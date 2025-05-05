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選擇安全、拒絕延役　「非核家園」是台灣的未來路

我們想讓你知道…非核家園不是一句口號，而是經過社會深思熟慮的政策方向。我們支持非核，不只是為了避免災害，更是為了讓台灣逐步邁向能源自主，擺脫對進口燃料與危險能源的依賴。

▲▼台電,核三廠。（圖／台電提供）

▲核三廠。（圖／台電提供）

●潘威佑／台社團法人台灣教師聯盟理事長、社團法人台灣環保聯盟評議委員

2025年5月17日，台灣正式邁入非核家園，象徵著我們用行動表達對核能風險的拒絕與對未來環境永續的承諾。然而國民黨立法院黨團卻在此時呼籲延役核三廠二號機，主張延長核能使用能夠避免電價上漲、確保供電穩定，這樣的說法忽略了台灣民眾長年以來對核能風險的高度警覺，也忽視了核電所帶來的安全隱憂。

核電延役只是延後問題、製造風險　不是解方

核能問題不是只看眼前成本，而是要對全民的生命安全負責，歷史不遠，我們都記得福島核災如何在一夕之間讓整座城市消失、無數家庭流離失所，我們不能用延役的方式，將這樣的風險再次帶回台灣。

有人說核電便宜穩定，但事實是核電從建造、維修、到廢料處理，都是高風險又高成本的工程。更重要的是，當核電廠超過設計年限還硬要延役，其設備老化、材料疲乏、維護困難，風險就會幾何級數地增加

核三廠位於活斷層地帶，一旦發生重大天災或人為疏失，後果不堪設想。台灣是一個地震帶島嶼，環境條件本來就不適合發展核能，延役不僅違反國際核能安全原則，更可能對周遭居民構成威脅。

我們支持的是多元安全的綠色能源轉型，而不是繼續把不定時炸彈綁在島嶼的邊角。

國民黨團主張廢核會讓空氣變差、電變貴，這是將能源轉型的挑戰完全歸咎於非核政策，是一種模糊焦點的說法，事實上空氣品質惡化的主因長期來自化石燃料過度使用，而非單一電廠的關閉。

能源轉型需要過程，也需要更前瞻的佈局，政府已逐步投入太陽能、風電、儲能系統等建設，就是要替代過去仰賴核電與燃煤的模式。

面對能源轉型初期的調整壓力，應加快再生能源發展與用電管理，而不是退回老舊高風險的核能技術。放棄核能，不代表我們就要忍受高電價與污染，而是要選擇更積極、更創新的解決方式。

非核家園不是一句口號，而是經過社會深思熟慮的政策方向。我們支持非核，不只是為了避免災害，更是為了讓台灣逐步邁向能源自主，擺脫對進口燃料與危險能源的依賴。

核廢料至今無解，是世代遺留下的沉重包袱，而台灣狹小的國土與高密度的居住型態，更加不適合繼續發展核能。延役只是延後問題、製造風險，不是解方。

我們呼籲社會各界理性看待能源議題，理解非核政策背後的安全考量與價值選擇。這是一條不容易的路，但它是為了讓我們的子孫能活在沒有核災風險、空氣清新、能源自主的台灣。

▼民進黨前主席林義雄、人民作主志工團昔日召開「堅持非核家園，反對核電復活」記者會。（圖／記者陶本和攝）

▲▼民進黨前主席林義雄、人民作主志工團21日召開「堅持非核家園，反對核電復活，不同意公投第16案」記者會。（圖／記者陶本和攝）

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