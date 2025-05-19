敘利亞的曙光　川普解除制裁能否點燃重建希望？

▲2025年5月14日，美國總統川普（Donald Trump）宣布取消對敘利亞的所有經濟制裁。（圖／達志影像／美聯社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2025年5月14日，美國總統川普（Donald Trump）宣布取消對敘利亞的所有經濟制裁，大馬士革街頭隨即爆發歡慶，這一決定為飽經14年戰亂的敘利亞開啟了一扇機遇之窗。從經濟崩潰到基礎設施殞地，敘利亞的重建需求迫在眉睫，聯合國估計戰爭造成8000億美元經濟損失，重建成本高達數千億美元。然而，現任總統艾哈邁德．沙拉（Ahmed al-Sharaa）能否抓住這一歷史性機遇，帶領敘利亞走向復甦？本文將探討川普決策的影響、沙拉面臨的挑戰，以及敘利亞經濟與社會重建的前景。

川普驚人承諾 制裁鬆綁的契機

川普的宣布讓敘利亞民眾看到了希望。華盛頓中東研究所高級研究員易卜拉欣．阿西爾（Ibrahim al-Assil）表示「對敘利亞人來說，這是僅次於阿薩德政權倒台的重大日子。」

長期以來，美國的制裁限制了外國投資與貿易，使敘利亞經濟雪上加霜。如今，川普的承諾為沙烏地阿拉伯、卡達、土耳其等國的資金注入鋪平道路，這些國家無需擔心違反美國法律。

然而，制裁解除並非一蹴而就。部分制裁需國會批准，美國參議員林賽．格雷厄姆（Lindsey Graham）已對沙拉的聖戰背景提出質疑。

儘管如此，川普的決心與沙烏地、土耳其等盟友的強烈支持，顯示制裁鬆綁只是時間問題。分析人士費拉斯．馬克薩德（Firas Maksad）指出，川普此次決策力排眾議，展現了其對敘利亞政策的強硬立場。

這一機遇對敘利亞至關重要。世界銀行數據顯示，敘利亞國內生產總值（GDP）從2011年的675億美元驟降至2022年的236.2億美元。制裁解除有望吸引外資，推動基礎設施重建與經濟復甦，為數百萬流離失所的敘利亞人帶來回鄉的希望。

經濟崩潰的沉重代價

敘利亞的經濟已近乎崩潰。聯合國開發計劃署（UNDP）報告顯示，90%的敘利亞人生活在貧困線以下，極端貧困人口從戰前的11%激增至66%。

戰爭導致618,000人死亡、113,000人失蹤，醫療系統崩潰，三分之一的醫療中心受損，近半數救護車無法運作。教育系統同樣遭受重創，40-50%的6至15歲兒童輟學。

基礎設施的破壞尤為嚴重。報告指出，近三分之一的住宅被摧毀或嚴重損壞，570萬人亟需住房援助。超過半數的水處理廠與下水道系統無法運作，1400萬人缺乏乾淨飲水與衛生設施。

能源產量銳減80%，70%的發電廠與輸電線受損，導致全國電網容量縮減四分之三。這些數據揭示了敘利亞重建的艱鉅任務。

UNDP估計，敘利亞經濟若維持當前1.3%的年成長率，需55年才能恢復戰前GDP水準。若要於15年內追平無戰爭假設的經濟水平，年成長率需達13.9%。這一目標對一個百廢待興的國家來說，無疑是巨大挑戰。

▼敘利亞的經濟已近乎崩潰。聯合國開發計劃署（UNDP）報告顯示，90%的敘利亞人生活在貧困線以下，極端貧困人口從戰前的11%激增至66%。（圖／達志影像／美聯社）

沙拉的挑戰 內部團結與外部平衡

沙拉的領導能力將決定機遇能否轉化為成果。作為前蓋達組織（Al-Qaeda）成員，他領導的聯盟雖推翻了阿薩德政權，但其伊斯蘭主義背景引發國內外疑慮。

近期，親政府武裝與阿拉維派（阿薩德家族的宗派）及以色列支持的德魯茲派發生衝突，基督徒與世俗派對伊斯蘭派主導的政府保持戒心。整合各地民兵、打造統一安全部隊的努力進展緩慢，顯示沙拉在團結國內派系上的困難。

沙拉承諾成立新的立法委員會，但至今未兌現。阿西爾強調，經濟復甦需要新法律規範投資並解決爭端，否則衝突可能訴諸暴力。立法機構的組成將顯示沙拉是否能平衡各派利益，建立包容性治理架構。

外部力量的競爭進一步複雜化局勢。以色列自2024年12月起加緊摧毀敘利亞軍事能力，並在南部建立勢力範圍，雖有秘密對話管道，雙方仍存緊張。

沙烏地與土耳其作為主要資助者，過去因對伊斯蘭主義團體的立場分歧而衝突，卡達與沙烏地的競爭也可能干擾重建進程。沙拉必須巧妙應對這些外部壓力，確保外援不演變為地緣政治博弈的棋局。

復甦的希望與策略

儘管挑戰重重，敘利亞的復甦並非無望。UNDP報告提出，經濟復甦需聚焦治理改革、經濟穩定、產業振興與基礎設施重建。恢復農業生產以確保糧食安全、重建醫療與教育設施、提升能源與水務系統，將為民眾提供基本保障並創造就業。市場准入的擴大亦是關鍵，制裁解除將使敘利亞重新融入全球貿易體系。

阿西爾對未來持謹慎樂觀態度。他認為，敘利亞人渴望和平與和解，認識到這一機遇的珍貴。民眾的意願為重建提供了社會基礎，但成功取決於沙拉能否兌現承諾，建立透明、包容的治理機制，並有效協調國際援助。

國際社會的角色同樣重要。沙烏地、土耳其等國的資金與技術支持將加速重建，但需避免將敘利亞淪為代理人戰爭的戰場。聯合國等機構可提供中立平台，協調援助並監督資金使用，確保資源惠及普通民眾而非少數權貴。

結語

川普承諾解除制裁為敘利亞帶來了難得的歷史機遇，但大馬士革的復甦之路充滿荊棘。沙拉需克服內部派系紛爭、外部地緣競爭與經濟崩潰的挑戰，帶領國家走向穩定與繁榮。

UNDP的數據顯示，敘利亞需數十年高成長才能恢復戰前水平，這要求果斷的改革與國際合作。對敘利亞人民而言，這不僅是經濟重建的時刻，更是重塑國家未來的契機，只要團結與決心並存，敘利亞或許能在廢墟中迎來新生。

▼川普承諾解除制裁為敘利亞帶來了難得的歷史機遇，但大馬士革的復甦之路充滿荊棘。（圖／達志影像／美聯社）

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