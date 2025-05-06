哈佛凍結風暴　波士頓創新經濟的寒冬將至？

▲美國總統川普在今年3月下令廢除聯邦教育部後，又於4月正式凍結哈佛大學高達22億美元的邦聯補助金。（圖／達志影像／美聯社）

●饒葳/清華大學自主學習小組

美國總統川普在今年3月下令廢除聯邦教育部後，又於4月正式凍結哈佛大學高達22億美元的邦聯補助金。這一連串政策，不僅削弱了美國學術界的影響力，更凸顯川普對現行高等教育體制的不滿。哈佛大學目前正與聯邦政府展開一場前所未有的學術與政治對抗，從宏觀角度觀察，若哈佛的研究資金持續遭到凍結，衝擊的不僅是學術界本身，波士頓地區的經濟生態亦將面臨嚴重威脅。

研究資金的長期凍結 將使波士頓的人才流失



研究資金的長期凍結將使地區的人才流失。根據哈佛大學社區影響報告(Harvard’s Economic Impact Report)指出，該校於2024年吸引超過10億美元的研究資金，並在建設、供應和服務項目投注約16億美元，擁有多於11萬的工作機會。

然而，預算凍結後，優秀的年輕研究員及工程師可能轉向海外或者資源更豐富的私部門深耕，有些研究員則迫於無奈，直接被解雇，使哈佛的投資金額隨著學術預期成就下滑。

首先，研究資金的長期凍結將加速波士頓地區的人才流失。根據《哈佛大學社區影響報告》（Harvard’s Economic Impact Report），該校在2024年吸引超過10億美元的研究資金，並於建設、供應及服務項目投入約16億美元，帶動超過11萬個就業機會。

然而，在預算凍結的情況下，年輕且優秀的研究人員與工程師將可能轉向海外或資源更為充裕的私部門發展，部分人員甚至因經費中止而被迫離職，使得哈佛的科研投資與學術成就同步下滑。更進一步，在人力短缺下，部分正在進行中的動物實驗可能遭遇中止與人道毀滅，進而引發道德與倫理爭議。

▼預算凍結後，優秀的研究員及工程師可能轉向海外或者資源更豐富的私部門深耕，有些研究員迫於無奈，直接被解雇，使哈佛的投資金額隨著學術預期成就下滑。（圖／取自免費圖庫pexels）



波士頓及美國東岸的創新經濟 將面臨「信心危機」

其次，波士頓及整個美國東岸的創新經濟將可能面臨「信心危機」。波士頓素有「生命科技矽谷」之稱，是全球風險投資者高度關注的區域。根據麻省生物技術委員會（MassBio）資料，波士頓地區在2023年吸引了高達76.7億美元的風險投資，居全美之冠。

然而，哈佛研究預算凍結後，與其長期合作的創新企業將遭遇資金縮減與技術來源減少，研發成熟期亦將被迫拉長。在此不確定性之下，投資者對波士頓科技與生技產業的未來信心勢必動搖，可能導致投資規模縮小甚至中斷。更嚴峻的是，國際創投與企業投資向來對政治穩定度高度敏感，一旦信心崩解，資金將快速流向其他國家或地區。

最終，波士頓地區因企業投資減少與居民所得下降，將直接導致政府稅收減少，進而拖累整體GDP表現。根據官方統計，麻州2023年GDP達6200億美元，其中生技產業占比超過10%，與哈佛的合作關係密不可分。

若創新活力減弱、失業率上升，政府稅收必然下滑，進而限制在教育、基礎建設與社會福利等領域的公共支出，削弱居民生活福祉，進一步影響地區的人口吸引力與長期發展潛力。

總結而言，川普政府凍結哈佛研究預算的舉措，影響層面遠超學術自由與高教政策本身。從資本信心的動搖，到地方財政與產業競爭力的下滑，整個波士頓及麻州地區的經濟生態系正面臨結構性風險。

未來如何化解這場政治與學術間的對抗，將成為美國高等教育與地區經濟能否持續繁榮的關鍵考驗。

▼川普政府凍結哈佛研究預算的舉措，影響層面遠超學術自由與高教政策本身。（圖／路透）

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