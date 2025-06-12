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被取消的夢想？從台大碩士遭駭放棄錄取　談校園資安與法律責任

我們想讓你知道…陳生的遭遇絕非單一個案的終點，而應成為制度改革的起點。在數位化教育日益普及的今日，資安不再只是技術議題，而是與公民基本權益緊密交織的核心保障。

▲。（圖／記者張一中攝）

▲一位陳姓畢業生，成功錄取夢寐以求的台大碩士班，卻在毫無預警下，遭人冒名操作放棄報到，致使學籍被取消，求助無門。（圖／記者張一中攝）

●陳擷安／科技集團法務

台灣大學碩士班的錄取資格，對無數考生而言，既是學術旅程的高峰，也是職涯規劃的關鍵轉捩點。然而，近日卻發生一起極為離譜、令人震驚的事件。一位陳姓畢業生，成功錄取夢寐以求的台大碩士班，完成網路報到、進入實驗室，卻在毫無預警下，遭人冒名操作放棄報到，致使學籍被取消，求助無門。

這起事件不僅挑戰校方的資訊安全管理，也暴露出台灣現行教育行政與法律救濟制度的多重缺口，值得社會深切關注。

資安層面　認證與警示機制不足「埋下系統風險」

首先，從資安層面來看，本案凸顯校務系統在身分認證、異常偵測與操作警示等層面存在明顯不足。根據陳生所述，他在5月中旬仍能查詢到自己的正取身分，卻於5月23日下午，被不明人士以17秒鐘快速完成登入及取消程序，事後亦未收到系統任何通知，足見整個作業流程缺乏足夠的身份驗證與異常行為偵測機制。

對比清大所設計的「雙重確認」機制——即在申請放棄後，系統會主動以簡訊與電子郵件再次確認——台大的資安設計顯得明顯落後。

這類涉及個人重大權益的操作，理應比照金融或電子投票機制，建立包括多因子驗證、實名驗證紀錄與行為軌跡監控、IP異常登錄監控與操作日誌回查等防護措施，以防止外部攻擊與冒名濫用的發生。

台大回應　操作符合現行規範、將配合調查

對於此事，台灣大學於6月12日正式回應，指出相關操作「已依照現行招生規定完成」。依據註冊組主任李宏森說法，考生若要放棄碩士班資格，除了必須使用本人帳密登入系統外，亦須上傳身分證影本作為確認依據。校方系統紀錄顯示，該名陳生的帳號曾完成登錄與身分證影本上傳，因此才予以承認其放棄申請。

台大強調，除本案外，歷年招生流程從未出現類似問題，難以僅憑單一個案即推論系統遭駭。目前校方已完成備取遞補作業，但仍表示，若檢調單位最終調查結果確認確實為他人冒名或系統遭非法操作，校方將召開招生委員會會議，研議向教育部申請「增額錄取」作為補救措施，並全力配合提供相關操作紀錄。

此回應反映出台大在制度面強調「合於作業流程」的立場，並於事件仍具爭議時展現部分開放性，保留行政補救與法制配合的彈性空間。

儘管系統端尚未發現異常，若未來有新證據出現，校方承諾將依法處理，並考慮調整作業設計以避免憾事重演。

▼對於此事，台灣大學於6月12日正式回應，指出相關操作「已依照現行招生規定完成」。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼。（圖／記者許敏溶攝）

法律面向　資安行為若涉冒名與損害「恐觸法網」

站在法律的角度，若本案確實為第三人冒名登入，將可能涉及多項刑責，包括刑法第358條之「無故入侵他人電腦罪」、第210條之「偽造文書罪」等罪名。《刑法》第358條規定，無故侵入他人電腦系統者，最高可處三年以下有期徒刑；若因此而致生損害，刑責將更為加重。

若該冒名者利用陳生個資（如身分證字號）登入系統並完成放棄動作，其行為已涉嫌冒用他人資料進行不法操作。即便行為人主觀上非為圖利或惡意報復，客觀上仍對陳生造成重大學業與名譽損害。

更值得追問的是，系統若允許第三人於無密碼變更或異常地點登入，即能完成高權限操作，是否已構成重大過失？這將牽涉《資通安全管理法》第20條所規範之機關或事業單位對於資安事件應負的法律責任。

現行制度下，並無明確規範校方在類似事件中應提供的調查義務與行政救濟途徑。教育部與各大學應重新檢視報到流程中，資訊操作與法律責任的歸屬，並制定一套明確的「學生身份爭議處理準則」，允許當事人提出異議、申請緊急調查，甚至暫緩相關學籍異動，以維護程序公正與學生基本權益。否則一旦資訊遭竄改，學生即陷入「申訴無門、學籍難以挽回」的處境。

法律最終的目的，不僅在於事後究責，更在於事前預防與制度建構。這起事件提醒我們，在科技快速發展、資訊系統廣泛應用的時代，資安問題已不再僅是技術人員的責任，而是牽動每個公民基本權益的制度性議題。

最終，我們應從此案汲取三點深刻教訓，第一，資訊系統涉及公民權益時，應提高安全標準與驗證強度；第二，校校方應設置「彈性調查與補救機制」，而應建立責任釐清等補救機制；第三，法律制度應與時俱進，納入「教育資安爭議」的專章規範，將技術問題法律化、行政化，讓眾多資安受害者的權益得以受到保障。

結語

陳生的遭遇絕非單一個案的終點，而應成為制度改革的起點。在數位化教育日益普及的今日，資安不再只是技術議題，而是與公民基本權益緊密交織的核心保障。

台大若能以此案為鑑，全面檢視系統流程與制度設計，並帶動全國高等教育場域的資安與法治改革，或許能讓一段曲折經歷，最終轉化為推進正義的契機。

▼對比清大所設計的「雙重確認」機制，即在申請放棄後，系統會主動以簡訊與電子郵件再次確認，而台大的資安設計顯得明顯落後。（圖／pakutaso）

▲網路，駭客，資安，資訊安全，程式碼，程式，木馬。（圖／pakutaso）

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