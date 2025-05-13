▲加拿大自由黨贏得大選，總理卡尼現身渥太華競選總部。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2025年4月28日，加拿大下院總選舉結果揭曉，自由黨（Liberal Party）在馬克·卡尼（Mark Carney）領導下逆轉頹勢，贏得169席，保住第一大黨地位。面對美國總統川普（Donald Trump）的高關稅威脅與「加拿大應成為美國第51州」的挑釁言論，卡尼以強硬姿態與經濟專長贏得選民信任。

本文將探討此次選舉如何在反對外部干預與經濟危機經驗的雙重推動下，促成自由黨的逆轉勝利，並分析其對加拿大國內政治與國際秩序的影響。

川普的關稅威脅 民族主義的覺醒

美國總統川普於2025年初上任後，迅速對加拿大實施高關稅政策，並公開宣稱加拿大應成為「美國第51州」。此言論激起加拿大民眾的強烈反彈，喚醒民族主義情緒。

根據地經學研究所的分析，川普的對外政策不僅加劇美加貿易緊張，也讓加拿大人對主權的捍衛意識空前高漲。

卡尼迅速抓住這一契機，公開表示不惜採取報復性關稅，展現對抗外部壓力的決心。這種強硬姿態與過去自由黨領袖杜魯道（Justin Trudeau）的溫和形象形成對比，吸引了尋求強勢領導的選民。尤其在安大略省與魁北克省，自由黨在關鍵搖擺選區的勝利，顯示民族主義情緒對選舉結果的顯著影響。

此外，川普的關稅政策導致加拿大出口成本上升，特別影響汽車與能源產業。卡尼承諾透過外交談判與國內經濟補貼緩解壓力，這一策略進一步鞏固了中產階級選民的支持。

▼美國總統川普於2025年初上任後，迅速對加拿大實施高關稅政策，並公開宣稱加拿大應成為「美國第51州」。（圖／達志影像／美聯社）

卡尼的經濟專長與選民信心

卡尼的背景為其勝選提供了堅實基礎。作為前加拿大銀行總裁，他在2008年金融危機中成功穩定加拿大經濟；後於2013年至2020年擔任英格蘭銀行總裁，帶領英國度過脫歐亂局。

地經學研究所報告指出，選民對卡尼在經濟危機中的領導能力寄予厚望，特別是在全球經濟因川普政策而動盪的背景下。

選舉期間，卡尼強調經濟穩定與可持續成長，提出強化供應鏈與綠色能源投資的計畫。這些政策不僅回應了選民對通膨與失業的擔憂，也與保守黨的小政府主張形成鮮明對比。

根據加拿大統計局數據，2024年加拿大經濟成長率僅1.2%，通膨率高達3.8%，選民對經濟前景的焦慮使卡尼的專業形象更具吸引力。

卡尼的競選策略還包括針對年輕選民的數位化宣傳，透過社交媒體傳播其經濟願景。日本地經學研究所研究員石川雄介的分析，自由黨的數位溝通策略有效觸及年輕族群，進一步擴大支持基礎。

保守黨的挫敗 多黨制的轉變

保守黨在皮埃爾·波利耶夫（Pierre Poilievre）領導下雖增加24席至144席，但未能實現預期的壓倒性勝利。波利耶夫主打減稅與能源出口，卻因其「親美」形象與川普的挑釁言論連繫，失去部分選民信任。更令人震驚的是，波利耶夫在自身選區落選，迫使保守黨在亞伯達省安排補選以確保其議席。

此次選舉還顯示加拿大政治向兩黨制回歸的趨勢。地區性政黨如魁北克集團（Bloc Québécois）從33席降至23席，新民主黨（NDP）從24席銳減至7席，綠黨（Green Party）僅剩1席。地經學研究所指出，小黨的衰退反映選民在危機時期更傾向支持具全國影響力的政黨，這有利於自由黨的逆轉。

保守黨的挫敗並非全然失敗，其議席增長顯示中道右派仍有穩固基礎。然而，波利耶夫的落選與黨內對其領導的質疑，可能為保守黨未來的路線帶來不確定性。

民主主義的挑戰與國際影響

此次選舉不僅是國內政治的角力，也反映全球民主主義的挑戰。地經學研究所報告警告，虛假資訊與外國干預對選舉公正性的威脅日益加劇。 卡尼的勝選顯示選民對強勢領導與經濟穩定的渴望，但也凸顯民主制度在外部壓力下的脆弱性。

國際層面，卡尼的領導將影響美加關係與全球貿易格局。川普的高關稅政策可能迫使加拿大尋求與歐盟及亞太地區的更緊密合作。地經學研究所的分析顯示，卡尼可能推動加拿大在G7與CPTPP中的角色，以對抗美國的單邊主義。

此外，卡尼的綠色經濟政策可能與中國大陸在新能源領域的競爭產生交集。根據國際能源署數據，加拿大2024年在風能與太陽能投資成長15%，卡尼的能源轉型計畫可能進一步強化這一趨勢，為加拿大在全球地經學競爭中爭取優勢。

結語

2025年加拿大下院總選舉是一場由反對「第51州」情緒與經濟危機經驗共同驅動的逆轉勝利。馬克·卡尼憑藉強硬的外交姿態與經濟專長，帶領自由黨從支持率低谷重奪第一大黨地位。儘管保守黨議席有所成長，其領導危機與小黨的衰退顯示加拿大政治格局的深刻變動。

展望未來，卡尼需在國內凝聚共識，對外應對川普的挑戰，同時在全球地經學舞台上展現領導力。此次選舉不僅重塑加拿大政治，也為民主主義在危機中的韌性提供了重要啟示。

▼2025年加拿大下院總選舉是一場由反對「第51州」情緒與經濟危機經驗共同驅動的逆轉勝利。（圖／達志影像）

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