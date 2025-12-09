由瑞幸咖啡登台插旗事件　看陸資來台投資

▲瑞幸咖啡是中國大陸的馳名咖啡連鎖品牌，由神州租車前營運長錢治亞創立，自2018年5月8日正式營業，並以全球最快完成IPO的公司之姿，於2019年5月在美國那斯達克風光上市，市值高峰觸及120億美元。（圖／路透）

●李沃牆／淡江大學財金系教授



近日，外傳中國大陸平價咖啡連鎖集團瑞幸咖啡（Luckin Coffee）將跨海來台插旗展店，由於事涉兩岸敏感政治問題，引發政府關注及媒體熱議。經濟部長龔明鑫表示，並未禁止中資餐飲業來台，不過，中國大陸的母公司要來台灣設立分店或子公司，仍要經過申請，即使是代理形式，也要符合相關規範。

自2016年政黨輸替後，兩岸經貿合作幾乎不進則退，陸資來台投資也大幅減少。令人好奇的是，瑞幸咖啡若登台成功，能否風生水起，一帆風順?

瑞幸咖啡的崛起與興衰

瑞幸咖啡是中國大陸的馳名咖啡連鎖品牌，由神州租車前營運長錢治亞創立，公司在開曼群島註冊，總部位於福建廈門。瑞幸咖啡自2018年5月8日正式營業，並以全球最快完成IPO的公司之姿，於2019年5月在美國那斯達克風光上市，市值高峰觸及120億美元。

但卻於2020年爆出3.1億美元收入造假醜聞，從門市銷量、商品售價、廣告費用到其他產品的淨收入都被誇大。同年6月被迫退市，且面臨約1.8億美元的罰款，一度瀕臨破產，後來又在中國大陸重新崛起。瑞幸咖啡在2025年第三季度，總淨收入為152.87億元人民幣，同比增長50.2%，GAAP（公認會計原則）營業利潤達17.77億元人民幣，營業利潤率11.6%。淨新增門店數量為3,008家，其中2,979家位於中國大陸，在29,214家門店當中，中國大陸市場共29,096家（占99.6%），餘下的118家門店（占0.4%）位於國外，包括新加坡自營門店68家，美國自營門店5家，馬來西亞加盟門店45家。

由此數據可看，相較於中國大陸境內激進地擴店發展，海外市場拓展則較為謹慎，這次擬來台展店更引人關注。

陸資來台投回顧與展望

睽諸陸資來台投資政策的發展，主要精神及開放方向乃是依循2009年第三次江陳會談中所達成的共識：「在漸進基礎上推動陸資來台投資，並秉持事業投資採正面表列、優勢互補產業優先開放、公共建設BOT計畫優先開放、以及房地產投資循序漸進等四大原則進行。

2009年6月30日，經濟部正式公布「大陸地區人民來台投資許可辦法」及「大陸地區之營利事業在台設立分公司或辦事處許可辦法」，並於同日公布開放陸資來台投資第一階段業別項目，包括製造業64項、服務業117項、公共建設11項，共計192項，此也意味著陸資來台投資元年的正式啟動。

配合兩岸金融監理合作瞭解備忘錄（MOU）及兩岸經濟架構協議（ECFA）的簽署，經濟部宣布再開放銀行、證券、期貨以及其他運動服務業等13項業別，准許陸資來台投資。累計第一階段陸資來台投資業別共開放205項。2010年時，第二階開放陸資的整體項目已高達247項。

2012年3月20日，第三階段開放陸資來台投資政策正式啟動，核准陸資來台投資案及投資金額均增加。2013年11月修改大陸地區人民來台投資許可辦法。2013年陸資來台投資金額總計約新台幣108億元、累計投資件數為141件，雙雙超越2012年的記錄；而服貿協議所引發的陸資來台所形成的國安問題更備受關注，但終究胎死腹中。

2016年政黨輪替後，政府偏向親美遠中政策，兩岸關係不進則退，陸資來台每況愈下。依據經濟部投資審議司統計，2016年陸資來台投資件數為158件，2017年至2019年期間分別為140、141、143件，2020年至2023年則下降為90、46、49、30件，去(2024)年僅有36件。2025年1-9月我國核准陸資來台投資件數共計14件，金額為10,160.4萬美元。

累計2009年7月至2025年9月底期間我國核准陸資來台投資件數共1,636件，金額為29.9億美元，主要分布於電子零組件製造業、批發及零售業、銀行業、資訊軟體服務業，投資金額依序為7.8億美元(占總金額26.1%)、7.7億美元(占總金額25.6%)、2.0億美元(占總金額6.7%)、1.5億美元(占總金額5.1%)。

陸資來台投資 潛藏國安風險

陸資來台恐涉及政治與國家安全風險，政府嚴格審查充有其必要。因為，中國官方可能主導對台投資。如以經濟動機為主的陸資，可藉由國企系統登台，包括中國大陸銀行業等國營企業；而部分高科技產業，如通訊、航太等領域，因涉及軍民雙用技術，則常見相當程度的軍方勢力介入。

若是以政治（非經濟）動機為主的陸資登台，則國安及軍方系統的資源就極有可能涉入，甚至主導。所以，政府透過嚴格審查機制來管理這些潛在風險，實無可厚非。因而，瑞幸咖啡若正式申請登台，則政府仍依相關規定辦理審查。然而，陸資來台投資除了風險，也創造不少利基，包括1.僱用台灣員工，創造就業機會。2.陸資來台投資事業，比照企業繳交之營利事業所得稅及營業稅，可為國庫創造收入。

瑞幸咖啡登台難複製大陸市場

台灣咖啡市場競爭激烈，市場規模持續成長。根據市場數據顯示，每年以約5%至8％的速度增長，人均年咖啡消費量已達到200杯以上，且整體市場規模已超過1,000億新台幣，顯示咖啡已從奢侈品變成日常飲品。隨著精品咖啡風潮興起、連鎖品牌拓展，以及便利商店、手搖飲市場的競爭加劇，台灣咖啡市場已進入更精緻且多元的發展階段。

目前市場上已呈現許多不同型態，消費者也各有偏好。包括，1.知名連鎖咖啡品牌，如星巴克、路易莎、cama café、85度C。2.精品咖啡館，透過精緻化、精品豆吸引特定客群。3.琳琅滿目的便利商店咖啡，如7-11 CITY CAFE、全家Let's Café、萊爾富Hi Café及OK CAFE，價格親民且便利性高。4.其他自創獨立品牌，並結合自家烘焙與選豆的咖啡店也到處林立。

瑞幸咖啡若來台展店，同樣面臨市場激烈競爭，而且還有政府對陸資企業的監管與限制，不見得能夠順風順水，複製大陸的成功模式更為不易。

▼外傳中國大陸平價咖啡連鎖集團瑞幸咖啡（Luckin Coffee）將跨海來台插旗展店，經濟部長龔明鑫表示，並未禁止中資餐飲業來台，不過，中國大陸的母公司要來台灣設立分店或子公司，仍要經過申請，即使是代理形式，也要符合相關規範。（圖／視覺中國）

