印巴積怨衝突難解　要想「化干戈為玉帛」恐怕不是簡單事

▲印巴兩國軍隊從上月 24 日晚間開始，即連續幾天在喀什米爾地區雙方控制線上交火。（圖／路透）

●趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

上個月22日發生在克什米爾（Kashmir）印度控制區巴哈甘（Pahalgam）的一場恐攻事件，不僅造成26人身亡，而且使印度和巴基斯坦兩國間的緊張關係急劇升高。

克什米爾素有「南亞火藥庫」之稱 印巴兩國氣氛緊張

克什米爾素有「南亞火藥庫」之稱，因為從1947年印度與巴基斯坦協定分治後，雙方即曾為爭奪這片穆斯林占多數的土地，發動了兩場戰爭。

1947年10月第一次印巴戰爭後，兩國於1949年7月簽署停火協議，並依聯合國的建議設立停戰線，正式劃定雙方在克什米爾的「實際控制線」（Line of Control）。

然而，印巴都聲稱對克什米爾擁有「全部主權」，地區內的多個激進組織一直與印度安全部隊發生衝突，要求克什米爾獨立或成為巴基斯坦的一部分，造成數萬人在暴力事件中喪生。

《路透社》指巴基斯坦激進組織「虔誠軍」（ LET）隸屬的「抵抗陣線」（TRF）承認造成這次恐攻事件，加上當地警方表示，3名參與恐攻者有2名是巴基斯坦人。

因此，印度要求巴基斯坦負起責任。印度總理莫迪（Narendra Modi）在事件發生後，誓言「天涯海角都要緝兇」，其所屬的印度人民黨更有多名高層要求，立即對巴基斯坦展開軍事行動。

與此同時，印度宣布降級與巴基斯坦的外交關係；印度政府發布通告，自4月30日起至本月23日，對巴基斯坦航空公司和軍用飛機關閉領空。但對巴基斯坦影響最大的是，印度單方面終止 《印度河水條約》（Indus Water Treaty）。

這項由世界銀行（WB）於1960年監督下簽署的條約，賦予印巴兩國共享印度河流域水資源權利。聯合國數據顯示，巴基斯坦農業高度依賴這條河流，若水源因此中斷，將重創巴國農業生產與數千萬民眾生計。因此，巴方形容印度此舉為「水資源戰爭行徑」。

巴基斯坦否認與恐攻事件有所關聯，並對印度採取關閉領空、凍結貿易、廢止簽證與雙邊協議等四大反制措施。另外，據說巴國已掌握情報顯示，印度計劃在未來24至36小時內發動軍事攻擊，並聲稱任何侵略行為巴方都將果斷回應。目前莫迪已授權軍方隨時可以開戰，而巴基斯坦也不甘示弱，揚言會進行軍事反擊。

實際上，印巴兩國軍隊從上月 24 日晚間開始，即連續幾天在喀什米爾地區雙方控制線上交火。印度雖未如巴基斯坦預期採軍事行動，但巴國在本月3日試射了射程450公里的彈道飛彈，讓兩國之間的氣氛相當緊張。

▼克什米爾素有「南亞火藥庫」之稱，因為從1947年印度與巴基斯坦協定分治後，雙方即曾為爭奪這片穆斯林占多數的土地，發動了兩場戰爭。（圖／達志影像／美聯社）

印巴升高為全面戰爭可能性不大 但可能牽動周邊戰略利益



儘管如此，《騰訊網》引述《歐亞時報》分析稱，此次印巴在喀什米爾的磨擦，可能會像2019年一樣，僅演變為印巴兩國空中交手，升高為全面戰爭的可能性不大。

因為，印巴兩國都擁有核武。印度擁有172枚核彈頭，巴基斯坦也有170枚。研究指出，一旦爆發核衝突，短短數日就可能有1.25億人喪命；但值得關注的是，處在川普發動關稅戰的敏感時刻，這場衝突可能牽動周邊大國的戰略利益。

在美國副總統范斯（JD Vance）訪問印度後不久發生此一事件，必然讓華府當局備感關切。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）於4月30日分别與印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）和巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）通話。魯比歐在通話中表示支持印度打擊恐怖主義，另敦促巴基斯坦配合槍擊事件調查。

印度是美國印太戰略的一個重要支柱，多年來雙方建立了牢固的經濟、國防和安全關係。僅管在川普口中，印度是「關稅之王」，批評印度對美國享有巨額貿易順差；但基於遏制中國的戰略考量，美國不會放棄這張「印度牌」。

從印度角度看，美國是其重要的盟友、最大的貿易夥伴和外國投資者。莫迪今年2月應川普之邀訪問美國，雙方設定為數5000億美元的貿易目標。川普認為美印會達成關稅協議；印度則準備向美方提出「未來最惠國待遇」條款，希望透過廣大的內需市場，與中共爭奪世界工廠的角色；此外，美方將增加數十億美元的對印軍售，以及向印度提供第五代F-35隱形戰鬪機。

在中共眼裡，巴基斯坦是「鐵桿朋友和全天候戰略合作夥伴」。中共外長王毅在事件發生後，應約同巴基斯坦副總理兼外長達爾（Mohammad Ishaq Dar）通電話。王毅表示：中方支持盡快開展公正調查，衝突不符合印巴各自根本利益，也不利於地區和平穩定。希望雙方保持克制，相向而行，推動事態降溫；中方充分理解巴方合理安全關切，支持巴方維護自身主權和安全利益。

印度擔心印巴一旦開戰，中共是否成為巴基斯坦的後援。尤其是，巴基斯坦空軍已從中共手中買到極具威脅的新武器，包括ZDK-03型空中預警機、霹靂-15E導彈、殲-10CE，以及能掛載4枚導彈的中巴合作製造的梟龍3代戰機。

從歷史角度來看，中巴關係之緊密，確非中印關係能夠相比。中共尤其關注克什米爾動盪，可能拖延「中巴經濟走廊」的推進。中巴經濟走廊是「一帶一路」突破口，使中國在印度洋獲得出海口，並縮短中國與中東和非洲的貨運距離。

俄羅斯是印度最大武器供應國，同時亦維持與巴基斯坦的友好關係，故希望在印巴之間採外交平衡的政策。《俄羅斯衛星通訊社》引述俄羅斯軍事分析家的話說，印巴全面衝突有引發核戰爭的危機，故必須盡力確保盡快通過外交途徑解決這一事件，可能的話還需要第三國協助。

但知易行難，中美和印巴有遠近親疏的關係，而俄羅斯又陷入烏克蘭戰爭泥沼，自顧不暇。莫迪於2019年8月26日與川普進行七大工業國集團（G7）高峰會場邊會談時曾表示，克什米爾是印巴間的雙邊問題，可透過討論解決，不必麻煩第三國調解。

但印巴積怨已久，要想「化干戈為玉帛」，恐怕不是一件簡單的事。

▼印度巴基斯坦衝突。（圖／達志影像／美聯社）



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