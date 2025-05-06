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經濟核武來襲！　台灣如何在川普貿易新秩序中尋找機遇

我們想讓你知道…川普的任何重大政策變化都將產生連鎖反應，目前看到已投下的關稅原子彈已經讓世界經濟站在十字路口。台灣有機會在這場經濟變局中不僅存活，更能將挑戰化為契機。

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普已提出的關稅政策，以及即將推出的減稅政策，宛如投下經濟領域的「雙重核彈」。（圖／路透）

●傅馨儀／執業律師、日本早稻田大學國際經濟法博士後期研究

川普已提出的關稅政策，以及即將推出的減稅政策，宛如投下經濟領域的「雙重核彈」，第一顆為關稅核彈，針對全球貿易逆差國家祭出高額關稅；第二顆為減稅法案核彈，延續並擴大2017年的減稅政策。這些政策不僅將深刻影響美國經濟，進而影響各國貨幣、國債、金融資產，造成全球經貿秩序重組。

減稅與高關稅創造「經濟核彈風暴」　可能導致「滯脹」局面

回顧川普前一次任職美國總統時期發布的2017年減稅與就業法案(Tax Cuts and Jobs Act, TCJA)，其宣稱目標是刺激經濟增長、創造就業機會並提高工資水平。

然而，實際結果遠不如預期，該法案確實短期落實企業減稅目標，但未達成資本回流美國投資和薪資提升。該法案的主要受益者為高收入者與企業股東，擴大租稅不公平的貧富差距，且因為所得稅收減少增加美國財政赤字，加劇美國的債務負擔。

2025年川普政府的經濟政策將更加激進。對全球貿易各國增加關稅的政策，雖旨在保護美國製造業和減少貿易逆差，但實際上高關稅將導致進口商品價格上漲，加劇通貨膨脹壓力，最終由美國消費者承擔額外成本。

貿易壁壘升級將導致全球GDP下降，並可能觸發全球貿易夥伴的報復性措施，進一步惡化全球貿易環境。也讓長年以來全球建立的世界貿易組織(WTO)維持國際貿易的安定與平等功能搖搖欲墜。

川普2025年減稅法案的政策，雖然所有收入階層都可能適用稅收減免，但若未防範高收入家庭將獲得不成比例的好處，注意稅收正義，恐延續2017年租稅政策不公平的不良後果。

更令人擔憂的是，減稅與高關稅的組合將創造「更強大的經濟核彈風暴」：一方面減少政府稅收，另一方面增加消費者負擔和企業成本，可能導致經濟停滯與通膨並存的「滯脹」局面。

▼減稅與高關稅的組合將創造「更強大的經濟核彈風暴」，可能導致經濟停滯與通膨並存的「滯脹」局面。（示意圖／達志影像）

▲▼投資人恐慌,股市下跌,美股,熊市,大跌,VIX。（示意圖／達志影像）

台灣的應對策略

台灣是出口導向經濟體，高度依賴美國市場和全球供應鏈的穩定。面對這一局勢，台灣政府應採取多管齊下的策略：首先，加強與美國的溝通，爭取關稅豁免或降低；其次，協助企業分散市場風險，開拓全球布局的貿易市場；同時應加速推動產業升級和創新，提高產品附加價值，增強經濟上的競爭力。

對企業而言，關鍵是提前部署、靈活應對。強化評估供應鏈脆弱性並制定備用方案；考慮調整全球生產佈局；投資自動化和智能製造，降低生產成本；加強研發創新，開發獨特產品和服務，降低價格競爭壓力；積極尋求跨國合作夥伴，共同應對貿易壁壘。

歷史經驗告訴我們，大國的政策對全球的影響往往超出預期。就如同奧本海默主導的曼哈頓計畫，製造了改變世界的核武器，被喻為希臘神話中普羅米修斯為人類帶來火種，既是文明的禮物，也帶來了毀滅的可能。

同樣，激進的經濟政策可能在短期內看似提振美國經濟，但勢必會傷害全球經濟體系、國際經濟法規秩序和美國自身利益。

川普的任何重大政策變化都將產生連鎖反應，目前看到已投下的關稅原子彈已經讓世界經濟站在十字路口。台灣在財政經濟上不僅要因應關稅原子彈，也須對於即將投下的第二顆核彈--減稅政策--造成的連鎖反應影響預作防範，讓台灣有機會在這場經濟變局中不僅存活，更能尋找新的發展機遇，將挑戰化為契機。

▼川普的任何重大政策變化都將產生連鎖反應，目前看到已投下的關稅原子彈已經讓世界經濟站在十字路口。（圖／資料照）

▲▼ 美元,美金,新台幣,台幣,匯市。（圖／資料照）

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