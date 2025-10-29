ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
稀土戰開打　美國國防部入股引爆中美資源角力

我們想讓你知道…稀土之爭象徵全球供應鏈正進入「經濟安全化」的新階段。能源、科技、國防三者的界線日漸模糊，誰能在稀土價值鏈中掌握關鍵節點，誰就能在未來的技術與地緣競賽中取得優勢。

▲。（圖／路透社）

▲中美兩國在關鍵礦產上的角力正從貿易層面延伸至地緣政治核心。（圖／路透社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

隨著新能源與國防科技的崛起，稀土元素已從工業原料躍升為國家戰略資源。當美國國防部（U.S. Department of Defense）於 2025 年 7 月宣佈成為國內主要稀土企業的最大股東時，這項舉動被視為不只是投資行為，更象徵著美國正式把稀土視為國家安全的一部分。

此舉也顯示中美兩國在關鍵礦產上的角力正從貿易層面延伸至地緣政治核心。以下將分別探討大陸稀土主導格局的形成、美國政府的戰略反制，以及這場爭奪對全球與台灣產業鏈的影響。

大陸稀土優勢的形成與擴張

稀土元素包含 17 種化學元素，是製造電動車、風力渦輪機、雷達系統及高精度導彈不可或缺的原料。近年來，大陸政府逐步加強對稀土產業的掌控，將其納入國家戰略體系。

根據美國地質調查局（USGS）統計，大陸的稀土採掘量占全球約 68 ％，而精煉環節更達 90 ％ 以上。這意味著，即使其他國家能開採礦石，若無法進入大陸的精煉體系，仍難以生產可用於高階技術的磁材與合金。

西方國家早期雖然掌握稀土技術，但由於開採與精煉會釋放放射性廢水與有害氣體，環境成本極高，導致歐美企業相繼退出。例如法國一家精煉廠排水中曾被檢出放射線濃度高出當地平均值百倍以上，迫使其關閉。大陸則在環境管制相對寬鬆的情況下迅速擴產，逐步奠定全球主導地位。

此外，資源分布的不均也使大陸在中、重稀土上更具優勢。以內蒙古信豐礦區為例，中重稀土比率達 45.6 ％，而美國加州馬山礦（Mountain Pass Mine）中、重稀土僅約 1 ％。這種蘊藏結構的不對稱，讓美國即便擁有礦源，也難以支撐完整產業鏈。

美國國防部的投資　戰略回應

為擺脫對大陸稀土的依賴，美國政府近年加速重建本土供應鏈。2025 年 7 月，美國國防部宣布投資國內稀土企業 MP Materials，並成為該公司最大股東。

該企業掌握美國唯一具規模的稀土礦山——馬山礦，具備採掘與初步精煉能力。此舉標誌著美國正式將稀土納入國防安全與產業復興的雙軸戰略。

早在 2012 年，美國曾因在新式戰機中發現大量中國製磁石而引發國會調查，揭示稀土依賴對軍事安全的潛在風險。如今國防部直接持股，目的即在於確保軍用材料供應鏈不受外國干擾。

不過，即使美方加速投資，挑戰依然巨大。國際能源署（IEA）預測，到 2040 年，大陸在精煉市場的占比仍可維持 80 ％ 左右。這意味著，即便美國和盟友持續開發替代供應鏈，也難在短期內改變全球格局。

為分散風險，美國同時推動國際協力，資助澳洲 Lynas 公司在德州建設精煉廠，補助金額約 2.58 億美元，預計 2026 年投產。這反映出美國正在以「公私協力＋盟友分工」模式重塑稀土體系，將其視為新型經濟安全網絡的重要節點。

▼為擺脫對大陸稀土的依賴，美國政府近年加速重建本土供應鏈。2025 年 7 月，美國國防部宣布投資國內稀土企業 MP Materials，並成為該公司最大股東。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

全球與台灣的戰略啟示

中美圍繞稀土的競爭不僅是經濟議題，更關乎地緣戰略與科技主導權。2025 年 4 月，大陸宣布限制七種中、重稀土出口，一度造成部分汽車製造商暫停生產，凸顯稀土對新能源產業的關鍵性。電動車、風電、資料中心及半導體製造等行業，皆在不同程度上受制於稀土供應穩定。

對台灣而言，這場競爭同時帶來風險與機遇。風險在於，若過度依賴大陸精煉廠，一旦供應中斷，電子與電機產業將面臨連鎖衝擊；機遇則在於，台灣擁有強大的半導體與材料工程基礎，可切入稀土永磁材料再製與回收利用領域，建立自主供應能力。

此外，政策層面亦需提前布局。台灣政府應將稀土視為戰略物資，強化儲備制度與多元進口來源，並與日、美、澳等國合作，共享技術與市場資源。同時，在推動新礦或回收系統時，應兼顧環境與社會成本，避免重蹈早期高污染路線的覆轍。

在更宏觀的層面上，稀土之爭象徵全球供應鏈正進入「經濟安全化」的新階段。能源、科技、國防三者的界線日漸模糊，誰能在稀土價值鏈中掌握關鍵節點，誰就能在未來的技術與地緣競賽中取得優勢。

結語

美國國防部投資稀土企業並成為最大股東，代表著一場從市場競爭轉為戰略對抗的轉折。大陸多年累積的產業主導力使其仍佔上風，但美國正以公私合作、國際分工的方式逐步重構格局。

對台灣而言，唯有及早參與新供應鏈的建設、強化自主技術與儲備機制，方能在這場資源博弈中確保產業韌性與國家安全。稀土之戰，已不再是資源之爭，而是一場科技、經濟與權力的全面競逐。

▼中美圍繞稀土的競爭不僅是經濟議題，更關乎地緣戰略與科技主導權。（圖／路透社）

▲稀土 。（圖／路透社）

淡江大學財務金融系兼任教授

