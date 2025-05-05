川普匯率戰開打　出口商哀鴻遍野

▲截至午盤(12:00)，匯率收斂至29.95 ，受台幣急升影響，台股盤中由紅翻黑，大跌逾440點，以出口為主的科技股（如台積電）急挫。（圖／記者周宸亘攝）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

當前國際政經情勢波詭雲譎，川普宣布對等關稅後，全球市場在其關稅與匯率雙重施壓下掀起滔天巨浪，金融市場驚濤駭浪，投資人心惶惶，彷彿置身「風雨如晦，雞鳴不已」的多事之秋。

5月2日，新台幣在盤中狂升逾1元至30.77元，創下多年來罕見的單日升幅，儘管央行尾盤出手干預，最終仍以31.064元收盤，創下央行1989年4月採行管理浮動匯率制度以來，單日升值金額與幅度最高紀錄。

市場認為，央行對阻升新台幣明顯然有所顧忌，近期新美元兌台幣匯價有機會一舉突破30元整數關卡，開始進入2字頭的攻防戰。在出口商預期美元可能續貶，開始大舉拋售美元，果然，週一（5日）早盤又續升，開盤來到30.910價位，之後又快速急升，破30整數關卡。

上午10時22分，盤中最高來到29.59元，為2022年6月以來、近三年最高水準。截至午盤(12:00)，匯率收斂至29.95 。受台幣急升影響，台股盤中由紅翻黑，大跌逾440點，以出口為主的科技股（如台積電）急挫。

這波匯率劇烈波動，反映川普不僅使出關稅大刀，連匯率這把利劍也揮出。台幣匯率大幅升值，有不少民眾順勢換美元及日圓，出國可省下不少荷包；然而，眾多出口商將面臨關稅及匯損雙重損失，早已哀鴻遍野，無語問蒼天。為何此波台幣匯率升值如此急猛?對各產業的影響？企業可採取的避險策略又有那些?

▼台幣於5日開盤急升破30關卡。（圖／作者提供）

台幣強升值 其來有自

台幣近期的劇烈升值，源於多重因素同時發酵，包含市場行為、政策預期與美方壓力：

一、市場拋匯潮與預期理疊加

台幣本波升值並非單一原因造成。川普上任以來，其政策反覆導致市場不確定性大增，新台幣匯價也跟著上沖下洗，3月底一度貶至33.2元，當時市場還預期恐貶至33.5元，但4月初對等關稅公布後，美股、美債及美元順勢暴跌，非美幣如同按下升值的開關。

單是4月，新台幣累計大漲1.165元(3.64%)，出口商與企業開始擔憂美元續貶，紛紛拋售美元部位以保本；同時，部分上市櫃公司為避險，也跟進賣美元，形成集體性「抛售美元」現象，匯價瞬間大幅拉升。

▼近一月美元兌台幣匯率變動。（圖／作者提供）

二、美國壓力與央行立場轉變

因去年台灣對美國有739億美元的貿易順差，市場傳言美方擬要求台幣升值，降低雙方貿易差距(順差、逆差)。雖然央行已發布新聞稿澄清美國財政部並未明確要求台幣升值，但市場普遍認為，美方傾向美元貶值以刺激出口，而台灣歷年頻被列為「匯率操縱國觀察名單」，已讓央行在干預策略上趨於謹慎。以免被美財政部列為「匯率操縱國」，反而降低貿易關稅談判的空間。因而，目前僅能以道德勸說方式，但阻升效果極為有限。

廣場協議 當引以為鑑

美國試圖藉由關稅與匯率雙軌出擊重塑全球經濟秩序的做法，實非首次。自雷根政府時期即存在顯著的貿易逆差，為解決巨額貿易赤字，美國、日本、英國、法國及西德等五個工業發達國家財政部長和央行總裁於美國紐約的廣場飯店秘密會晤後，在1985年9月22日簽署的「廣場協議，Plaza Accord 」。

此會議由美國為主導，目的在聯合干預外匯市場，使美元對日元及馬克等主要貨幣有秩序性地下調，日圓由1985年2月的1美元兌260.7日圓升了116% 至1988年11月的121日圓，種下日本失落十年(decade lost)的種子。

