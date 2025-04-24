解散國會是假議題　國民黨別作夢了

▲黃國昌、朱立倫出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）

●單厚之／資深媒體人

藍、白兩黨22日上午舉行在野領袖峰會，民眾黨主席黃國昌說「倒閣救不了台灣」，國民黨主席朱立倫則說「不是單純喊倒閣，而是要倒賴」，看似行禮如儀的會面，其實是確認不推倒閣的共識，在這樣的基礎上，才能確保426大遊行的合作，否則若當天群眾仍對倒閣或反罷各執一詞，場面會非常不好看。

上週北檢搜索國民黨台北市黨部並聲押主委黃呂錦茹，朱立倫發動群眾赴北檢抗議，台北市長蔣萬安在北檢前拋出倒閣說，藍軍一片叫好並熱議至今，基層不僅不滿朱立倫軟弱、無作為，甚至將砲口指向民眾黨，認為民眾黨只考慮自己的利益，而沒有大局的考量。

蔣萬安「倒閣說」只是禍水東引 解決自身困境

蔣萬安的倒閣說並非深思熟慮的結果，事前完全沒有告知黨中央和國民黨立委，至今也沒有跟國民黨立委溝通，一直停留在紙上談兵的階段。蔣萬安的倒閣說本質上是「禍水東引」，藉由拋出一個更爭議的議題，解決自己的困境。

當天國民黨北市所有公職齊聚現場守到隔天凌晨，如果沒有倒閣說，蔣萬安斷斷不可能只到場20分鐘就安然脫身，隔天國民黨再赴北檢蔣也沒有現身。

雖然蔣萬安的目的只是轉移焦點，但由於藍軍悶得太久，終於有個看似正面對決的主張，立刻獲得深藍族群的熱烈響應，甚至還有人覺得勝利在望，認為此時國會重選藍軍能獲得更多的席次。在這種樂觀熱烈的氛圍下，藍軍外圍開始向民眾黨施壓，希望民眾黨能支持倒閣，甚至出現指責民眾黨的聲音。

為了說服民眾黨支持，藍營還替民眾黨推衍一整套完美的劇本。民眾黨會反對倒閣的理由有二：一是席次可能減少，二是因為票數減少，所以政黨補助金會變少。

而這套劇本的內容則是，民眾黨基本盤雖然不如去年，但因為改選的投票率較低，民眾黨如果能夠把小草催出來，也有機會獲得相同的席次，民眾黨可以把柯文哲列入不分區立委催票，柯文哲將來只要被放出來就有立委的保護傘，不必擔心重陷囹圄，所以是「倒閣救柯P」。至於政黨補助金減少的問題，國民黨可以禮讓部分區域立委的席次，彌補民眾黨金錢的損失。

但這套劇本純粹是靠想像和感覺，既沒有完整的戰術，也沒有任何數據支撐，誰敢保證藍軍能大獲全勝而不是被團滅，如果解散國會重選的結果藍白反而不過半，藍白兩黨都是輸家，民眾黨更將瀕臨滅黨。

鷹派氣勢在藍軍不斷高漲，甚至傳出有高達「八成藍委支持倒閣」，但事實上不僅盧秀燕私下反對，檯面上也沒有任何立委公開表示支持，甚至連北市的5席藍委都沒有表態。

另外一個美好的劇本說，罷免不能募款、重選可以，重選也更能激起藍營支持者的熱情。現實的狀況則是，受到川普的影響，大罷免的氣勢受挫，受到罷免威脅的藍委數量變少，而包括王鴻薇等已經跨過門檻的藍委，多半有信心挺過罷免。對這些藍委而言，解散國會並沒有明顯的好處，反而要面臨60天的空窗期（立院解散到新國會議員就職前，視同休會），喪失立法院的舞台。

▼蔣萬安的倒閣說本質上是「禍水東引」，藉由拋出一個更爭議的議題，解決自己的困境。（圖／翻攝國民黨臉書直播）

藍營倒閣完全不操之在己 罷免是場綠營只贏不輸的戰爭

鷹派對倒閣一頭熱，但倒閣完全不操之在己。首先是要民眾黨的同意，更重要的是賴清德願意解散國會。藍軍或許會覺得民進黨和卓榮泰都曾多次嗆聲倒閣，即便民眾黨不支持，民進黨或許也會投下贊成票。這樣的想法在兩個月前或許有可能成立，如今是完全不可能。

姑且不論民進黨「自己倒自己的閣」是個笑話，憲政上完全說不通。對民進黨而言，解散國會重選並非毫無風險且勞民傷財，原本在南部安全圈、舒適圈的綠委都要陪著一起玩，耗費的資源不小，且萬一國際情勢出現重大變化，未必不會影響選舉的結果。

相反的，繼續大罷免民進黨則是穩贏不輸。現在已經確定罷藍委與罷綠委不會一起舉行，不管最後過二階的藍委是15個還是20個，民進黨完全沒有輸的風險，只是贏多贏少而已；而綠營最多只有台北雙吳受到威脅，但國民黨能否連署跨越二階門檻都在未定之天，更遑論成功罷免。

綠營過去幾個月已經在大罷免投入大量的資源，早就已經兵臨城下，罷免又是一場只贏不輸的戰爭，綠營怎麼可能同意解散國會重選？即便藍白兩黨能夠達成共識倒閣，賴清德也不可能同意解散國會，和國民黨在新的戰場對決。

在賴清德不可能同意的情況下，倒閣自始至終都是假議題，藍軍鷹派所謂的逆轉勝，永遠只存在於夢境之中。國民黨不能繼續幻想倒閣的美好，甚至為了假議題將砲口指向民眾黨，導致在野的結盟破裂。而是應該認清現實，訂出切實可行的策略。

綠營419的遊行人氣驚人，如果少了小草的支持，國民黨426的場面撐得起來嗎？解散國會只會夢境中存在，國民黨該醒醒了！

▼國民黨不能繼續幻想倒閣的美好，而是應該認清現實，訂出切實可行的策略。（圖／記者鄭佩玟攝）

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