ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

由瑞幸咖啡登台插旗事件　看陸資來台投資

我們想讓你知道…自2016年政黨輸替後，兩岸經貿合作幾乎不進則退，陸資來台投資也大幅減少。令人好奇的是，瑞幸咖啡若登台成功，能否風生水起，一帆風順?

▲。（圖／路透）

▲瑞幸咖啡是中國大陸的馳名咖啡連鎖品牌，由神州租車前營運長錢治亞創立，自2018年5月8日正式營業，並以全球最快完成IPO的公司之姿，於2019年5月在美國那斯達克風光上市，市值高峰觸及120億美元。（圖／路透）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

近日，外傳中國大陸平價咖啡連鎖集團瑞幸咖啡（Luckin Coffee）將跨海來台插旗展店，由於事涉兩岸敏感政治問題，引發政府關注及媒體熱議。經濟部長龔明鑫表示，並未禁止中資餐飲業來台，不過，中國大陸的母公司要來台灣設立分店或子公司，仍要經過申請，即使是代理形式，也要符合相關規範。

自2016年政黨輸替後，兩岸經貿合作幾乎不進則退，陸資來台投資也大幅減少。令人好奇的是，瑞幸咖啡若登台成功，能否風生水起，一帆風順?

瑞幸咖啡的崛起與興衰

瑞幸咖啡是中國大陸的馳名咖啡連鎖品牌，由神州租車前營運長錢治亞創立，公司在開曼群島註冊，總部位於福建廈門。瑞幸咖啡自2018年5月8日正式營業，並以全球最快完成IPO的公司之姿，於2019年5月在美國那斯達克風光上市，市值高峰觸及120億美元。

但卻於2020年爆出3.1億美元收入造假醜聞，從門市銷量、商品售價、廣告費用到其他產品的淨收入都被誇大。同年6月被迫退市，且面臨約1.8億美元的罰款，一度瀕臨破產，後來又在中國大陸重新崛起。瑞幸咖啡在2025年第三季度，總淨收入為152.87億元人民幣，同比增長50.2%，GAAP（公認會計原則）營業利潤達17.77億元人民幣，營業利潤率11.6%。淨新增門店數量為3,008家，其中2,979家位於中國大陸，在29,214家門店當中，中國大陸市場共29,096家（占99.6%），餘下的118家門店（占0.4%）位於國外，包括新加坡自營門店68家，美國自營門店5家，馬來西亞加盟門店45家。

由此數據可看，相較於中國大陸境內激進地擴店發展，海外市場拓展則較為謹慎，這次擬來台展店更引人關注。

陸資來台投回顧與展望

睽諸陸資來台投資政策的發展，主要精神及開放方向乃是依循2009年第三次江陳會談中所達成的共識：「在漸進基礎上推動陸資來台投資，並秉持事業投資採正面表列、優勢互補產業優先開放、公共建設BOT計畫優先開放、以及房地產投資循序漸進等四大原則進行。

2009年6月30日，經濟部正式公布「大陸地區人民來台投資許可辦法」及「大陸地區之營利事業在台設立分公司或辦事處許可辦法」，並於同日公布開放陸資來台投資第一階段業別項目，包括製造業64項、服務業117項、公共建設11項，共計192項，此也意味著陸資來台投資元年的正式啟動。

配合兩岸金融監理合作瞭解備忘錄（MOU）及兩岸經濟架構協議（ECFA）的簽署，經濟部宣布再開放銀行、證券、期貨以及其他運動服務業等13項業別，准許陸資來台投資。累計第一階段陸資來台投資業別共開放205項。2010年時，第二階開放陸資的整體項目已高達247項。

2012年3月20日，第三階段開放陸資來台投資政策正式啟動，核准陸資來台投資案及投資金額均增加。2013年11月修改大陸地區人民來台投資許可辦法。2013年陸資來台投資金額總計約新台幣108億元、累計投資件數為141件，雙雙超越2012年的記錄；而服貿協議所引發的陸資來台所形成的國安問題更備受關注，但終究胎死腹中。

2016年政黨輪替後，政府偏向親美遠中政策，兩岸關係不進則退，陸資來台每況愈下。依據經濟部投資審議司統計，2016年陸資來台投資件數為158件，2017年至2019年期間分別為140、141、143件，2020年至2023年則下降為90、46、49、30件，去(2024)年僅有36件。2025年1-9月我國核准陸資來台投資件數共計14件，金額為10,160.4萬美元。

累計2009年7月至2025年9月底期間我國核准陸資來台投資件數共1,636件，金額為29.9億美元，主要分布於電子零組件製造業、批發及零售業、銀行業、資訊軟體服務業，投資金額依序為7.8億美元(占總金額26.1%)、7.7億美元(占總金額25.6%)、2.0億美元(占總金額6.7%)、1.5億美元(占總金額5.1%)。

陸資來台投資　潛藏國安風險

陸資來台恐涉及政治與國家安全風險，政府嚴格審查充有其必要。因為，中國官方可能主導對台投資。如以經濟動機為主的陸資，可藉由國企系統登台，包括中國大陸銀行業等國營企業；而部分高科技產業，如通訊、航太等領域，因涉及軍民雙用技術，則常見相當程度的軍方勢力介入。