對照今日，川普除對主要貿易逆差國祭出高額關稅外，正更有可能推動新版「廣場協議」，要求亞洲主要經濟體讓本幣升值，藉以縮小美國的貿易逆差。儘管目前尚未明確要求台幣升至不合理水準，但市場預期心理與資本流動已帶動新台幣急升至30元門檻。有道是，「前事不忘，後事之師」，台灣在當前劇烈升值壓力下，更應以此為殷鑑。

▼廣場協議後日圓強升。（圖／作者提供）

出口商匯損 首當其衝

一、傳統出口產業有倒閉風險

對出口為主、採美元計價的產業而言，台幣升值直接侵蝕營收與獲利。如有些企業在去年第4季至今年第1季的接單合約匯率在32.5左右，屆時收到貨款時的匯率若在30或更低，則匯損將相當大，甚至出現大規模倒閉。

尤其中小型機械、化工、紡織、ICT零組件等毛利率偏低、報價彈性小的產業，若無匯率避險機制，將面臨巨大壓力。在關稅戰未解的情況下，升值更成為雙重打擊，企業生存空間被迫壓縮，失業潮恐隨之而來。

二、半導體業影響不容輕忽

台灣以資通業，半導體為出口大宗，雖然多數半導體業者採美元計價，仍躲不掉匯率巨烈波動。以護國神山台積電(2330)而言，每1%美元升貶僅影響約0.5%的

毛利率。IC設計業者也陸續就財報進行敏感度分析，以去年第4季財報來看，台幣兌美元升值0.1%，對聯發科(2454)去(2024)年損益將減少約0.87億元台幣；在升值5%下，聯詠(3034)將影響損益3.6億元台幣，而在升值10%情況下，對達發(6526)、信驊(5274)分別影響損益1.5億元台幣及稅前盈餘1.4億元台幣。若新台幣升值持續到第2季底，匯損將反應在第2季季報，屆時股價恐有拉回修正的壓力，實不容小覷。

三、金融保險巨額評價匯損

據金管會統計，全體壽險業者持有美債逾20兆元台幣，面對台幣升值將承受龐大帳面巨額評價匯損。匯損不僅可能吞蝕投資收益，亦將影響保單利差與準備金提列。屆時，損益狀況、淨值比或是資本適足率RBC，這三大指標恐進入警示區。

國內金控即將公布4月獲利，受到川普關稅戰引發股災和台幣升值的衝擊，預期半數以上的壽險公司恐出現單月虧損。其中，壽險業首季的獲利中，財務投資利益減少171億元台幣最多，預料第2季的台幣匯率狂升，對壽險業才是嚴峻挑戰的開始。

企業匯率避險 不可或缺

勢隨時轉，面對台幣升值造成的匯損，出口商不能像過去等央行進行調節阻升。而如何應用彈性有效、低成本的避險策略，應是刻不容緩。

一、企業應設立外匯風控部門，視營收結構與進出口比例，設計對應避險模型。財務人員應加強外匯避險知識，除可考慮將匯率風險納入成本控制，適時調漲產品報價，抵消因匯率波動而衍生的利潤損失。

二、 積極使用衍生性金融工具。如可利用遠期外匯（forward contracts）、選擇權、換匯交易等避險工具，事先鎖定匯率水準，應是最直接的對沖方式。

三、善用自然避險（Natural Hedge）。對於需大量購買海外原料的出口商，可在海外建立成本與收入對等的生產與營運模式，如同幣別採購與收款，可自然地對沖部分匯率波動。或是通過出口押匯等短期貿易融資及「一籃子貨幣」替代避險方式，也可降低部分匯率波動風險。

四、價格調整條款納入合約。如與客戶或供應商事先簽訂價格隨匯率變動而調整的合約，可將部分風險轉嫁，維持毛利穩定。

五、提升產品附加價值與議價能力。長期而言，唯有轉型升級、強化研發與品牌力，提高毛利率與營益率，才能脫離「價格競爭」困境，進而減輕對匯率與成本波動的敏感性。

▼勢隨時轉，面對台幣升值造成的匯損，出口商不能像過去等央行進行調節阻升。（圖／資料照）

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