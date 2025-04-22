遊戲規則不利於「反罷」　轉守為攻才能制霸！

▲民進黨發動「大罷免」持續推進，而國民黨「以罷制罷」的連署進展不理想，聲勢屈居下風，民進黨不無可能罷免有所斬獲。（圖／記者屠惠剛攝）

●陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

台北市長蔣萬安日前拋出倒閣主張，欲藉此反擊民進黨「大罷免」帶來的聲勢及威脅惡罷，立即在黨內捲起千堆雪，成為國民黨與民眾黨合作之下能否繼續掌控立法院的一個重大抉擇。

罷免相較選舉容易 倒閣是當前一支解壓劑

民進黨發動「大罷免」持續推進，而國民黨「以罷制罷」的連署進展不理想，聲勢屈居下風，民進黨不無可能罷免有所斬獲。

依據選罷法的遊戲規則，罷免只要四分之一選民投票而同意者多於不同意者就過關，相對於選舉投票，確實比較容易。而且，罷免可透過仇恨動員，召喚基本盤出來投同意票，事實上比號召支持者出來投不同意票來得容易。再說，選舉可以募款，反罷免不能，國民黨及多數被罷免立委阮囊羞澀，反罷動員相對困難。

以擂台比喻，選舉是兩方或多方拚搏，觀眾投票決定勝負，是一道選擇題，只要較多選民認為優於對手就贏。罷免則是是非題，一人在擂台上挨批挨鬥，純屬守勢，沒有對手可以攻擊與比較，防衛起來比較困難。

因此，國民黨區域立委多半承受被罷免的沉重壓力，陷入不安與焦躁情緒中，多數傾向不如乾脆發動倒閣，反守為攻，但黨中央認為茲事體大，需整合黨內意見及民眾黨意向才能定奪。

黨內反對倒閣的聲浪也不小，主要是一個實際問題卡住：倒閣不僅將不分優劣勢選區一律改選，是否將以取得的戰果歸零？而且，13席不分區立委又能保多少？

倒閣的聲音是當前一支解壓劑，期盼藉以對抗大罷免遭執政黨全面輾壓的局面，但誰能保證重選會比反罷免的結局較好？改選之後，藍白兩黨在立法院的現有席次優勢可以保住？

「倒閣」是憲法賦予解決政治僵局解方



反對者的另一論據，是認為以目前政治環境及民意趨向來看，在野兩黨並未比上次選舉時取得更多優勢，沒有把握在選後保有國會多數，更不能完全排除國會改選後，在野席次可能少於執政的綠營，屆時不但立院優勢斷送，正副院長換人，執政黨勢必擴大對在野的追殺與清洗，骨牌效應也將使藍營2026九合一選舉陷入困境，徒增政治風險。

另外的一個不確定因素是，即使倒閣成功，是否解散國會的決定權握在賴清德手中，若賴清德選擇僅更換閣揆而不解散國會，改選的盤算可能付諸東流，也將對反罷免的氣勢產生不利影響。

民進黨企圖透過大罷免讓贏者全拿，奪回國會主導權，而「倒閣」則是憲法賦予解決朝小野大政治僵局的解方，目前倒閣之說在國民黨內仍爭議不休，若朱立倫統整各方意見後決定宣布倒閣，較可能的時間點應該落在大罷免連署第二階段成案後，一旦遭罷免藍委人數眾多，倒閣不失為封殺大罷免案而全面對決的方式，倒閣是否成為藍營一個選項之爭，已經成為一個棘手問題。

民眾黨的傾向是另一個難題。民眾黨基於不分區席次極有可能減少以及補助款隨而減少的考量，很難跳出自我利益考量的格局而支持倒閣，但以目前藍營53席次對綠營51票的局面，即便民眾黨8席白委可能不進場支持，倒閣案仍有過關可能。

如果倒閣不成，或是賴清德只更換閣揆而不解散國會，則罷免將繼續進行。如果罷免之後藍白陣營處於國會弱勢，則民眾黨的「關鍵8席」就會變成「少數8席」，在國會中無關緊要，民眾黨自然就邊緣化了。何況若國民黨最終決定倒閣而民眾黨反對，也會讓在野陣營在2026選戰前就撕破臉，失去選舉的禮讓共贏之後，對民眾黨擴大地盤相當不利。

在野兩黨同樣面臨困難抉擇，但計策難求完美，只能在兩個皆有風險的選項中，取其利大者。總體而言，倒閣尋求改選對國民黨應該比較有利。

▼在野兩黨同樣面臨困難抉擇，但計策難求完美，只能在兩個皆有風險的選項中，取其利大者。（圖／記者林敬旻攝）

「大罷免」已將刀架到藍委脖子 連線作戰可使「武器最大化」

就大環境而言，相對於前次大選，民進黨的聲勢與支持度不升反降，賴清德總統的不滿意度最近顯著增加。這對改選將產生影響，國民黨雖未必獲得更有利的背景環境，但至少不會更吃癟。

反觀民進黨的執政困境未來只會更困難，關鍵在於川普只想從台灣淘寶，關稅不可能優厚台灣，賴清德的親美政策無所得，甚至慘遭打臉，如何能驕其國人？反而會被質疑立場錯誤，談判無能，護台不力。如果倒閣成功後不解散國會，徒然顯示其心虛，對其「大罷免」不利。

其次，綠營在國家處境愈益艱難的情況下，只為了取得國會多數就狂轟濫炸，進行「大罷免」，許多民眾不以為然。更引起反感的是，民進黨擺明要以抹紅、檢調查辦的方式試圖全面殲滅藍委，藍營如果反罷防線潰堤，就將失去國會主導權，從此一蹶不振。

綠營壓制在野黨聲勢看漲，藍營面對遍地烽火，罷免變成民意的全面再檢驗時，國民黨若再停留在各選區的防衛戰中，將使可用的不滿民進黨民氣浪費掉，不如全面決戰，催動支持者與中間選民，投出不滿賴清德執政表現的不信任票。

以目前的民意趨向而言，民進黨趨於專制威權引起廣泛民眾的反感，國民黨「反獨裁」的訴求大可透過改選訴諸全民，可望獲得相當程度的共鳴。

「大罷免」已是將刀架到國民黨多數立委脖子上，個別防衛已遠不足，必須連線作戰方能抵禦，並且可使「武器最大化」，增加鬥爭武器的威力，提高勝率。鑑於遊戲規則不利於反罷，轉守為攻才能制霸，所以發動倒閣才是上策。

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