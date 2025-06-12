不只稅法僵化！　財稅官員的思維「石化」才是病灶

▲台北國稅局。（圖／ETtoday資料照）

●林昱恆／ 企業財務經理

日前，立委王世堅質詢財政部長莊翠雲，質疑財政部「本位主義」過於嚴重，無時無刻都在想著「增加國庫收入」，造成民眾不便。他提出一個月前的新聞事件，女法官控訴，37萬元人工生殖醫療費用列為所得稅扣除額，卻被台北國稅局剔除，官司打6年仍敗訴，因為不是財政部認定的「會計紀錄完備正確之醫院」，她對稅法的僵化感到無奈。

財稅機關違反「量能課稅原則」 財稅官員恣意認定

王世堅立委說，目前國內自費診所1601家，「會計紀錄完備的醫院」僅6家，且只有2家為婦產科，這麼少的原因是「會計紀錄完備正確之醫院」資格必須由「診所自行申請」，他認為財政部可以去稽查，但不該以診所未主動申請為由，就轉嫁讓民眾無法抵稅，這與「改善少子化」的政策背道而馳。

質詢中，莊翠雲部長回應說，財政部已於上月28日修正相關條例，質詢也到此結束。但事後王世堅在臉書發文表示「對莊部長的回應非常失望」，回辦公室一看，才知道財政部所謂的放寬，僅是放寬「診所申報會計紀錄的程序」，簡直答非所問。

女法官的新聞引起社會大眾的注意，不僅僅是因為當事人「法官」的身分，更反映出長久以來人民與企業的支出與成本，被任意剔除的普遍性與嚴重性，許多人對於台灣稅制的荒謬，心有同感。

財稅機關為了稽徵上的方便，經常違反「量能課稅原則」，也違反平等的原則，因此爭訟不斷，原因就在於財稅官員的恣意認定。

2010年台灣第一名模林志玲的「執行業務所得」，被國稅局認定為「薪資所得」，不得用扣除必要費用後的餘額作為所得，當時林志玲非常不服的據理力爭說：她不是經紀公司凱渥的員工，補稅沒道理。

2005年，她在中國大連從馬上摔下來嚴重受傷，沒有收入，醫療保險也是她自己投保的，財政部怎可僅憑一些合約的形式，就認定她是凱渥員工， 儘管指證歷歷，她有實質的支出，她的所得被虛增，但最後還是敗訴補稅。

第一屆國家金璽獎得獎人，並擁有會計、法律雙博士學位的張進德博士曾公開指出，「台灣稅務機關以營利事業所得稅為查稅的重點方向，但稅務官員為了績效，往往以與業務無關、成本無法查核為理由，剔除具有合法憑證且確實有支付的費用及成本，虛增所得額。

加上行政法院形同虛設、功能不彰，即使企業提出告訴，也無法有效糾正稅務機關違法課稅，造成實際營利事業所得稅稅率超過20%，甚至高達30%。不僅增加企業稅負，也逼迫企業盛行二套帳的惡果，及在租稅天堂設置紙上公司進行國際租稅規避，使得大量資金留滯海外。」

▼財稅機關為了稽徵上的方便，經常違反「量能課稅原則」，也違反平等的原則，原因就在於財稅官員的恣意認定。（圖／ETtoday資料照）

要改變濫權課稅 善用科技減少人為查帳

台灣不只有稅法老舊、僵化的法律問題，財稅官員的思維「石化」才是真正病灶。2021年《稅稽法》第28條被倒退修法，回到民國65年戒嚴時代的違憲版本，將政府錯徵稅款「退稅請求權期限」由無期限縮減為15年。

當時陳長文律師怒批，政府誇口台灣是科技大國，但當時的財政部長蘇建榮卻以「資料保存不易」，主張「政府錯課，人民退稅請求有時效限制」。完全不顧人民生存、財產權受侵害！

掌權的台灣財稅高官腦袋已退化到無可挽救的地步，面對立委質詢只會搪塞敷衍，完全不把人民的痛苦放在眼裡。台灣要改變濫權課稅的現況，應該善用台灣的科技實力，減少人為查帳。

就如張進德博士曾經建議的，稅務機關應以營業稅資料庫、扣繳資料庫及大數據等資料相互比對、驗算，進行全面電腦化查帳，並依產業分析核定稅額，達到正確課稅。

這確實可降低稅吏為了績效私利，以充實國庫等冠冕堂皇的藉口，偷取人民血汗錢的機會。也期望立法委員們，能持續督促財稅機關，對侵害賦稅人權的稅法進行修法，還給台灣一個清明的租稅環境。

▼掌權的台灣財稅高官腦袋已退化到無可挽救的地步，完全不把人民的痛苦放在眼裡。（圖／ETtoday資料照）

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