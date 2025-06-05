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川普主義席捲東歐　MAGA在灰燼中燃燒

我們想讓你知道…隨著貿易戰陰影籠罩，MAGA的意識形態輸出可能進一步加劇跨大西洋緊張關係。東歐的未來，將取決於選民對民族主義與歐洲一體化之間的抉擇，而MAGA的火種，仍在灰燼中燃燒，等待下一次爆發。

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普（Donald Trump）的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動不僅席捲美國，更跨越大西洋，在東歐掀起政治風暴。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

川普（Donald Trump）的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動不僅席捲美國，更跨越大西洋，在東歐掀起政治風暴。2025年，東歐選舉顯示，右翼民粹主義正從灰燼中崛起，挑戰傳統政治格局。

從波蘭的總統選舉到羅馬尼亞、阿爾巴尼亞的激烈競爭，MAGA的意識形態與策略正在重塑東歐政治版圖。本文將探討MAGA如何在東歐找到共鳴、其成功與挫敗，以及對區域與跨大西洋關係的深遠影響。

波蘭　右翼復興的試金石

2025年6月1日，波蘭總統選舉成為MAGA運動在東歐的關鍵戰場。保守派候選人納夫洛茨基（Karol Nawrocki）以50.89%的微弱優勢，擊敗自由派華沙市長特拉斯科夫斯基（Rafal Trzaskowski）。

這場勝利得益於對現任總理圖斯克（Donald Tusk）的強烈不滿，後者因改革停滯與民眾脫節而聲望下滑。納夫洛茨基利用圖斯克的執政困境，成功動員右翼選民。

美國的影響也在選舉中顯而易見。美國保守派政治行動會議（CPAC）首次在波蘭賈辛卡（Jasionka）舉辦海外會議，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）公開批評特拉斯科夫斯基，稱其為「領導的徹底失敗」，並力挺納夫洛茨基。這一干預打破外交慣例，顯示MAGA運動試圖將美國右翼價值觀輸出至東歐。

然而，波蘭的案例並非單純的MAGA勝利。納夫洛茨基的勝選更多源於國內對圖斯克的不滿，而非完全認同川普式的民粹主義。波蘭總統雖無日常決策權，但擁有否決權與外交影響力，這使得納夫洛茨基的當選可能為未來右翼政策鋪路。

▼波蘭總統選舉成為MAGA運動在東歐的關鍵戰場。保守派候選人納夫洛茨基（Karol Nawrocki）以50.89%的微弱優勢，擊敗自由派華沙市長特拉斯科夫斯基（Rafal Trzaskowski）。（圖／路透）

▲▼ 波蘭總統大選結果出爐，民族主義歷史學家納夫羅茨基（Karol Nawrocki）勝出。（圖／路透）

羅馬尼亞與阿爾巴尼亞　MAGA的挫敗

與波蘭的成功形成對比，MAGA在羅馬尼亞與阿爾巴尼亞的選舉中遭遇挫折。2025年5月，羅馬尼亞總統選舉中，布加勒斯特市長達恩（Nicusor Dan）以53.8%的得票率擊敗極右派候選人西米翁（George Simion）。

儘管西米翁試圖借鑑MAGA策略，甚至獲得美國副總統萬斯（JD Vance）的支持，但選民最終選擇了親歐盟、親北約的達恩。這場勝利顯示羅馬尼亞民眾對歐洲一體化的堅定支持，以及對俄羅斯干預的警惕。

在阿爾巴尼亞，MAGA的口號被前總理貝里沙（Sali Berisha）直接借用，推出「讓阿爾巴尼亞再次偉大」的競選口號，並聘請川普2024年競選經理拉西維塔（Chris LaCivita）。

然而，執政社會黨領袖拉馬（Edi Rama）以52%的得票率贏得第四次連任，貝里沙的民主黨甚至丟失議席。這顯示MAGA的意識形態在阿爾巴尼亞未能有效落地，選民更關注國內經濟成長與歐盟入盟前景。

這兩場選舉反映出MAGA策略在東歐的局限性。雖然其反建制、反移民的論調在部分選民中引起共鳴，但當地對歐盟與北約的依賴，以及對俄羅斯影響力的歷史敏感性，限制了其擴張。

西歐的右翼浪潮　MAGA的共振

MAGA的影響不僅限於東歐，在西歐的右翼崛起中同樣顯現。2025年，英國改革黨（Reform UK）在地方選舉中贏得677席，控制八個地方政府，成為挑戰傳統兩大黨的重要力量。黨魁法拉奇（Nigel Farage）將此歸功於選民對移民與生活成本的不滿，這與MAGA的核心訴求高度一致。

在德國，極右派德國另類選擇黨（AfD）在2025年2月聯邦選舉中獲得20.8%的選票，創下歷史最佳表現。雖然基督教民主聯盟（CDU）以28.6%勝出，但AfD在東德地區表現強勁，顯示右翼民粹主義的吸引力。

荷蘭的自由黨（PVV）領袖威爾德斯（Geert Wilders）則因移民政策爭議退出聯合政府，導致政府倒台並可能引發提前選舉，進一步凸顯右翼力量的破壞性影響。

這些案例顯示，MAGA的價值觀「反移民、反全球化、強調民族主義」與西歐右翼政黨的訴求高度契合。然而，這些政黨尚未取得執政多數，顯示MAGA式民粹主義在西歐仍需時間醞釀。

跨大西洋的挑戰　貿易戰與意識形態輸出

MAGA運動的全球擴張正面臨挑戰，尤其是在跨大西洋關係上。川普宣布對歐盟商品徵收50%關稅，雖延至2025年7月實施，但已引發歐盟強烈反彈。

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）雖與川普關係密切，卻因國內反對聲浪與經濟壓力，難以完全追隨MAGA路線。歐爾班試圖將自己定位為MAGA在歐洲的代言人，但在國內支持率下降，顯示其「非自由國際」的局限性。

此外，MAGA的意識形態輸出並非無往不利。羅馬尼亞選舉中，美國副總統萬斯與企業家馬斯克（Elon Musk）公開批評羅馬尼亞法院取消選舉的決定，試圖影響輿論，但最終未能改變選民對親歐派的選擇。

這顯示MAGA的干預在某些國家可能適得其反，激發對外來影響的抵制。

結語

MAGA運動在東歐的崛起與挫敗，反映了全球右翼民粹主義的複雜圖景。波蘭的成功顯示其策略在特定環境下能有效動員選民，但羅馬尼亞與阿爾巴尼亞的失敗則凸顯其局限性。

西歐的右翼浪潮雖與MAGA共鳴，但尚未形成主導力量。隨著貿易戰陰影籠罩，MAGA的意識形態輸出可能進一步加劇跨大西洋緊張關係。東歐的未來，將取決於選民對民族主義與歐洲一體化之間的抉擇，而MAGA的火種，仍在灰燼中燃燒，等待下一次爆發。

▼與波蘭的成功形成對比，MAGA在羅馬尼亞與阿爾巴尼亞的選舉中遭遇挫折。2025年5月，羅馬尼亞總統選舉中，布加勒斯特市長達恩（Nicusor Dan）以53.8%的得票率擊敗極右派候選人。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 羅馬尼亞中間偏右候選人達恩（Nicusor Dan）在總統大選中領先。（圖／達志影像／美聯社）

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蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

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