國製造力太弱以致於出口表現好不起來。

所以，如果美國可以讓自己的出口表現有所改善，貿易逆差的問題同樣也會獲得緩解，但追求做事效率的Trump深知，直接以無理又不合於當前國際貿易建制的關稅來「縮減進口」是最快又有效的策略。

職是之故，和瑞士同樣享有對美巨額貿易順差的台灣，無法只靠降低或歸零對美國的貿易關稅，就跟Trump政府順利地談成FTA（暫且排除其它妨礙此協定的政治因素）。台灣還必須設法降低對美國的貿易出超，幫助美國縮減對台灣貨品的進口，才能讓Trump有誘因跟我們協商一個對彼此更好的貿易協定。

▼「解放日」關稅措施的基礎是一個Trump幕僚設計出來的計算公式，而這個公式背後有一個核心思維，就是「縮減美國的進口」。（圖／攝影師陳耀恩授權ETtoday新聞雲使用）

賴總統因應策略 已定錨在正確方向

本文認為，賴總統目前提出的因應策略已定錨在正確之方向，但後續需要注意如下小細節，才能增加談判成功的機率。首先，根據4月2日美國行政命令14257號的內容（特別是第3段的(f)款），任何出口到美國的貨品若具有20%以上的美國價值時，就可以免課徵附加的關稅。

這意謂著，同類產品(like products)在輸往美國時，若一個擁有高於20%的美國成份，而另一個沒有時，前者不需要擔心「解放日」關稅措施。毋寧，貿易夥伴國如果真的難以縮減對美國的出口，就要設法在生產過程中提高美國製造或美國成分的比重。

其次，台灣絕對不能先行主動自己調降對美國的進口關稅，因為這樣會被其它同為WTO的會員（包括中國）要求「一視同仁」。因此，一定要堅持賴總統說的，用談判和簽署FTA的方式來降低對美國產品的關稅（或其它的非關稅貿易障礙），如此才能在現行有效的GATT IVXX例外條款下豁免於「最惠國待遇」的義務，將關稅削減或歸零的效果只限縮在美國身上。

同時，如果這樣的協議可以在台美之間談成，就會產生示範效果，引發其它國家也跟台灣簽署類似的降稅型雙邊FTA。

Trump雖然是一位「異於常人」的美國總統，並且帶給各國許多困擾，但只要美國還是世界級的強權且短期間不會衰亡，身為小國的台灣就必須找到與之相處互動的方法。以小事大仰賴智慧，而非意氣用事；亂世之際動盪雖多，卻也處處是絕地逢生之契機。

▼賴總統目前提出的因應策略已定錨在正確之方向，但後續需要注意如下小細節，才能增加談判成功的機率。（組圖／路透社）

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