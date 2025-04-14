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川普關稅重擊！　台灣經濟陷「雙重壓力」危機

我們想讓你知道…川普這一波關稅政策，不僅挑戰台灣企業在美國市場的競爭力，也讓台灣整體出口動能放緩，對經濟成長產生實質壓力。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普宣布對除中國以外的大多數國家暫緩實施90天，統一改徵10%的觀察期關稅，並即刻生效。（圖／路透）

●林宣亦／國立清華大學自主學習小組

美國總統川普在台灣時間4月3日凌晨4時，公布了對世界各國的「對等關稅」，其中對台灣課徵的稅率高達32％。然而，在川普又在過沒幾天後突然改口，宣布對除中國以外的大多數國家暫緩實施90天，統一改徵10%的觀察期關稅，並即刻生效。同時，對於採取報復性關稅的中國，則將實質關稅提升至145%。

本文將從「經濟」的角度，探討此次的關稅事件對於台灣「內部的影響」及「國際的挑戰」。

內部影響　股市重傷還限空？政府「硬撐」恐釀更大災難

4月7日也是川普宣布課徵關稅後的第一個股市交易日，台灣股市出現歷史最大單日跌幅，近1000檔個股跌停鎖死，加權指數下跌了9.7%。儘管半導體產品未被納入關稅範圍，但台積電、鴻海等科技股仍跌停鎖死。政府也在8日緊急啟動國安基金預計動用5000億元護盤，並暫時禁止放空，以穩定市場情緒。

即使在4月10日及11日的兩天，台股有回穩的趨勢，但在12日時金管會仍宣布限空令，再延長一周，至4月18日止。

金管會指出，日前美國總統川普宣布暫緩實施對等關稅90天，且隨著美國政策的演變及更多資訊的揭露，國際股市及台灣股市歷經巨幅波動後，已漸暫趨穩定。

不過，觀察台股於國安基金宣布進場、外資轉為買超及上市櫃公司實施庫藏股大增等，雖顯示投資人信心已逐漸恢復，但美國關稅政策及國際各國的動向，短期內仍具有極大不確定性，未來台股恐仍受國際股市波動連動影響。

然而，我認為「限空令」的實施雖然能夠在短期內抑制恐慌性的下跌，並穩定市場的信心，但在中長期來看，可能對於股市產生隱憂。

首先，禁止賣空很可能讓股價無法真實反映市場對企業基本面的看法，導致估值偏離實際值，使得市場扭曲及價格失真。

再者，限空令會減少市場流動性，使得大戶或外資更難操作，甚至選擇撤出市場。最後，如果股價泡沫或基本面惡化的問題沒解決，限空令只是「拖時間」，在未來解禁時反而會有更劇烈的修正。

因此我認為限空令是「止血」的非常措施，既然它是非常措施，在10日、11日兩天股市明顯回穩的情況下，政府不應再以政策手段干預股市。

國際挑戰　關稅重傷出口命脈！台灣經濟「保3」夢碎？

根據財政部資料，截至2024年，台灣對美出口占整體出口的23.4%，攀升近 24 年最高水準，其中以資訊與通信產品（ICT）占比最高。

面對出口動能的下滑，台灣主計總處已在2025年第一季將全年經濟成長率預測從3.65%下修至3.14%，顯示「保3」成長將面臨壓力。

考量台灣的內需市場規模有限、民間投資仍集中於科技產業，出口若長期受阻，將連帶影響製造業表現、企業營收，甚至是國內整體的就業市場。

出口減速將對相關產業帶來劇烈衝擊，尤其是高度依賴美國市場的電子與機械產業。企業獲利下降將壓縮研發與投資預算，進一步降低台灣的技術升級能力與國際競爭力。

川普這一波關稅政策，不僅挑戰台灣企業在美國市場的競爭力，也讓台灣整體出口動能放緩，對經濟成長產生實質壓力。在此背景下，政府與企業需加快應對，包括加快與美國談判，以及推動出口市場多元化，避免過度依賴單一產業或國家，緩衝外部風險可能帶來的衝擊。

▼川普這一波關稅政策，不僅挑戰台灣企業在美國市場的競爭力，也讓台灣整體出口動能放緩，對經濟成長產生實質壓力。（圖／蔡英文臉書）

▲▼總統蔡英文貼出巨幅國旗照。（圖／蔡英文臉書）

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