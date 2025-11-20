美政府停擺落幕　全球經濟動盪風暴正逼近

▲美國政府在停擺約6週後於2025年11月18日恢復運作，將臨時預算法案延至2026年1月30日。（圖／達志影像／美聯社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

美國政府在停擺約6週後於2025年11月18日恢復運作，將臨時預算法案延至2026年1月30日。但即使行政部門重新上線，全球經濟前景仍然迷濛。許多與景氣有關的美國統計因停擺而延遲或缺失，造成通貨膨脹、就業和消費走勢的關鍵資訊斷層。此外川普重提用關稅收入補助低中所得者的構想，讓市場再度擔心通膨重燃。這些不確定性並非只影響美國本土，它正經由貿易與資本流動波及歐洲、東亞、中國大陸與東南亞。

美國 數據空窗與政策變數構成決策困境

美國政府恢復運作後，重要的統計資料如失業率和消費者物價指數仍可能因為停擺期間調查中斷而無法補齊。這使得聯準會與市場在制定貨幣政策時，面臨資訊真空。

另一方面，國會預算局估算，停擺使2025年第四季GDP損失約1.5％，但由於遞延支出，2026年第一季可能回彈約0.7％。這種「技術性」波動看似可控，卻隱藏政策誤判風險。

在物價面，每週小零售物價數據指向10月財貨價格年增約2％，企業對調價仍相對克制，似有通膨降溫跡象。但因官方CPI數據斷檔，市場無法確定這是短期波動還是長期趨勢。

財政政策方面，川普建議用關稅收入向低中所得者發放每人2,000美元補助，但若落實可能耗資約6,000億美元，相當於GDP約2％。與此同時，關稅收入估算僅約3,000億美元，若將此方案付諸實行，赤字壓力與重啟通膨風險都不容小覷。

歐洲 消費僵化、勞動市場鬆動「復甦仍偏弱」

歐洲原本期待年末的耶誕季帶來消費復甦，但高物價壓力並未完全解除。德國小零售業預測在年底商戰期間名目銷售僅成長1.5％，扣除價格效果後實質幾近停滯。這反映出消費者支出仍趨保守。

同時，勞動市場開始顯露疲態。部分歐洲國家失業人數在上升，實質雇用者報酬漸趨不足，抑制家庭支出動能。對外出口方面，歐洲高度依賴美國市場；若美國需求因政策或通膨波動而縮減，歐洲出口商將面臨更大壓力。

東亞 日本、韓國與台灣的經濟現實與風險

日本方面，2025年7至9月日本GDP出現季減0.4％，結束連續數季成長。主要拖累來自住宅投資因法規調整而提前施工後的反向修正，加上部分出口基期偏高。儘管外部需求未完全強勁，但日本內需仍有支撐。企業為應對勞動力成本，持續加碼自動化與資本支出；家庭則因實質所得改善而有一定消費力。

另一方面，進口物價因能源走軟而下降，10月進口價格年減約1.5％，部分緩解物價壓力。

韓國的局勢則更為複雜。韓國金融研究院將2025年經濟成長預測下修至約2％，指出儘管通膨有所緩和，央行可能降息以刺激內需，但建設業景氣疲軟難以被內需完全彌補 。

更具體來看，2025年第一季韓國GDP意外季減0.2％，出口與私人消費雙雙走弱。這部分與美國自8月起對韓國部分產品課徵15％關稅有關，導致部分出口動能放緩 。

根據TrendForce統計，美韓新關稅實施後，韓國8月出口預估年增率由前期水準明顯下滑，半導體雖仍成為支撐，但整體需求壓力不可忽視 。

台灣經濟則展現強韌性。根據中華經濟研究院（CIER）預測，2025年GDP成長率約為3.05％，上半年成長樂觀但下半年有放緩風險 。然而，台灣政府在8月將整年度成長預估大幅提高至4.45％，原因是AI相關出口與私人投資大幅活絡 。9月外銷訂單連續第8個月年增，主要受益於AI、高效能運算等需求拉動 。但台灣對美國的依賴仍極高：2025年5月對美出口達155.2億美元，占該月總出口比重約30％，為近年罕見之高。 台灣經濟因此高度暴露於美國貿易政策風險中。

▼日本方面，2025年7至9月日本GDP出現季減0.4％，結束連續數季成長。主要拖累來自住宅投資因法規調整而提前施工後的反向修正，加上部分出口基期偏高。（圖／達志影像／美聯社）

中國大陸 景氣全面走弱、房市壓力難以緩解

中國大陸10月固定資產投資年減11.2％，小零售僅成長2.9％，家電銷售年減14.6％、汽車年減6.6％，工業生產增速也從6.5％降至4.9％。房地產方面，銷售面積年減19.6％，新建房價月跌0.5％，三線城市跌幅尤為明顯。這些數據顯示大陸經濟正面臨需求、投資與消費三重壓力。地方財政吃緊，也抑制基建反彈空間。

在全球需求不穩與內部多重調整下，大陸難以成為強勁的外部需求增長來源，其經濟弱點正在成為世界經濟另一個拖累點。

東南亞 AI需求穩健但傳統產業受大陸壓抑

東協五國在AI與高端電子元件的帶動下生產仍有亮點，像是越南與馬來西亞受益顯著。但傳統家電產業卻面臨來自大陸製品的低價競爭：菲律賓本地家電產能明顯萎縮，馬來西亞雖有部分自主產能，但競爭壓力仍高。

由於這些經濟體在出口上高度暴露於美國與中國大陸，一旦主要市場需求波動，產業鏈調整壓力將迅速浮現。

結語

美國政府停擺雖然結束，但全球經濟的不確定性遠未散去。缺乏關鍵數據使美國政策判斷變得困難；川普提出以關稅收入補助低中所得族群的想法，更讓通膨與財政風險重燃。歐洲消費低迷、東亞三經濟體在外需與技術依賴上的脆弱，以及中國大陸景氣全面放緩，正共同構築一場全球同步下行的隱憂。

當前全球就像剛熄滅又重新亮起燈光的城市：亮了，但依然看不清遠方。各國未來能否在不確定中找到穩健動線，將是決定未來經濟路徑的重要關鍵。

▼當前全球就像剛熄滅又重新亮起燈光的城市：亮了，但依然看不清遠方。各國未來能否在不確定中找到穩健動線，將是決定未來經濟路徑的重要關鍵。（圖／路透社）

