ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

敘利亞的曙光　川普解除制裁能否點燃重建希望？

我們想讓你知道…川普承諾解除制裁為敘利亞帶來了難得的歷史機遇，但大馬士革的復甦之路充滿荊棘。

▲▼ 美國總統川普出訪中東。（圖／達志影像／美聯社）

▲2025年5月14日，美國總統川普（Donald Trump）宣布取消對敘利亞的所有經濟制裁。（圖／達志影像／美聯社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2025年5月14日，美國總統川普（Donald Trump）宣布取消對敘利亞的所有經濟制裁，大馬士革街頭隨即爆發歡慶，這一決定為飽經14年戰亂的敘利亞開啟了一扇機遇之窗。從經濟崩潰到基礎設施殞地，敘利亞的重建需求迫在眉睫，聯合國估計戰爭造成8000億美元經濟損失，重建成本高達數千億美元。然而，現任總統艾哈邁德．沙拉（Ahmed al-Sharaa）能否抓住這一歷史性機遇，帶領敘利亞走向復甦？本文將探討川普決策的影響、沙拉面臨的挑戰，以及敘利亞經濟與社會重建的前景。

川普驚人承諾　制裁鬆綁的契機

川普的宣布讓敘利亞民眾看到了希望。華盛頓中東研究所高級研究員易卜拉欣．阿西爾（Ibrahim al-Assil）表示「對敘利亞人來說，這是僅次於阿薩德政權倒台的重大日子。」

長期以來，美國的制裁限制了外國投資與貿易，使敘利亞經濟雪上加霜。如今，川普的承諾為沙烏地阿拉伯、卡達、土耳其等國的資金注入鋪平道路，這些國家無需擔心違反美國法律。

然而，制裁解除並非一蹴而就。部分制裁需國會批准，美國參議員林賽．格雷厄姆（Lindsey Graham）已對沙拉的聖戰背景提出質疑。

儘管如此，川普的決心與沙烏地、土耳其等盟友的強烈支持，顯示制裁鬆綁只是時間問題。分析人士費拉斯．馬克薩德（Firas Maksad）指出，川普此次決策力排眾議，展現了其對敘利亞政策的強硬立場。

這一機遇對敘利亞至關重要。世界銀行數據顯示，敘利亞國內生產總值（GDP）從2011年的675億美元驟降至2022年的236.2億美元。制裁解除有望吸引外資，推動基礎設施重建與經濟復甦，為數百萬流離失所的敘利亞人帶來回鄉的希望。

經濟崩潰的沉重代價

敘利亞的經濟已近乎崩潰。聯合國開發計劃署（UNDP）報告顯示，90%的敘利亞人生活在貧困線以下，極端貧困人口從戰前的11%激增至66%。

戰爭導致618,000人死亡、113,000人失蹤，醫療系統崩潰，三分之一的醫療中心受損，近半數救護車無法運作。教育系統同樣遭受重創，40-50%的6至15歲兒童輟學。

基礎設施的破壞尤為嚴重。報告指出，近三分之一的住宅被摧毀或嚴重損壞，570萬人亟需住房援助。超過半數的水處理廠與下水道系統無法運作，1400萬人缺乏乾淨飲水與衛生設施。

能源產量銳減80%，70%的發電廠與輸電線受損，導致全國電網容量縮減四分之三。這些數據揭示了敘利亞重建的艱鉅任務。

UNDP估計，敘利亞經濟若維持當前1.3%的年成長率，需55年才能恢復戰前GDP水準。若要於15年內追平無戰爭假設的經濟水平，年成長率需達13.9%。這一目標對一個百廢待興的國家來說，無疑是巨大挑戰。

▼敘利亞的經濟已近乎崩潰。聯合國開發計劃署（UNDP）報告顯示，90%的敘利亞人生活在貧困線以下，極端貧困人口從戰前的11%激增至66%。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼敘利亞政府軍過去2天與效忠阿塞德的阿拉維派（Alawite）武裝分子發生衝突。（圖／達志影像／美聯社）

沙拉的挑戰　內部團結與外部平衡

沙拉的領導能力將決定機遇能否轉化為成果。作為前蓋達組織（Al-Qaeda）成員，他領導的聯盟雖推翻了阿薩德政權，但其伊斯蘭主義背景引發國內外疑慮。

近期，親政府武裝與阿拉維派（阿薩德家族的宗派）及以色列支持的德魯茲派發生衝突，基督徒與世俗派對伊斯蘭派主導的政府保持戒心。整合各地民兵、打造統一安全部隊的努力進展緩慢，顯示沙拉在團結國內派系上的困難。

沙拉承諾成立新的立法委員會，但至今未兌現。阿西爾強調，經濟復甦需要新法律規範投資並解決爭端，否則衝突可能訴諸暴力。立法機構的組成將顯示沙拉是否能平衡各派利益，建立包容性治理架構。

