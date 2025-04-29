識破檢調鷹犬的辦案奥步　期盼台灣司法人員勿忘初衷

▲國民黨立委日前與支持者在北檢外聲援遭約談的罷團提議人。（圖／記者黃哲民攝）

●黃丙喜／國家公益發展協進會榮譽會長

20萬群眾響應藍白426「戰獨裁」街頭運動，齊聲向總統府發出怒吼。從賴總統的「應在天安門抗議說」回應，看來效用不太，檢調警三位一體受到鼓舞，恐怕更會不當使用偵查工具和辦案手段，配合打壓異己。

檢調三招打擊異己 「賴17條」公布後更加擴大

檢調機關依法可用來偵査嫌疑人的主要手段包括：約談、搜索、監聽、扣押手機或其他物品、限制出境、覊押、認罪協商、污點證人等。台灣作為民主法治國家，檢警調本應依法偵查，公正執法，但賴政府反而藉國家安全法和反渗透法的大帽子，更為「選擇性辦案」，又「變相性偵查」，令當事人及其家屬不寒而慄，且人民也憂心。

選擇性辦案是前菜，緊接著的各種變相的約談、搜索、扣押和覊押等強制處分手法更是可怕。它將被選定的對象配合特定立場偏頗媒體，經由抹紅、抹黑，甚至抺黃，將其鬥臭。現在又有搖著國安旗號的「賴17條」當靠山，加上內政部長劉世芳台灣國意識的加持，檢警調想將人打入「中共同路人」，就更肆無忌憚了。

檢調常用的打擊異己的第一招是，在沒有正式起訴前，即對被選定的對象進行大張旗鼓的約談、搜索、覊押、扣押手機及物品，並在立場偏頗媒體的配合下，藉此製造輿論壓力。

近來國民黨台北市黨部黃呂錦茹主委、林岱樺立委、柯文哲前市長和鄭文燦前市長、沈慶京所遭受的對待，即可看出端倪。進而，加上電子腳鐐、限制當事人出境等強制處分手段的無限上綱，人不倒，也等於剝了半層皮。

「押人取供」是明顯的檢調和犯罪嫌疑人的武器不對等，檢調還有誘引嫌疑人轉當「污點證人」和「認罪協商」的法碼，軟硬兼施，誰能不從？

其次，扣押手機、行動碟和電腦等也是檢調可變相置嫌疑人於人設和被押險境的招數。例如：柯文哲的京華城容積獎勵案，人設的危機是，檢調故意釋出行動碟中有「性愛内容」，打擊他的愛妻形象；被押危機呢？放出一些看似賄賂的數字，但又不表明此一内容是否為柯文哲所為，模糊情節，打擊目標卻十分清楚。

北檢第一階段押了柯文哲4個月，從行動碟的偵查，證實2個可能：

第一、北檢缺乏科技辦案知識，對於「數位足跡」與各種資訊鑑識能力不足。

第二、北檢已經查過數位足跡了，無法證明為柯文哲所做，故意違法隱瞞事實，企圖對柯文哲加以構陷。台大退休教授吳統雄的質疑北檢很政治，何不科學辦案？先讓假訊息隨處亂飛，嫌疑人被關在看守所，還遭禁見，又能奈何！

你有聽過「M化車」嗎？現在修正的刑事訴訟法，容許特殊強制處分，也讓它由檢調使用在一般司法刑事偵查上。既然有這些監聽及特殊監控科技，還覊押不放人，台北市黨部黃呂錦茹主委涉及的只是反罷免連署資料造假，台北地院法官先是無保飭回，居然還可被檢調抗告到高院成功，發回地院，被法官裁定覊押，不少司法界人士感嘆這創下台灣司法史上罕見的特例，更令人對於司法的公正性大加質疑。

媒體配合操作輿論是檢調慣用的打擊異己的第三招。檢調辦案過程中，將未審定罪的調查內容「選擇性外洩」給特定媒體，形成「先聲奪人」或「污名化」效果。在選舉期間，這類「司法追殺」或「媒體公審」經常上演。檢調的起訴和抗告書寫的像科幻小說，並不奇怪。

賴17條公布後 ，政府更容易借「國安危害」與「敵人渗透」之名，運用司法檢調，擴大打擊異已。賴政府將「中國大陸」列入「境外敵對勢力」，在野陣營赫然發現境外敵對勢力的相關刑法等，早在2019年就已經被民進黨拆解並偷渡成功。M化車也是如此，國民黨今後對法案真的要多用心了！在野最大黨啊！

▼林岱樺日前怒喊「政治干預司法、司法干預初選」。（圖／民眾提供）

司法是否一致性執法？ 是藍白控訴的核心

是否「打擊異己」的關鍵取決於：是否一致性執法？是否有公開透明的程序？是否伴隨政治壓力或特定時機。不少綠粉說檢調也辦了民進黨啊！所謂選擇性的重點不只在有，還有相對比率，以及過程的輕重、前後秩序的差異。藍白這次控訴的核心也在於此，別一理虧又牽拖中國大陸。

稅務稽查、扣押財産是檢調暗地裡經常用來逼企業或組織就範的黑招，國民黨和民眾黨都曾被檢調查帳或凍結資產，民眾黨在政治獻金核報過程中曾遭不少行政滯延，小腳小鞋令被偵查人有苦難言！

最後提到司法的象徵形象ー代表公平正義的「正義女神（Justitia）」，又稱司法女神。檢調官員不應或忘，司法天平意味公平、公正的偵查、審判，眼罩代表客觀、一視同仁，不被感官所誤導，由理性來判斷；長劍則代表制裁、刑罰的正義力量。一手代表公正，一手代表正義，女神將兩造說詞與證據擺在天平兩端，透過公正判斷，以正義之劍制裁邪佞的一端。

祈求台灣的檢調、司法官員，您們要想想當初入大學時，為何選擇修習法律，不就是要主持公道正義，不當政權的附庸嗎？南韓憲法法院處理尹錫悅案件的公正不阿，令人稱許，期盼台灣的司法人員務必秉持司法良心，千萬勿忘初衷啊！

▼民眾黨「111釘孤枝」活動抗議司法不公。（圖／記者屠惠剛攝）

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