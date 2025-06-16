川普的穩定幣政策　可以救美債嗎..

▲川普政府希望藉由穩定幣的發行，同時達到支持美元國際霸權地位，並成為美國公債的新買家，協助降低美債利率。（圖／免費圖庫pexels）

●文／三普經

美國參議院在5月22日通過所謂的「天才法案」（GENIUS Act，Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act），對穩定幣在美國做為支付結算工具，奠定了法律監管框架。由於穩定幣必須與美元掛鉤，背後並有1:1的美元資產來做為儲備，以確保其流動性，因此適合用來做為支付與結算工具，並與比特幣等其他虛擬貨幣主要是投資目的有所區隔。

川普政府希望藉由穩定幣的發行，同時達到支持美元國際霸權地位，並成為美國公債的新買家，協助降低美債利率，減輕美國政府財政負擔，可謂一箭雙鵰。

要降低美債利息成本 穩定幣絕非萬靈丹



眾所周知，川普原先並不支持虛擬貨幣，但在2024年總統競選期間，他提出將美國打造為「加密貨幣與人工智慧的世界之都」的承諾，公開支持數位資產的發展，並批評前任拜登政府對加密貨幣的嚴格監管政策。

當選之後，川普迅速兌現競選承諾，簽署了一系列與加密貨幣相關的行政命令，具體措施包括：成立虛擬貨幣工作小組、保護虛擬貨易交易商可以使用銀行服務、撤銷 SAB 121會計公報，讓數位資產的保管機構免於複雜的會計制度、禁止在美國建立可能與現有虛擬貨幣競爭的央行數位貨幣（CBDC），展現對去中心化數位資產的支持、建立「比特幣戰略儲備」，初期將10萬枚從執法行動中沒收的比特幣納入儲備，總值約80億美元，未來還計畫逐步增加持有量。

川普還迫使美國證券交易委員會（SEC，Securities and Exchange Commission）主席換人，由原來對虛擬貨幣監管較嚴的 Gary Gensler換成態度較友善的 Paul Atkins ，之後SEC 陸續終止對多家加密貨幣企業的調查與訴訟，監管態度明顯軟化。

川普的這些支持虛擬貨幣的措施，讓比特幣的價格從去年的7萬多美元衝上1 0萬美元，並曾觸及11萬美元，顯示多頭氣盛。

另一方面，穩定幣的交易量快速提升，根據 Dune 與 Artemis 聯合發布的《2025 年穩定幣現狀》報告，穩定幣市場在過去一年迎來了顯著增長，機構採用加速，去中心化穩定幣崛起，鏈上交易活躍度持續攀升。

截至 2025 年 2 月，穩定幣供應量已達 2,140 億美元，年交易額高達 35 兆美元，規模是 Visa 年成交量的兩倍。

有些人認為以穩定幣現有規模來換算持有美債金額，估計最多不會超過2兆美元，占當前美債規模36兆美元的僅約不到5％，因此要以此降低美債利率可能緩不濟急。

其實虛擬貨幣就是因為價格波動劇烈，才會引進美元資產做為儲備，以穩定其價格，倘若美元本身匯價不穩定，跟美元連動的穩定幣當然也不穩定。

至於穩定幣是否能有效降低美債利率，應該還是正面看待，畢竟中國大陸目前持有美債金額也才7,654億美元，穩定幣的持債部位足以緩和來自中國大陸的假想賣壓。

當然國際金融市場訊息萬變，要降低美債利息成本，主要仍得靠美國政府改善財政赤字的努力，穩定幣的推動只能是輔助工具，絕非解決美債問題萬靈丹。

▼有些人認為以穩定幣現有規模來換算持有美債金額，占當前美債規模36兆美元的僅約不到5％，因此要以此降低美債利率可能緩不濟急。（圖／路透社）

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