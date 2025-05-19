公權力傲慢　「稅單濫開」竟要人民自證無稅？

▲民眾前往國稅局報稅。（圖／記者林敬旻攝）

●蘇晨／退休人士

或許是母親節的關係，因而有人說5月是溫馨的、感恩的月份。於此而外，一到5月即象徵報稅季來臨，荷包免不了又要大失血一番，於是，有人戲稱5月是吃土月。雖說納稅是國民應盡的義務，然若稅捐機關開錯稅單，不僅不思檢討、改進，反而推諉卸責，要求納稅人自證清白，納稅人的人權所剩幾何？

烏龍稅單事件 凸顯稅捐機關濫稅的荒謬亂象

新制房屋稅2.0甫開徵即出現不少亂象，造成民眾許多困擾。如社區大樓房屋稅出現房屋及停車位不同稅率，更有房屋稅的繳款書，納稅義務人竟是一所小學，且被課稅的地點，是學校司令台。

消息一出，不禁令人懷疑政府藉「打房2.0」之名，行搶錢之實？幸而，此事在該校校長向台東稅務局反映後，只要拍照證明課徵的「房屋」是司令台，寄回稅務局即可免繳房屋稅。

司令台要繳稅，真是聞所未聞！據台東稅務局說法，電腦只要勾稽到非自然人有房屋就會寄繳稅通知，司令台有屋頂屬於房屋，才導致被課稅。

對此，筆者忍不住想問，現今全台有幾個學校的司令台是沒有屋頂的？電腦的勾稽不是人或稽徵機關去設定的嗎？倘若，稽徵機關不能認錯、改進，避免民眾無端困擾，反而要求學校自證司令台為學校建物、教學使用，如此心態不是傲慢又是什麼？

或許，有讀者認為筆者此文乃小題大作，多此一舉。然而，正因如此明顯的烏龍稅單事件，恰好又一次凸顯長期以來稅捐機關濫稅，還要納稅人自證清白的荒謬亂象，始終沒變。

知名法學專家真理大學吳景欽教授即曾遭遇國稅局要求補稅，還要他自己證明沒有逃漏稅的經歷。他說：「我還是教法律的，結果告輸了，那麼丟臉還是要講出來，為什麼？千滴淚。」顯見，不僅小老百姓易受其害，就連法學教授也難以倖免！

106年度立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表第(六十四)項次，即指出浮濫開單的問題非常嚴重：

針對賦稅署及5區國稅局多年來，年度關鍵績效皆以「提升查核效率，有效防止逃漏」為主要指標，用以評估各單位施政績效之良窳，雖我國稅法以「實質課稅」為原則，但往往稅務人員多以「推定」或「間接證據」來開立稅單，再加上獎金制度的推波助瀾，讓浮濫開單的問題更為嚴重。國稅機關稅捐核定時未盡詳實調查事實與證據，影響民眾權益甚鉅。

可不是嗎？《納稅人權保護法法》第11條第2項明文規定，所有核課與裁罰處分的舉證責任都應由稽徵機關承擔，納稅人僅負協力義務。

故，利嘉國小的烏龍稅單一案，台東稅務局要求「房屋」是司令台的證明，可合法合理？難道《納稅人權保護法法》對稽徵機關而言，不值參考、遵守？

人生於世，終其一生，無法避免的即是死亡與繳稅。在死亡之前，人人平等，但在納稅這件事能否得到依法、平等對待，難道納稅人只能期待幸運之神眷顧？

▼台東縣利嘉國小近日收到556元的房屋稅稅單，物件竟是學校操場司令台 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。