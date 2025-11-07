ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

健保補充保費改制惹民怨　制度改革才是治本之道

我們想讓你知道…健保制度及補充保費的改革，不應成為又一次的「治標不治本」。若要健保制度長治久安，就必須改革結構性問題，而非「精算加稅」。唯有如此，台灣的健保制度才得以永續。

▲。（圖／記者李毓康攝）

▲近日衛福部公布的《健保法》修法方向，卻因涉及利息、股利等資本性所得的「年度結算制」，引發各界批評。（圖／記者李毓康攝）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

不可否認，台灣全民健康保險制度自1995年3月1日開始實施迄今近30年，早已成為社會安全網的重要支柱。健保不僅保障了全民基本醫療權益，也被視為政府施政績效的重要象徵。然而，隨著少子化及人口老化日益嚴重、醫療成本攀升與財務壓力逐年擴大，健保財務的永續性問題再度浮上檯面。

政府為了避免調漲健保費率，遂於 2013年1月1日起另加徵「補充保險費」，又稱為「二代健保」。「二代健保」實施後，民眾及投保單位除負擔一般保險費外；投保單位及民眾符合一定條件時，須計收補充保險費。

但近日衛福部公布的《健保法》修法方向，卻因涉及利息、股利等資本性所得的「年度結算制」，引發各界批評，認為此舉恐重複課稅、行政成本過高，更可能讓制度偏離公平負擔原則，成為「治標不治本」的權宜之計。

針對衛福部一廂情願所造成民怨四起紛亂，行政院長卓榮泰隨即指示該部會應廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規畫、加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方式，以安撫民意。

吾人以為，補充保費改革議案只是暫緩，並非決意取消，而健保補充保費爭議及財務危機懸而「未解」，實有進一步深入檢討必要。

健保財務黑洞　恐愈補愈大

健保開辦初期，1996年健保總額為2,200多億元(台幣，下同)；而健保保險收支自1998年起即發生短絀，至2007年3月底，累計健保財務收支亦首度出現短絀。目前健保費率已經到5.17%，雖然暫時凍漲，但已接近健保法規定的6%上限，預估2027至2028年就會達到。

另一方面，隨著少子化及人口老化愈趨明顯，並進入超高齡社會，健保的財務黑洞勢將不斷擴大。根據健保署公布的最新資料「2023全民健康保險統計」，保險對象人數為2,388萬3千人，近10年間平均年增率0.2%。

觀察財務收支概況（權責基礎），保險收入8,162億元、保險成本7,823億元，收支淨結餘339億元，依法全數提存安全準備，提存後安全準備累計數1,388億元。

▼2023年主要健保收入來源。（圖／作者提供）

▲▼2023年主要健保收入來源。（圖／作者提供）
改革治標不治本　有違租稅公平原則

衛福部近日釋出消息指出，為了強化健保基金收入，擬於明(2026)年推動《健保法》第31條修正，主要包含三大方向：其一，將利息、股利與租金等三類所得改為「年度結算制」，取代現行「單筆扣繳」制度。

也就是說，未來民眾若一年內此類所得累積超過2萬元，就必須繳交2.11 %的補充保費。這項措施估計影響達480萬人，每年可為健保基金增加100至200億元。

其次，針對單次給付金額的免扣上限，現行規定是單筆給付逾1,000萬元者免繳補充保費。未來擬將上限調高至5,000萬元，讓超高所得者也需負擔部分費用，預估影響約1,000人，年增約6億元。

第三，則是調整「獎金課徵門檻」。現行以「投保薪資四倍」為標準，未來將統一改以「最低投保等級」為基準。以2026年實施的基本工資29,500元計算，四倍為11萬8千元，凡年終獎金超過此數即須繳納補充保費，預估將新增約200萬人納入，年增70至80億元。

持平而論，這項改制方向，從「單筆就源」改為「年度結算」，確實能防堵民眾透過「拆單」規避繳費，可讓所有利息、股利等收入納入整體計算，擴大稅基，但卻惹民怨。

以利息或股息等收入達2萬就課稅，等於定存百萬或是存股50萬元就會被課稅，許多定存族抱怨「利息才1.7%，政府還要再拿2.11%」。

再者，健保費原本就與所得水準掛勾，高所得者的所得稅率已高，再加上所得稅的一部分本就用於補貼健保，如今若再對其全年利息、股利、租金收入課徵補充保費，等於是「重複課稅」，形同「一頭牛被剝好幾層皮」，心裡產生相對剝奪感。

而且，這做法也造成「誠實者多繳、取巧者免繳」的不公現象。這種「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的政策，恐怕難以符合稅制公平原則，並且造成社會信任受損。

