ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

川普的穩定幣政策　可以救美債嗎？

我們想讓你知道…川普政府希望藉由穩定幣的發行，同時達到支持美元國際霸權地位，並成為美國公債的新買家，協助降低美債利率，減輕美國政府財政負擔，可謂一箭雙鵰。

▲。（圖／免費圖庫pexels）

▲川普政府希望藉由穩定幣的發行，同時達到支持美元國際霸權地位，並成為美國公債的新買家，協助降低美債利率。（圖／免費圖庫pexels）

●文／三普經

美國參議院在5月22日通過所謂的「天才法案」（GENIUS Act，Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act），對穩定幣在美國做為支付結算工具，奠定了法律監管框架。由於穩定幣必須與美元掛鉤，背後並有1:1的美元資產來做為儲備，以確保其流動性，因此適合用來做為支付與結算工具，並與比特幣等其他虛擬貨幣主要是投資目的有所區隔。

川普政府希望藉由穩定幣的發行，同時達到支持美元國際霸權地位，並成為美國公債的新買家，協助降低美債利率，減輕美國政府財政負擔，可謂一箭雙鵰。

要降低美債利息成本　穩定幣絕非萬靈丹

眾所周知，川普原先並不支持虛擬貨幣，但在2024年總統競選期間，他提出將美國打造為「加密貨幣與人工智慧的世界之都」的承諾，公開支持數位資產的發展，並批評前任拜登政府對加密貨幣的嚴格監管政策。

當選之後，川普迅速兌現競選承諾，簽署了一系列與加密貨幣相關的行政命令，具體措施包括：成立虛擬貨幣工作小組、保護虛擬貨易交易商可以使用銀行服務、撤銷 SAB 121會計公報，讓數位資產的保管機構免於複雜的會計制度、禁止在美國建立可能與現有虛擬貨幣競爭的央行數位貨幣（CBDC），展現對去中心化數位資產的支持、建立「比特幣戰略儲備」，初期將10萬枚從執法行動中沒收的比特幣納入儲備，總值約80億美元，未來還計畫逐步增加持有量。

川普還迫使美國證券交易委員會（SEC，Securities and Exchange Commission）主席換人，由原來對虛擬貨幣監管較嚴的 Gary Gensler換成態度較友善的 Paul Atkins ，之後SEC 陸續終止對多家加密貨幣企業的調查與訴訟，監管態度明顯軟化。

川普的這些支持虛擬貨幣的措施，讓比特幣的價格從去年的7萬多美元衝上1 0萬美元，並曾觸及11萬美元，顯示多頭氣盛。

另一方面，穩定幣的交易量快速提升，根據 Dune 與 Artemis 聯合發布的《2025 年穩定幣現狀》報告，穩定幣市場在過去一年迎來了顯著增長，機構採用加速，去中心化穩定幣崛起，鏈上交易活躍度持續攀升。

截至 2025 年 2 月，穩定幣供應量已達 2,140 億美元，年交易額高達 35 兆美元，規模是 Visa 年成交量的兩倍。

有些人認為以穩定幣現有規模來換算持有美債金額，估計最多不會超過2兆美元，占當前美債規模36兆美元的僅約不到5％，因此要以此降低美債利率可能緩不濟急。

其實虛擬貨幣就是因為價格波動劇烈，才會引進美元資產做為儲備，以穩定其價格，倘若美元本身匯價不穩定，跟美元連動的穩定幣當然也不穩定。

至於穩定幣是否能有效降低美債利率，應該還是正面看待，畢竟中國大陸目前持有美債金額也才7,654億美元，穩定幣的持債部位足以緩和來自中國大陸的假想賣壓。

當然國際金融市場訊息萬變，要降低美債利息成本，主要仍得靠美國政府改善財政赤字的努力，穩定幣的推動只能是輔助工具，絕非解決美債問題萬靈丹。

▼有些人認為以穩定幣現有規模來換算持有美債金額，占當前美債規模36兆美元的僅約不到5％，因此要以此降低美債利率可能緩不濟急。（圖／路透社）

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►美國或許撐得住極化政治　但台灣能禁得起撕裂？

►燃力與潔淨並進　核能、火力與再生能源的綜合路徑與突破契機

►重新回到對話？　分析馬英九參加海峽論壇的意涵及示範效應

►烏克蘭摧毀俄羅斯核武　罪乎、善乎？

投稿
申訴
關鍵字: 三普經 雲論 川普 美元 穩定幣 美債

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
遺產繼承法制扞格多　宜修法保障人民權益不踩雷
誰才是繼承人？稅局一紙認定　讓人倒賠兩千萬
川普的穩定幣政策　可以救美債嗎？
當國家領導人帶頭「作亂」　正是民主秩序催毀時
「愛國者行動」VS「不信任賴清德」 朱、蔣誰技高一..

推薦閱讀

誰才是繼承人？稅局一紙認定　讓人倒賠兩千萬

川普的穩定幣政策　可以救美債嗎？

遺產繼承法制扞格多　宜修法保障人民權益不踩雷

大罷免的風向變了　「大成功」勝券未必在握

當國家領導人帶頭「作亂」　正是民主秩序催毀時

雷霆VS.溜馬誰奪冠？　NBA季後賽十大人氣隊伍一..

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

國際火線／《藏海傳》：當《盜墓筆記》遇上《琅琊榜》

「愛國者行動」VS「不信任賴清德」 朱、蔣誰技高一..

川習熱線90分鐘　北京對「台灣問題」所傳達的訊息

相關文章

華郵：川普擬擴大旅行禁令　「新增36國」非洲最多

華郵：川普擬擴大旅行禁令　「新增36國」非洲最多

根據美媒取得並檢視的美國國務院備忘錄，美國總統川普政府正考慮進一步擴大旅行禁令，可能再對多達36個國家的公民施加入境限制，引發外界關注是否進..

14小時前

美官員：川普否決以色列暗殺伊朗最高領袖計畫

美官員：川普否決以色列暗殺伊朗最高領袖計畫

川普發文：我來處理以伊衝突，讓中東再次偉大

川普發文：我來處理以伊衝突，讓中東再次偉大

川普：美國若遭伊朗攻擊　將全力反擊「規模前所未見」

川普：美國若遭伊朗攻擊　將全力反擊「規模前所未見」

美陸軍慶典變調！川普閱兵「全美爆示威潮」　民主黨州議員中槍亡

美陸軍慶典變調！川普閱兵「全美爆示威潮」　民主黨州議員中槍亡

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

誰才是繼承人？稅局一紙認定　讓..

誰才是繼承人？稅局一紙認定　讓..

川普的穩定幣政策　可以救美債嗎..

遺產繼承法制扞格多　宜修法保障..

大罷免的風向變了　「大成功」勝..

當國家領導人帶頭「作亂」　正是..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面