外部力量的競爭進一步複雜化局勢。以色列自2024年12月起加緊摧毀敘利亞軍事能力，並在南部建立勢力範圍，雖有秘密對話管道，雙方仍存緊張。

沙烏地與土耳其作為主要資助者，過去因對伊斯蘭主義團體的立場分歧而衝突，卡達與沙烏地的競爭也可能干擾重建進程。沙拉必須巧妙應對這些外部壓力，確保外援不演變為地緣政治博弈的棋局。

復甦的希望與策略

儘管挑戰重重，敘利亞的復甦並非無望。UNDP報告提出，經濟復甦需聚焦治理改革、經濟穩定、產業振興與基礎設施重建。恢復農業生產以確保糧食安全、重建醫療與教育設施、提升能源與水務系統，將為民眾提供基本保障並創造就業。市場准入的擴大亦是關鍵，制裁解除將使敘利亞重新融入全球貿易體系。

阿西爾對未來持謹慎樂觀態度。他認為，敘利亞人渴望和平與和解，認識到這一機遇的珍貴。民眾的意願為重建提供了社會基礎，但成功取決於沙拉能否兌現承諾，建立透明、包容的治理機制，並有效協調國際援助。

國際社會的角色同樣重要。沙烏地、土耳其等國的資金與技術支持將加速重建，但需避免將敘利亞淪為代理人戰爭的戰場。聯合國等機構可提供中立平台，協調援助並監督資金使用，確保資源惠及普通民眾而非少數權貴。

結語

川普承諾解除制裁為敘利亞帶來了難得的歷史機遇，但大馬士革的復甦之路充滿荊棘。沙拉需克服內部派系紛爭、外部地緣競爭與經濟崩潰的挑戰，帶領國家走向穩定與繁榮。

UNDP的數據顯示，敘利亞需數十年高成長才能恢復戰前水平，這要求果斷的改革與國際合作。對敘利亞人民而言，這不僅是經濟重建的時刻，更是重塑國家未來的契機，只要團結與決心並存，敘利亞或許能在廢墟中迎來新生。

▼川普承諾解除制裁為敘利亞帶來了難得的歷史機遇，但大馬士革的復甦之路充滿荊棘。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼敘利亞政府軍過去2天與效忠阿塞德的阿拉維派（Alawite）武裝分子發生衝突。（圖／達志影像／美聯社）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►川普新政　能改善雙赤字並讓美國再次偉大嗎？

►中國正在引領人類進入「天算時代」

►我國廢核後的衝擊　堅持非核將與國際趨勢脫節

►新增「軍購特別預算」　可能造成那些後遺症

 

投稿
申訴
蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

蔡鎤銘最新文章

more

關鍵字: 蔡鎤銘 雲論 川普 敘利亞 大馬士革

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
敘利亞的曙光　川普解除制裁能否點燃重建希望？
川普新政　能改善雙赤字並讓美國再次偉大嗎？
中國正在引領人類進入「天算時代」
我國廢核後的衝擊　堅持非核將與國際趨勢脫節
新增「軍購特別預算」　可能造成那些後遺症

推薦閱讀

中國正在引領人類進入「天算時代」

我國廢核後的衝擊　堅持非核將與國際趨勢脫節

川普新政　能改善雙赤字並讓美國再次偉大嗎？

生成式AI吞噬網路　對新聞媒體產生近乎災難性的打擊

敘利亞的曙光　川普解除制裁能否點燃重建希望？

新增「軍購特別預算」　可能造成那些後遺症

前後任全球首富為了窮人開罵　馬斯克、比爾蓋茲槓上了..

黃仁勳美食聲量地圖2.0！　AI教父欽點「台灣國民..

貓咪討厭的4種氣味！不避開會中毒...

共軍演習新規格　台灣2027在劫難逃？

相關文章

川普與普丁今晚10時通話　英德法搶先致電川普籲「無條件停火」

川普與普丁今晚10時通話　英德法搶先致電川普籲「無條件停火」

美國總統川普預計在美國時間19日上午10時（台灣19日晚間10時）與俄羅斯總統普丁通話，且預計在兩人通話結束後，川普會與烏克蘭總統澤倫斯基交..

8小時前

川普新政　能改善雙赤字並讓美國再次偉大嗎？

川普新政　能改善雙赤字並讓美國再次偉大嗎？

拜登確診罹「嚴重前列腺癌」　川普首度回應：我感到難過

拜登確診罹「嚴重前列腺癌」　川普首度回應：我感到難過

我國廢核後的衝擊　堅持非核將與國際趨勢脫節

我國廢核後的衝擊　堅持非核將與國際趨勢脫節

川普中東行輝達台積電大漲　謝金河：一箭數鵰

川普中東行輝達台積電大漲　謝金河：一箭數鵰

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

中國正在引領人類進入「天算時代..

中國正在引領人類進入「天算時代..

我國廢核後的衝擊　堅持非核將與..

川普新政　能改善雙赤字並讓美國..

生成式AI吞噬網路　對新聞媒體..

敘利亞的曙光　川普解除制裁能否..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面