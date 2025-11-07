健保補充保費改制惹民怨　制度改革才是治本之道

▲近日衛福部公布的《健保法》修法方向，卻因涉及利息、股利等資本性所得的「年度結算制」，引發各界批評。（圖／記者李毓康攝）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

不可否認，台灣全民健康保險制度自1995年3月1日開始實施迄今近30年，早已成為社會安全網的重要支柱。健保不僅保障了全民基本醫療權益，也被視為政府施政績效的重要象徵。然而，隨著少子化及人口老化日益嚴重、醫療成本攀升與財務壓力逐年擴大，健保財務的永續性問題再度浮上檯面。

政府為了避免調漲健保費率，遂於 2013年1月1日起另加徵「補充保險費」，又稱為「二代健保」。「二代健保」實施後，民眾及投保單位除負擔一般保險費外；投保單位及民眾符合一定條件時，須計收補充保險費。

但近日衛福部公布的《健保法》修法方向，卻因涉及利息、股利等資本性所得的「年度結算制」，引發各界批評，認為此舉恐重複課稅、行政成本過高，更可能讓制度偏離公平負擔原則，成為「治標不治本」的權宜之計。

針對衛福部一廂情願所造成民怨四起紛亂，行政院長卓榮泰隨即指示該部會應廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規畫、加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方式，以安撫民意。

吾人以為，補充保費改革議案只是暫緩，並非決意取消，而健保補充保費爭議及財務危機懸而「未解」，實有進一步深入檢討必要。

健保財務黑洞 恐愈補愈大

健保開辦初期，1996年健保總額為2,200多億元(台幣，下同)；而健保保險收支自1998年起即發生短絀，至2007年3月底，累計健保財務收支亦首度出現短絀。目前健保費率已經到5.17%，雖然暫時凍漲，但已接近健保法規定的6%上限，預估2027至2028年就會達到。

另一方面，隨著少子化及人口老化愈趨明顯，並進入超高齡社會，健保的財務黑洞勢將不斷擴大。根據健保署公布的最新資料「2023全民健康保險統計」，保險對象人數為2,388萬3千人，近10年間平均年增率0.2%。

觀察財務收支概況（權責基礎），保險收入8,162億元、保險成本7,823億元，收支淨結餘339億元，依法全數提存安全準備，提存後安全準備累計數1,388億元。

▼2023年主要健保收入來源。（圖／作者提供）



改革治標不治本 有違租稅公平原則

衛福部近日釋出消息指出，為了強化健保基金收入，擬於明(2026)年推動《健保法》第31條修正，主要包含三大方向：其一，將利息、股利與租金等三類所得改為「年度結算制」，取代現行「單筆扣繳」制度。

也就是說，未來民眾若一年內此類所得累積超過2萬元，就必須繳交2.11 %的補充保費。這項措施估計影響達480萬人，每年可為健保基金增加100至200億元。

其次，針對單次給付金額的免扣上限，現行規定是單筆給付逾1,000萬元者免繳補充保費。未來擬將上限調高至5,000萬元，讓超高所得者也需負擔部分費用，預估影響約1,000人，年增約6億元。

第三，則是調整「獎金課徵門檻」。現行以「投保薪資四倍」為標準，未來將統一改以「最低投保等級」為基準。以2026年實施的基本工資29,500元計算，四倍為11萬8千元，凡年終獎金超過此數即須繳納補充保費，預估將新增約200萬人納入，年增70至80億元。

持平而論，這項改制方向，從「單筆就源」改為「年度結算」，確實能防堵民眾透過「拆單」規避繳費，可讓所有利息、股利等收入納入整體計算，擴大稅基，但卻惹民怨。

以利息或股息等收入達2萬就課稅，等於定存百萬或是存股50萬元就會被課稅，許多定存族抱怨「利息才1.7%，政府還要再拿2.11%」。

再者，健保費原本就與所得水準掛勾，高所得者的所得稅率已高，再加上所得稅的一部分本就用於補貼健保，如今若再對其全年利息、股利、租金收入課徵補充保費，等於是「重複課稅」，形同「一頭牛被剝好幾層皮」，心裡產生相對剝奪感。

而且，這做法也造成「誠實者多繳、取巧者免繳」的不公現象。這種「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的政策，恐怕難以符合稅制公平原則，並且造成社會信任受損。

但也正因如此，引發社會輿論高度關注，特別是中產階級、定存族及投資族群，抱怨政府改革無異變相懲罰誠實申報者，卻放任租金、地下經濟等灰色所得繼續逍遙「法」外。

制度面改革 強化財務韌性

健保若要真正走向永續，必須跳脫「短期挹注」的思維，從制度面全面檢討。

首先，應檢討醫療支出結構。長期以來，許多醫療院所因給付制度僵化，造成資源浪費與過度醫療。若能加強醫療分級、推動預防醫學，減少不必要支出，開源節流，健保財務壓力自然得以減輕。

其次，應強化財務韌性，建立動態費率調整機制。健保費率多年未動，導致財務壓力逐年累積。若能依年度財報與醫療支出變化，設定彈性調整機制，讓費率隨財務狀況合理微調，將比「頭痛補充保費」更具長遠穩定性。

第三，有關健保補充保費方面，應強化跨部會資料整合，建立完整的所得與資產申報系統。唯有全面掌握租金、執行業務、投資及海外收入，才能讓課徵基礎公平合理。此次修法前，衛福部尚未與財政部、金管會、勞動部等相關部會充分協商，顯示政策準備不足，必然無功而返。

綜合而言，健保制度及補充保費的改革，不應成為又一次的「治標不治本」。若要健保制度長治久安，就必須改革結構性問題，而非「精算加稅」。唯有如此，台灣的健保制度才得以永續。

▼健保若要真正走向永續，必須跳脫「短期挹注」的思維，從制度面全面檢討。（圖／記者洪巧藍攝）