但也正因如此，引發社會輿論高度關注，特別是中產階級、定存族及投資族群，抱怨政府改革無異變相懲罰誠實申報者，卻放任租金、地下經濟等灰色所得繼續逍遙「法」外。

制度面改革　強化財務韌性

健保若要真正走向永續，必須跳脫「短期挹注」的思維，從制度面全面檢討。

首先，應檢討醫療支出結構。長期以來，許多醫療院所因給付制度僵化，造成資源浪費與過度醫療。若能加強醫療分級、推動預防醫學，減少不必要支出，開源節流，健保財務壓力自然得以減輕。

其次，應強化財務韌性，建立動態費率調整機制。健保費率多年未動，導致財務壓力逐年累積。若能依年度財報與醫療支出變化，設定彈性調整機制，讓費率隨財務狀況合理微調，將比「頭痛補充保費」更具長遠穩定性。

第三，有關健保補充保費方面，應強化跨部會資料整合，建立完整的所得與資產申報系統。唯有全面掌握租金、執行業務、投資及海外收入，才能讓課徵基礎公平合理。此次修法前，衛福部尚未與財政部、金管會、勞動部等相關部會充分協商，顯示政策準備不足，必然無功而返。

綜合而言，健保制度及補充保費的改革，不應成為又一次的「治標不治本」。若要健保制度長治久安，就必須改革結構性問題，而非「精算加稅」。唯有如此，台灣的健保制度才得以永續。

▼健保若要真正走向永續，必須跳脫「短期挹注」的思維，從制度面全面檢討。（圖／記者洪巧藍攝）

▲▼。（圖／記者洪巧藍攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►擊敗川普與川普主義的方法　「讓他變得無聊」

►花若盛開蝴蝶自來！　台灣躍升全球戰略夥伴

►「不支持」與「反對」之間　一場關乎台灣生存的語言攻防

投稿
申訴
李沃牆專欄

李沃牆專欄 李沃牆

現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

李沃牆最新文章

more

健保補充保費改制惹民怨　制度改革才是治本之道

大陸「四中全會」刻正召開　「十五五」規劃重點備受矚..

賴清德總統「經濟三箭」宏圖　宜兼顧產業平衡發展

通膨未退聯準會卻降息　背後究竟有何經濟意涵？

新青安房貸再次大鬆綁！　「三重奏」能讓青年安心嗎

關鍵字: 李沃牆 雲論 健保 衛福部 石崇良 股利 利息 二代健保

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
健保補充保費改制惹民怨　制度改革才是治本之道
擊敗川普與川普主義的方法　「讓他變得無聊」
花若盛開蝴蝶自來！　台灣躍升全球戰略夥伴
「不支持」與「反對」之間　一場關乎台灣生存的語言攻..
製造職業族群撕裂的吳思瑤　請您立即辭掉立委職位

推薦閱讀

擊敗川普與川普主義的方法　「讓他變得無聊」

花若盛開蝴蝶自來！　台灣躍升全球戰略夥伴

國軍「頭重腳輕」危機浮現　內部士氣亮紅燈

健保補充保費改制惹民怨　制度改革才是治本之道

讓我們冷靜思考那個Ｔ

「不支持」與「反對」之間　一場關乎台灣生存的語言攻..

製造職業族群撕裂的吳思瑤　請您立即辭掉立委職位

釜山川習會　川敗習勝一籌

立委審議軍購預算　不可放水！

鄭麗文讓藍軍支持者看到美好未來　國民黨是新生還是返..

相關文章

補充保費改革民怨！　醫也不挺：3類人多收費才公平

補充保費改革民怨！　醫也不挺：3類人多收費才公平

衛福部研議健保補充保費三大改革方案，其中利息、股利、租金的補充保費改採年度結算制，引發民眾不滿。醫師蘇一峰直言，這次加收保費會受到這麼大的反..

5小時前

健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

補充保費改革急轉彎　衛福部宣布「暫停有爭議規劃」

補充保費改革急轉彎　衛福部宣布「暫停有爭議規劃」

補充保費改革挨轟「把受薪階級當韭菜割」！網點名1族群更該收費

補充保費改革挨轟「把受薪階級當韭菜割」！網點名1族群更該收費

月薪6萬、年終2個月就要多繳　補充保費改革5大QA一次看懂

月薪6萬、年終2個月就要多繳　補充保費改革5大QA一次看懂

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

擊敗川普與川普主義的方法　「讓..

擊敗川普與川普主義的方法　「讓..

花若盛開蝴蝶自來！　台灣躍升全..

國軍「頭重腳輕」危機浮現　內部..

健保補充保費改制惹民怨　制度改..

讓我們冷靜思考那個Ｔ

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面