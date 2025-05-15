「中美貿易破冰」關係改善第一步？　還是長期博弈的序幕

▲中美談判在瑞士日內瓦登場。（圖／路透社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2025年5月，中美在瑞士日內瓦舉行的貿易會談成為全球焦點，試圖緩解美國總統川普（Donald Trump）上任後激發的貿易戰緊張局勢。金融市場期待此次會談成為改善雙邊關係的第一步。根據中國大陸商務部聲明，雙方取消91%的加徵關稅，並暫停24%的對等關稅，為期90天，引發股市上漲與人民幣升值等樂觀反應。

然而，中國大陸似乎已為局勢長期化做準備，而對台灣而言，維持與美國的談判管道及自由貿易環境至關重要。本文探討此次會談是否真能開啟關係改善，以及對台灣的啟示。

中美貿易戰 背景與會談成果

2025年初，美國對全球貿易夥伴實施高額關稅，尤以中國大陸為首要目標。1月，美國對中國大陸商品加徵145%關稅，中國大陸以125%關稅反擊，2024年雙邊貿易額高達6600億美元的市場幾近停滯，金融市場動盪，全球衰退風險加劇。

日內瓦會談成為雙方首次面對面接觸，旨在緩解危機。會談由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國大陸副總理何立峰領銜，經過兩天閉門磋商，雙方達成協議，取消91%的加徵關稅，暫停24%的對等關稅，為期90天。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）稱談判「富有成效」，顯示雙方有意避免貿易戰惡化。

會談結果公布後，中國大陸及香港股市上揚，人民幣兌美元走強，美國期貨市場也現反彈，顯示投資者對短期穩定的信心。但專家警告，剩餘關稅（美國約30%、中國大陸約10%）仍高於歷史水準。國際商會副秘書長威爾遜（Andrew Wilson）表示，若關稅維持20%以上，將持續干擾全球貿易。

雙方動機清晰：美國欲縮減2024年2954億美元的貿易逆差，中國大陸則在全球經濟壓力下展現靈活性，但強調不損害「核心原則」。中國大陸商務部聲明稱協議為「積極成果」，但未公開具體商品範圍，顯示後續談判仍存不確定性。

▼美中貿易會談，美國財政部長貝森特（Scott Bessent，右）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer，左）出席記者會。（圖／路透）

中國大陸 長期化策略

中國大陸在會談中的妥協並非全然被動。作為全球第二大經濟體，中國大陸近年推動內需市場，2024年國內消費對GDP成長貢獻率超60%，顯示經濟結構多元化。面對美國高關稅，企業如碩博科技（Sorbo Technology）雖面臨出口困境，但政府補貼與轉型計畫鼓勵開拓東南亞及歐洲市場。

中國大陸在全球供應鏈中的核心地位賦予其談判底氣。儘管蘋果公司宣布將部分iPhone生產轉移至印度，中國大陸仍是製造業重心，短期難以替代。此結構性優勢使中國大陸在談判中保有彈性，為長期貿易爭端做好準備。

中國大陸將貿易問題與地緣政治掛鉤，強調談判需基於「相互尊重」，包括台灣等議題。何立峰在會談後表示，中國大陸不希望貿易戰，但若美國堅持對抗，將「戰鬥到底」，顯示其對長期對峙的心理準備。

官方媒體強調協議不得損害國家利益，顯示中國大陸在經濟與政治層面尋求平衡。外貿分析人士指出，中國大陸可能預期關稅長期高企，正加速調整供應鏈與市場策略，以應對未來不確定性。

台灣的挑戰與機遇

川普的「對等關稅」政策對台灣經濟構成挑戰。2025年4月，美國對台灣商品加徵32%關稅，影響電子產品及機械出口，台灣對美出口占總出口30%以上。

總統賴清德提出五項因應策略，包括與美國談判降低關稅、支持受衝擊產業及推動中長期經濟計畫。台灣經貿辦4月11日與美國進行視訊會議，顯示雙方有意緩解緊張局勢。

兩岸關係陷入40年冰點，中國大陸明確反對台灣加入《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）及《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP），使參與區域貿易協定幾無可能。

台灣可參考日本、越南的經驗，調整「倚美抗中」政策，在中美間尋求平衡。日本通過與美、中均保持經貿合作，穩固區域影響力；越南則利用地緣優勢吸引外資，2024年對美出口成長20%。台灣應推動與美、日、澳洲的雙邊自由貿易協定（如《台美21世紀貿易倡議》），並探索與中國大陸的非政治性交流，如文化或基層經貿對話，以緩解緊張。

台灣可利用半導體產業優勢（2024年占全球市場60%），深化與日本、新加坡等國的供應鏈合作，間接融入區域經貿網絡。同時，加速開拓東南亞、印度、歐洲市場，2024年對東盟出口成長15%，顯示多元化潛力。美國貿易代表格里爾表示，台灣已被列入首批關稅談判名單，顯示其在美國貿易政策中的重要性。

為提升長期競爭力，台灣應投資綠能、AI等新興產業，吸引外資，強化經濟韌性。台積電在美國的投資計畫鞏固雙邊關係，通過技術合作與市場開放，台灣可在中美博弈中找到立足點，降低對單一市場或區域協定的依賴。

結語

中美日內瓦會談取消91%關稅、暫停24%關稅，為緩解貿易戰緊張局勢邁出重要一步，顯示雙方有意避免全面對抗。然而，中國大陸對長期化局勢的準備及其地緣政治考量，意味著此次協議可能僅是博弈的暫時休止，而非關係改善的根本轉機。

對台灣而言，當前局勢既是挑戰也是機遇。通過學習日本、越南及歐洲各國的平衡策略，推動雙邊經貿、探索兩岸非政治交流、多元化市場及內部改革，台灣可在動盪的國際環境中穩固自身地位。

金融市場的樂觀情緒或許為中美關係帶來曙光，但真正改善之路仍需更深的互信與讓步，而台灣必須以靈活策略迎接未來風浪。

▼金融市場的樂觀情緒或許為中美關係帶來曙光，但真正改善之路仍需更深的互信與讓步，而台灣必須以靈活策略迎接未來風浪。（圖／路透）

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