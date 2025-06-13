大罷免藍營鬧劇才收場　綠營罷團也待磨合？

▲在罷免大獲全勝之際，卻冒出了罷團領導人之一曹興誠與民進黨之間的步調，有些不合拍。（圖／記者屠惠剛攝）

●陳敏鳳／資深媒體人

大罷免案在6月7日終止收件，國民黨以罷制罷的罷吳沛憶和吳思瑤的「罷雙吳」，最終還是以掛零收場。而罷團和綠營合作的二階連署罷免案，則以31比0大獲全勝，可在此之際，卻冒出了罷團領導人之一曹興誠與民進黨之間的步調，有些不合拍，雙方也需積極磨合，才能在三階繼續得勝。

罷團與民進黨出現矛盾 補選爭議並非空穴來風

據了解，曹興誠與民進黨之間的意見不同，主要有二方面：第一，曹興誠似乎還是希望民進黨可以投入更多人力物力，在三階時進行較多的動員，甚至民進黨也可站上第一線。

不過，民進黨方面認為，民進黨當然會全力投入，但若讓民進黨站上第一線，那就可能會形成「藍綠對決」，屆時可能影響中間選民的投票意向，因此民進黨在三階時，仍然應該保持罷團的「附庸團體」的位置，讓罷團站在前面。

而為了向「曹總」表示誠意，跟曹興誠傳出有言詞不快的秘書長林右昌，立刻就率領一個小黨部進駐偏遠的「花蓮」，以向曹總展現誠意。

後來在內湖罷李彥秀的活動時，全內湖的民進黨籍議員全到齊了，也才讓曹興誠改口稱許民進黨罷免的決心。

罷團跟民進黨之間的第二個矛盾，就是罷團認為民進黨內已經開始打算罷完之後，補選立委的人選，這是對罷團的不尊重，也會引起負面效應，因為一旦提早鎖定人選，可能有些人就不想幫忙了，會造成像國民黨在萬華中正的罷吳分崩離析的情況，因此也對民進黨提出不滿，希望不要內定任何補選的人選。

對此，近期有消息傳出，黨主席賴清德下令任何補選的人選都要尊重罷團，在內部會議甚至傳出說如果現在誰談就一定不會徵召誰，來安慰曹興誠與罷團。

但事實上，罷團對民進黨內部消息的疑慮，並未空穴來風，民進黨內部對於未來的補選人選甚至與2026年選舉的連動，其實都有初步的討論過。

例如，督導台中市罷免活動是台中市立委何欣純，其實就已經鎖定何欣純未來是2026年台中市長人選，新竹市由林志潔督導，也意味包括賴清德在內黨內高層已經達成共識，未來新竹市長人選是林志潔。這也是決定不用初選的地方。

而在派系會議中決定要初選的有高雄和台南，以及新北，高雄和台南沒有罷免之戰，自然避免了任命督導的尷尬，至於新北市則是要初選的地方，所以即使林右昌被派任花蓮負責征戰，但也沒有任命蘇巧慧督導新北的大罷免。台北市長則因為沒有人選或者人選太多，也沒有安排這次屬於大罷免的重中之重地區。

由此可見，民進黨在思考大罷免時並非沒有考慮2026年的選舉，那近在眼前的補選，又怎可能沒有討論過呢？

▼罷團對民進黨內部消息的疑慮，並未空穴來風，民進黨內部對於未來的補選人選甚至與2026年選舉的連動，其實都有初步的討論過。（圖／翻攝自YouTube／民進黨）

初選、補選競爭激烈 若加上與罷團磨合「問題更大了」

據了解，在考慮補選立委的人選時，賴清德曾與某一選區的議員見面及討論過，而且雙方還曾意見相左，這位議員當場還對賴清德表達憤怒，有人形容還有拍桌子之聲。

而在派系會議之中，也曾有派系人士為了台北市長人選，對賴清德的決定非常不滿，據說，這位人士被告知台北市長選舉無緣之後，這位人士也當場當著賴清德的面嗆聲，某某人也不能選那裡，否則大家走著瞧。

而除了地方首長和補選立委外，各個派系目前也積極部署各自的議員選舉，例如在黨內勢力比較單薄的湧言會，突然在台北市各區派出高學歷的「刺客」，例如松信區的郭凡，是澳洲雪梨大學國關系第一名畢業的高材生，而大安及內湖也有英國倫敦政經學院學歷的人選，準備投入議員選舉，為湧言會博政治版圖。

其中郭凡所在的選區松信區，長期以來因為參選人數都「剛好」不用初選，因此在許家蓓過世之後，便空出一個缺額，英系早早宣布由呂瀅瀅參選，不料，湧言會突然推出郭凡，郭凡一參選，該區勢必要進行黨內初選，且郭凡年紀未達30歲，且第一次參選，可以加分20%，已經對該區議員形成壓力，讓平靜多年的該選區，激出火花，未來可能成為黨內初選的激戰區。

而2026年最激烈的莫屬六都的台南和高雄的初選對決，加上議員選舉，以及大罷免後的補選問題，民進黨內其實已經燒很久且很旺了。如果再加上要與罷團磨合，那問題就更大了。

現在大家對罷團的意向並不清楚，有人認為罷團並不想涉足第四階的補選問題，但現在又傳出罷團中的第三選區志工阿美等也有意願參選，而與曹興誠一起開記者會的包括阿美等六個人，也被認為是補選立委的潛在人選。

如果罷團只是要求民進黨全力配合以及暫時先不要談補選人選，那雖有磨合問題，但問題不大，但若罷團也對四階有興趣參與，那未來罷團和綠營之間的問題可能就不小了。

目前罷免方仍被認為站在優勢方，但就像選舉一樣，有任何風吹草動，可能都會扭轉風向，所以就且走且看吧。

▼目前罷免方仍被認為站在優勢方，但就像選舉一樣，有任何風吹草動，可能都會扭轉風向。（圖／翻攝邱志偉臉書）

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