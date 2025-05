2025Computax　高光後的AI烏托邦之影

▲走進2025Computax依然熱鬧非凡,身為台灣人竟然成為AI新時代的中心,著實不可置信。(圖/記者張佩芬攝)

●陳詩寧/科技公司首席行銷長

走進2025Computax依然熱鬧非凡,輝達執行長黃仁勳宣布企業海外總部將落腳北士科,代表台灣在未來AI 時代依然享有極特殊地位,緊接著Oracle也宣布將採購40萬顆輝達GB200晶片,讓台廠供應鏈同聲歡呼。繼全球化之後,人類似乎再一次被自己創造的超大型烏托邦所振奮,身為台灣人竟然成為AI新時代的中心,著實不可置信。

無聲辦公室戰爭 改變年輕世代

然而,比起過去以經濟官僚為主推動全球化推展緩慢,由資本和科技推動的新烏托邦運動非常有效率,也讓它的暗影提早浮現。首先,這三年企業辦公室用人已經發生了根本改變,2025年就是AI開始主導用人策略的一年。

根據統計,截至2025年5月中旬,科技產業已裁減超過60000個職位,涵蓋130多家公司。這些讓輝達賺最多錢的公司,也是裁員最兇的公司,Microsoft裁減6000名員工,占總人數的3%,Meta裁減約3,600名員工,占總人數的5%,Amazon今年裁員14000人,占總人數的4%,連要花400億美元買晶片的Oracle,3月也傳出裁員約11,000人,約占總員工的7%。

雖然官方裁員理由各自不同,但企業用人和AI發展顯然沒有正向關係。

緊接來的畢業季,企業初階職缺減少,新鮮人求職難度提高,多數公司只延攬最頂尖、具AI與跨域能力的人才。科技背景新鮮人尚且徬徨,遑論非工程背景如商管、設計、行政,有許多辦公室職位以「AI優先」為前提,人的作用是輔助AI,實在令傳統學校措手不及。

這些因為COVID疫情早先在家無法完整體驗學校生活的一代,很有可能因為求職時間延長也無法完整體驗辦公室生活。人類的辦公室文化即將改變,年輕一代宅在家、以手機簡訊交友成為日常,也令許多X世代父母感到無助。

AI在工作,年輕人在家等待,這是現在人類辦公室發生的無聲戰爭。

▼這三年企業辦公室用人已經發生了根本改變,2025年就是AI開始主導用人策略的一年。(圖/CFP)

無聲人類戰場 印巴衝突跌破眾人眼鏡

作為地球上戰爭風險最高之一的台灣,還不得不注意到另一場無聲的戰爭,那就是AI已進入現代戰爭,傳統單一武器的對決,正迅速轉變為強調用AI電子協同作戰的情境。

以最近的印巴衝突為例,在一場印巴空戰中,巴基斯坦老舊戰機擊落法製先進戰機,在該事件中,歐洲高性能戰機竟然未察覺自己被鎖定,因對方並未開啟射控雷達,而是透過空管系統在適當距離下達「發射」指令。

飛彈出膛後,自動接近目標才開啟雷達,留給敵機的反應時間不足數秒。印度政府對此未予證實,卻在國內慶祝戰果,甚至不知被擊落的是自家戰機,反映出資訊落差的荒謬。

延續三年多的俄烏戰爭以無人機互相抗衡,靠的不是空軍力量,而是雙方背後提供的即時情報與無人機操作能力。赤裸裸的現實是,烏克蘭海馬斯火箭系統的使用,完全依賴美方的衛星與通訊支援來指引目標位置,如果美方移除其通訊與預警系統,北約甚至難以單獨作戰。這也反映出當代戰爭的核心優勢早已轉向「戰場數據主導權」。

台灣有可能面臨的AI威脅則是,中國在1996年台海危機中發現電子戰弱點後,開始推動遠距發射、電子干擾免疫與量子通訊發展,無論是研究如何透過 AI 及電腦自動調整衛星軌道,以因應戰場態勢快速變化,還是研究合成孔徑雷達與 AI 技術結合,讓衛星具備更高解析力與即時反應能力,都代表戰爭核心已轉向太空主場的體系建構。

AI在反應,武器在配合,決策在地面,決戰在太空,這是現在人類戰場發生的無聲戰爭。

AI烏托邦中心的紅藍藥丸選擇

於是,今年的Computax依然以黃仁勳的皮衣收尾,當紡織業及通訊業大老問皮衣教主是否需要另一件帶空調的皮衣,讓人忍不住為台灣企業的科技偏執發笑。也許台灣現在更應該關心的皮衣不是黃執行長那一件,而是電影《駭客任務》的黑色PVC皮衣。

從來沒有一年,這部電影的世界觀和現實已經如此接近,「母體」世界的科技、機械、真實與謊言已和日常生活黏合在一起。

不由得令人思考,在熱鬧的Computax過去之後,面對已經浮現的烏托邦暗影,電影裡的紅藍藥丸選擇似乎也不遠。選擇「紅色藥丸」代表要面對荒涼窘迫的現實,選擇「藍色藥丸」代表要繼續活在被建構的美麗現實之中。

台灣要選擇的第一個紅藍藥丸應該是能源,選擇「紅色藥丸」代表要面對AI發展與電力的絕對關聯,選擇「藍色藥丸」繼續感覺良好希冀有超級能源方案來解決。

台灣要選擇的第二個紅藍藥丸是民主,選擇「紅色藥丸」代表要面對台灣民主現狀是否能如常運作,選擇「藍色藥丸」代表一切照舊何必多此一舉。

最重要的最不想面對的第三個紅藍藥丸,選擇「紅色藥丸」則是要直面令人感到不安的戰爭風險,選擇「藍色藥丸」還是要保持無知並假裝可以繼續平凡生活。

你我不是尼歐,這些選擇都沒有一定的答案,在多重的虛擬世界裡浮沉,台灣人也許是地球上最早要去選擇紅藍藥丸的一群,則是我們這一代最艱難的任務。

讓新一代決定 新一代可有駭客思維

雖然筆者自己沒有小孩,但如果我有,應該會幻想小孩去當駭客,但不是要去當救世主,也不要去科技販毒,而是要「Hacking for Defense」。

她/他可以選擇「Hacking for Defense Country」,擁有獨立思考的能力,將創造力用在突破既有框架,創造出 AI無法理解讓人類終將獲勝的策略,發揮在軍事、太空乃至產業創新中,她/他也可以選擇「Hacking for Defense Herself/ Himself」,擁有快速迭代的能力,迅速去得到隨插隨用的技能,在未來的職場更有主體性,不受資本和科技的發展太多牽制。

或許可以運用駭客精神潛入真實世界的角落,找尋自己的畫面,建構自己的敘事,給自己的生活賦予一點詩意。

祝福在烏托邦前線的我們,祝我們有勇氣得到自由,相信人和人的連結才是讓世界更美好的動力。

▼期盼她/他可以選擇「Hacking for Defense Country」,擁有獨立思考的能力,將創造力用在突破既有框架,創造出AI無法理解讓人類終將獲勝的策略,發揮在軍事、太空乃至產業創新中。(圖/路透社)

