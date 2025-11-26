台海成火藥庫　中日角力升級引爆亞洲安全裂縫

▲日本首相高市早苗對台灣議題的強硬發言，使中日因台海問題的緊張度急速升高。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

日本首相高市早苗對台灣議題的強硬發言，使中日因台海問題的緊張度急速升高。她在國會中宣稱，一旦中國大陸對台灣採取行動，日本可能進入「存亡危機事態」，並將考慮啟動集體自衛權。這番說法不僅突破日本多年來維持的模糊空間，也使日本在敏感議題上明確選邊站，對北京形成直接挑釁。

中國大陸迅速展開反制，從外交抗議、經濟施壓到輿論攻擊，全面提升警戒。事態擴大之快，使其成為近年中日關係中最急劇升溫的一次摩擦。本文分析雙方互動邏輯、國際反應與潛在風險，並提出台灣應採取更謹慎戰略姿態，以免被大國當作博弈工具。

日本政策劇烈轉向 隱現的軍國主義陰影

高市政府的最新表態，象徵日本安全政策正快速變形。數十年來，日本雖強調建立更積極的防衛能力，但仍避免在台海問題上明確與北京對抗。然而，現任政府卻採取與過往截然不同的策略，把台海視作日本自身生存問題的一部分。

這種變化並非單純的政策調整，而更像是一種政治信念的展現。高市長期主張強化軍備、提高軍事預算並修正憲法，其外交與安全立場常被視為日本右翼勢力的代表。當她公開把台灣問題與日本存亡綁在一起時，其內涵不僅是防衛論述，更是試圖重新定義日本的國際角色。

此舉在區域內引起疑慮。近年日本逐步擴張軍事預算、導入長程飛彈、提升突破性戰力配置，使外界擔憂日本是否正在以安全威脅為名，迅速重返昔日強硬路線。

高市政府的發言，使這種疑慮更加具體化。即使日本內部多數民意並不希望與中國大陸正面衝突，右翼政治人物卻持續推動更積極的軍事化，逐步削弱日本戰後和平路線的基礎。

中國大陸回應升級 外交與經濟施壓同步推進

中國大陸並未讓局勢僅停留在口水戰，而是以跨層次方式提升壓力。北京向聯合國遞交正式抗議文件，指控日本干涉內政並破壞區域穩定，同時強化歷史與法律敘事，強調日本無權在台海議題中扮演主動角色。

在經濟措施上，北京採取具即時衝擊的手段：暫停部分日本文娛活動、提高旅遊與交流限制、使郵輪與航空業避免前往日本港口，並放大海產品安全議題的政治效果。這些安排既傳達政治訊號，也意味中國大陸已準備以經濟工具長期施壓。

與其說北京要報復，不如說其背後邏輯是塑造「代價清單」。這份清單提醒日本，只要在敏感問題上踩得太深，大陸就會啟動一連串難以承受的反制。由於日本經濟仍有不少產業仰賴大陸市場，北京的策略具有一定牽引力。

值得注意的是，這次北京沒有像以往那般循序升溫，而是一次性加大火力，顯示其已將日本視為可能與美國同步的潛在戰略競爭者，而不再只是關係緊張的鄰國。

區域反應錯綜複雜 盟友支持與風險累積並存

在這場迅速升級的對峙中，區域各方的反應反映出不同層面考量。

美國明顯傾向支持日本。華府視東京強化角色為遏制北京的一環，且美日同盟的軍事結構也使其不得不回應。此舉雖有助於提升對大陸的威懾，但也增加區域被動卷入衝突的風險。

韓國相對保持謹慎，不願被迫加入日本所設定的戰略路線。部分韓國輿論甚至擔心，一旦日本持續強化軍事化，韓國將在敏感歷史陰影下重新面臨安全焦慮。

至於東南亞國家，普遍對情勢升溫感到不安。許多國家擔憂，中日對峙若成為新常態，未來在南海與台海的任何摩擦，都可能牽動整個印太的軍事連鎖反應。

最敏感的仍是釣魚台周邊海域。中國海警船與日本海上保安廳的互動越趨頻繁，一旦在高張力背景下出現擦撞，衝突將極難降溫。

台灣的處境 應避免被大國棋局捲入

在這場中日角力中，台灣無疑成為被討論最多的「第三方」。然而，比起主動參與爭論，台灣更需審慎思考如何避免落入大國競逐的中心。

台灣外交官員雖公開批評中國大陸的經濟脅迫，並肯定日本展現的支持態度，但台灣在此議題上不宜過度站在前線。因為日本與中國大陸的爭執並非為了台灣利益，而是出於其自身安全布局與國際地位考量。若台灣過度投入其中，反而可能被視作助長區域對立的因素。

在策略選擇上，台灣更適合保持沉穩與務實，將焦點放在提升自我防衛能力、強化多邊合作、維持開放溝通，而非成為某一方的政策工具。國際政治中，聲量越大不代表越安全；適度的安靜，反而能讓台灣在大國博弈中取得更高的迴旋空間。

中日關係惡化 對未來亞太結構的深層影響

這場因台海議題引爆的衝突，並不會隨外交喊話而消退，反而可能成為未來十年亞太安全秩序變動的催化劑。

日本內部的軍事化趨勢將持續推進。無論最終是否修憲，日本已在實際政策上朝「準正常國家」邁進，並積極尋求擴張軍力與更明確的威懾角色。然而，這也可能重新引發鄰國對日本的警惕，使過去因經濟合作而建立的信任逐年削弱。

中國大陸則可能加速強化在第一島鏈周邊的海空活動，以實際行動回應日本的戰略調整。這類行動勢必使台海與東海逐漸合流成一體化戰略戰場，使任何摩擦都具有更大的破裂風險。

此外，區域國家對安全安排的期待正悄然轉變。各國開始重新思考：若日本選擇更接近美國的軍事部署，而中國大陸不斷強化力量競逐，那麼亞太是否正在邁向新的軍事競爭時代。

這些變化最終將壓縮台灣的戰略空間，使台海問題不再只是兩岸議題，而是被捲入更複雜的國際戰略語境之中。

▼日本內部的軍事化趨勢將持續推進。無論最終是否修憲，日本已在實際政策上朝「準正常國家」邁進，並積極尋求擴張軍力與更明確的威懾角色。（圖／路透）

結語

高市政府的強硬立場，使日本在台海問題上從旁觀者變為主動參與者，而其背後的政治路線更使外界質疑日本是否正緩步走向軍國主義復辟。中國大陸的全面反制則加劇爭端，使中日關係陷入近年最危險的對峙狀態。

在這場升級的風暴中，各國反應錯綜複雜，而台灣更應避免成為大國對抗的槓桿。保持務實、自主與穩定，才是確保安全與國際空間的最佳策略。

亞太已站在新的緊張門檻上，中日爭執只是更大變局的開端。未來若缺乏有效的溝通與危機管控機制，誤判風險將不斷升高，也可能將台海與東海推向更加動盪的局面。

這場博弈雖然以台灣為核心議題，但真正決定風險走向的，卻是中日之間能否在競爭與克制之間找到脆弱的平衡。

▼在這場升級的風暴中，各國反應錯綜複雜，而台灣更應避免成為大國對抗的槓桿。保持務實、自主與穩定，才是確保安全與國際空間的最佳策略。（圖／記者林敬旻攝）

