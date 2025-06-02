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「保險法修法」揭開保障新頁　談解約金豁免與保單不可執行原則

我們想讓你知道…這次《保險法》修法不僅是技術層面的條文變更，更是一場保險法律價值觀的轉型。從過去「債務清償優先」的司法觀點，逐步轉向「人性保障優先」的社會共識。

▲保險，計算，保單，保障，賠償，保險金，財富，理財，財務。（圖／pixabay）

一旦債務問題發生，用心規劃的保障卻可能遭遇強制執行，淪為清償債務的工具。（圖／pixabay）

●陳擷安／科技集團法務

對許多家庭而言，保險不只是「商品」，更是用來對抗人生風險的保護傘。無論是保障意外、疾病、失能或身故，保單背後的金額代表的不只是金錢，更是安定感與責任的延續。

然而，一旦債務問題發生，這張用心規劃的保障卻可能遭遇強制執行，淪為清償債務的工具，使得原本應屬於家人或被保險人的保險金，提前喪失其保障功能。這樣的制度長年來備受批評，如今終於迎來制度性改革。

《保險法》修正草案　針對保單問題做出重大調整

近來，立法院財政委員會通過《保險法》部分條文修正草案，針對保單被法院扣押或強制執行的問題做出重大調整。此次修法的核心概念，是「提高豁免執行的保單解約金門檻」，以及「強化保單不可執行原則」的適用對象與方式。

這樣的法律設計，其實呼應了長期以來在保險法中的一項基本精神──「保單保障功能優先於清償功能」，也就是讓保單的存在意義，不再只是債權人的「標的物」，而是保護家庭與個人生活穩定的重要工具。

所謂「解約金」，是指當保戶選擇提前終止壽險、年金保單等契約時，保險公司需給付的金額，類似於一種保單的退費。但在現行法律下，如果保戶成為債務人，法院可針對這筆解約金下達扣押或拍賣命令，等同於強制終止保單、變現資產來償還債務。

這樣的制度，在原意上是要保障債權人權益，卻也產生許多不合理的後果。例如，一位中年家庭支柱若失業負債，原本用來保障孩子與配偶未來生活的壽險保單，竟也可能被執行、解約變現，保障瞬間化為烏有。

這次修法，便針對這個漏洞進行補強。未來法院在進行強制執行時，保戶的保單若其解約金低於「六個月最低生活費的1.2倍」──約為新台幣14萬6730元，即不得進行扣押。

這個計算方式，是以衛福部公告的基本生活費為基準，並考慮到扶養負擔，旨在讓一個家庭至少能保有最基本的保險保障。

體現更高層次法理原則　「生存優於償債」

進一步而言，此次修法也可以體現出更高層次的法理原則：「生存優於償債」的價值排序。

換句話說，當債務人處於經濟困境時，應優先確保他們及其家庭基本生活所需的保險保障，再來談債務清償的問題。這樣的法律思維，在過去並不普及，但隨著社會福利觀念日漸強化，立法機關也開始意識到保險制度在社會安全網中的角色。

除此之外，此次修法更以高度彈性處理「小額終老保險」這一類特殊商品。所謂小額終老保險，通常是針對高齡者所設計，用於保障晚年喪葬費或失能時的基本照顧費用，保額低、保費便宜，是高齡化社會中極為重要的普惠性商品。

此次立法院決議，未將該保險類型明列入法，而是交由主管機關金管會未來以公告形式來排除強制執行的適用，保留彈性空間，也避免過度干預商品設計。

另一項值得關注的新規定，是新增的「變更要保人制度」。在過去，如果保單已被扣押，即便保單受益人並非債務人，仍可能被迫終止。

此次修法後，若保險事故尚未發生、但債務人名下的保單已被扣押，則可在三項條件下，將保單移轉給特定親屬，例如配偶、父母或子女：一是新要保人須與保單有利害關係；二是需原要保人與被保險人雙方書面同意；三是法院或執行機關需指定新要保人接收未來的解約金。

這項機制的設計，不僅確保保單的保障功能能夠延續，也防止債務清償過程中誤傷無辜親屬，導致家庭保障斷裂。

不僅是條文變更　更是保險法律價值觀的轉型

最後，值得一提的是，金管會預估，此次修法可讓約110萬張被扣押保單陸續解除強制執行命令，只剩約10至20萬張超過豁免門檻者，仍可能被執行。

司法院也已承諾，未來新法公告施行後8個月內，將督導各法院清查並解除所有不符合執行標準的保單扣押命令，真正落實法律精神，減輕基層執行單位與保險公司之負擔。

綜上所述，這次《保險法》修法不僅是技術層面的條文變更，更是一場保險法律價值觀的轉型。從過去「債務清償優先」的司法觀點，逐步轉向「人性保障優先」的社會共識。

未來，保單不再只是資產，而是國民生活安全網的一部分，法律也將不再是保戶的敵人，而是他們風險管理旅程中的堅強後盾。這樣的制度設計與價值導向，將對保險法制產生深遠的正面影響，值得各界持續關注與推廣。

▼《保險法》修法，從過去「債務清償優先」的司法觀點，逐步轉向「人性保障優先」的社會共識。（圖／pixabay）

▲保險，保單，保障。（圖／pixabay）

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