川普的穩定幣政策　可以救美債嗎..

▲川普政府希望藉由穩定幣的發行,同時達到支持美元國際霸權地位,並成為美國公債的新買家,協助降低美債利率。(圖/免費圖庫pexels)

●文/三普經

美國參議院在5月22日通過所謂的「天才法案」(GENIUS Act,Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act),對穩定幣在美國做為支付結算工具,奠定了法律監管框架。由於穩定幣必須與美元掛鉤,背後並有1:1的美元資產來做為儲備,以確保其流動性,因此適合用來做為支付與結算工具,並與比特幣等其他虛擬貨幣主要是投資目的有所區隔。

川普政府希望藉由穩定幣的發行,同時達到支持美元國際霸權地位,並成為美國公債的新買家,協助降低美債利率,減輕美國政府財政負擔,可謂一箭雙鵰。

要降低美債利息成本 穩定幣絕非萬靈丹



眾所周知,川普原先並不支持虛擬貨幣,但在2024年總統競選期間,他提出將美國打造為「加密貨幣與人工智慧的世界之都」的承諾,公開支持數位資產的發展,並批評前任拜登政府對加密貨幣的嚴格監管政策。

當選之後,川普迅速兌現競選承諾,簽署了一系列與加密貨幣相關的行政命令,具體措施包括:成立虛擬貨幣工作小組、保護虛擬貨易交易商可以使用銀行服務、撤銷 SAB 121會計公報,讓數位資產的保管機構免於複雜的會計制度、禁止在美國建立可能與現有虛擬貨幣競爭的央行數位貨幣(CBDC),展現對去中心化數位資產的支持、建立「比特幣戰略儲備」,初期將10萬枚從執法行動中沒收的比特幣納入儲備,總值約80億美元,未來還計畫逐步增加持有量。

川普還迫使美國證券交易委員會(SEC,Securities and Exchange Commission)主席換人,由原來對虛擬貨幣監管較嚴的 Gary Gensler換成態度較友善的 Paul Atkins ,之後SEC 陸續終止對多家加密貨幣企業的調查與訴訟,監管態度明顯軟化。

川普的這些支持虛擬貨幣的措施,讓比特幣的價格從去年的7萬多美元衝上1 0萬美元,並曾觸及11萬美元,顯示多頭氣盛。

另一方面,穩定幣的交易量快速提升,根據 Dune 與 Artemis 聯合發布的《2025 年穩定幣現狀》報告,穩定幣市場在過去一年迎來了顯著增長,機構採用加速,去中心化穩定幣崛起,鏈上交易活躍度持續攀升。

截至 2025 年 2 月,穩定幣供應量已達 2,140 億美元,年交易額高達 35 兆美元,規模是 Visa 年成交量的兩倍。

有些人認為以穩定幣現有規模來換算持有美債金額,估計最多不會超過2兆美元,占當前美債規模36兆美元的僅約不到5%,因此要以此降低美債利率可能緩不濟急。

其實虛擬貨幣就是因為價格波動劇烈,才會引進美元資產做為儲備,以穩定其價格,倘若美元本身匯價不穩定,跟美元連動的穩定幣當然也不穩定。

至於穩定幣是否能有效降低美債利率,應該還是正面看待,畢竟中國大陸目前持有美債金額也才7,654億美元,穩定幣的持債部位足以緩和來自中國大陸的假想賣壓。

當然國際金融市場訊息萬變,要降低美債利息成本,主要仍得靠美國政府改善財政赤字的努力,穩定幣的推動只能是輔助工具,絕非解決美債問題萬靈丹。

▼有些人認為以穩定幣現有規模來換算持有美債金額,占當前美債規模36兆美元的僅約不到5%,因此要以此降低美債利率可能緩不濟急。(圖/路透社)