若是以政治（非經濟）動機為主的陸資登台，則國安及軍方系統的資源就極有可能涉入，甚至主導。所以，政府透過嚴格審查機制來管理這些潛在風險，實無可厚非。因而，瑞幸咖啡若正式申請登台，則政府仍依相關規定辦理審查。然而，陸資來台投資除了風險，也創造不少利基，包括1.僱用台灣員工，創造就業機會。2.陸資來台投資事業，比照企業繳交之營利事業所得稅及營業稅，可為國庫創造收入。

瑞幸咖啡登台難複製大陸市場

台灣咖啡市場競爭激烈，市場規模持續成長。根據市場數據顯示，每年以約5%至8％的速度增長，人均年咖啡消費量已達到200杯以上，且整體市場規模已超過1,000億新台幣，顯示咖啡已從奢侈品變成日常飲品。隨著精品咖啡風潮興起、連鎖品牌拓展，以及便利商店、手搖飲市場的競爭加劇，台灣咖啡市場已進入更精緻且多元的發展階段。

目前市場上已呈現許多不同型態，消費者也各有偏好。包括，1.知名連鎖咖啡品牌，如星巴克、路易莎、cama café、85度C。2.精品咖啡館，透過精緻化、精品豆吸引特定客群。3.琳琅滿目的便利商店咖啡，如7-11 CITY CAFE、全家Let's Café、萊爾富Hi Café及OK CAFE，價格親民且便利性高。4.其他自創獨立品牌，並結合自家烘焙與選豆的咖啡店也到處林立。

瑞幸咖啡若來台展店，同樣面臨市場激烈競爭，而且還有政府對陸資企業的監管與限制，不見得能夠順風順水，複製大陸的成功模式更為不易。

▼外傳中國大陸平價咖啡連鎖集團瑞幸咖啡（Luckin Coffee）將跨海來台插旗展店，經濟部長龔明鑫表示，並未禁止中資餐飲業來台，不過，中國大陸的母公司要來台灣設立分店或子公司，仍要經過申請，即使是代理形式，也要符合相關規範。（圖／視覺中國）

▲瑞幸咖啡,星巴克,小藍杯。（圖／視覺中國）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►十年「山南」　歐豬五國起飛

►雺霧的疏開　陳玉勳電影《大濛》迷霧之後的霧中風景

►西岸、西牆、西城故事

投稿
申訴
李沃牆專欄

李沃牆專欄 李沃牆

現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

李沃牆最新文章

more

由瑞幸咖啡登台插旗事件　看陸資來台投資

政院版《財劃法》修正案出爐　中央與地方為何再掀爭議

健保補充保費改制惹民怨　制度改革才是治本之道

大陸「四中全會」刻正召開　「十五五」規劃重點備受矚..

賴清德總統「經濟三箭」宏圖　宜兼顧產業平衡發展

關鍵字: 李沃牆 雲論 瑞幸咖啡 經濟部 陸資 咖啡

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
解決長照財源危機　應立即啟動菸品健康捐的務實調整機..
由瑞幸咖啡登台插旗事件　看陸資來台投資
強化內部查核作業　阻斷地面師詐騙
台灣鯛檢驗風波　行政疏失與制度監管的警訊
少子化真正的危機－－不是孩子太少，而是成年人太累！

推薦閱讀

由瑞幸咖啡登台插旗事件　看陸資來台投資

強化內部查核作業　阻斷地面師詐騙

十年「山南」　歐豬五國起飛

台灣鯛檢驗風波　行政疏失與制度監管的警訊

少子化真正的危機－－不是孩子太少，而是成年人太累！

雺霧的疏開　陳玉勳電影《大濛》迷霧之後的霧中風景

台灣頂多是「統計富國」　離「體感富國」遠矣！

日本希望美國大聲支持　但川普政府為何猶豫？

如何讓台灣年輕人願意當兵？　瑞士政府「全民皆兵」值..

【看劇人生】國會助理復仇記　《輔佐官2》真能改變世..

相關文章

強化內部查核作業　阻斷地面師詐騙

強化內部查核作業　阻斷地面師詐騙

近年國內屢傳「地面師詐騙」案件，其運作模式已遠超過一般民眾印象中的偽造不動產文書或不動產假買賣糾紛，而是串連假買賣、不法移轉不動產及內神通外..

11小時前

台灣鯛檢驗風波　行政疏失與制度監管的警訊

台灣鯛檢驗風波　行政疏失與制度監管的警訊

少子化真正的危機－－不是孩子太少，而是成年人太累！

少子化真正的危機－－不是孩子太少，而是成年人太累！

日本希望美國大聲支持　但川普政府為何猶豫？

日本希望美國大聲支持　但川普政府為何猶豫？

十年「山南」　歐豬五國起飛

十年「山南」　歐豬五國起飛

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

由瑞幸咖啡登台插旗事件　看陸資..

由瑞幸咖啡登台插旗事件　看陸資..

強化內部查核作業　阻斷地面師詐..

十年「山南」　歐豬五國起飛

台灣鯛檢驗風波　行政疏失與制度..

成年人太累才是少子化真正的主因

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面