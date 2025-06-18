在野黨不是招之即來的　共產黨也不是揮之即去的！

▲不去揣測賴總統召開會議有何政治算計，光是氛圍就不對，叫在野黨領袖如何赴會。（圖／民進黨提供）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

總統府邀在野黨領袖聽取國安簡報，一如預期破局了，換來朝野政黨之間更多的不信賴與怨恨。

朝野政黨關係原本惡劣，「大罷免」又如火如荼推動中，即使不去揣測賴總統召開會議有何政治算計，光是氛圍就不對，叫在野黨領袖如何赴會？

有心改變朝野敵對關係 就應虛心檢討出發點是否真誠

賴清德對在野黨一直不假辭色，甚至極其敵視，如要化解關係，先要有所醞釀，釋出善意，培養氣氛，而不是以國安之名召集在野黨領袖來聽國安簡報。

如同賴清德兩度說要跟習近平共進晚餐，但他壓根兒否定兩岸同屬一個中國，而且將對岸列為「境外敵對國家」，政策上極盡所能斷絕兩岸交流，所醞釀的氣氛是兩岸劍拔弩張。在這種情況下，習近平如何願意與一個「敵對國家」領導人會餐？所以國台辦以「癡人說夢」拒斥。

朝野政黨互信極低，綠白早就殺到見骨，藍綠也相互仇視，毫無互信基礎，賴總統卻要在野黨領袖聽取以反中為主軸的四項國安簡報，難怪兩個在野黨都指這次國安簡報的安排「粗糙劣質」，充滿「政治算計」。

在野黨認為責在府方，刻意操作，而對於朝野協商國是，在野黨樂意參與的。國民黨主席朱立倫賴總統喊話，指朝野要和不要鬥、要對話不是訓話，要解決問題不是製造問題。

民眾黨主席黃國昌也強調持續敞開善意溝通的大門，隨時靜候賴總統以真誠坦率態度，針對攸關人民福祉等重要議題直接溝通、交換意見，共謀台灣出路。

兩人的喊話有理有節，執政黨如果確實有心改變朝野政黨之間的敵對關係，就應虛心檢討出發點是否真誠，氣氛營造是否足夠，而不是對在野黨不配合施以猛烈砲火。

蔡英文執政時代，民進黨仗勢國會席次優勢，完全恣意而為，根本不把在野黨放在眼裡，造成在野黨嚴重的失落感。賴清德執政以來完全不接受立法院朝小野大的席次結構，對立院決議及在野黨極盡反制能事，日前還與主導罷免的曹興誠及沈伯洋會商，這時候竟還召集在野黨領袖開會，難怪引來「人前手牽手，人後下毒手」的譏評。

從溝通的需求看，朝野未來不見得沒有空間，民進黨的朝野溝通的需求甚至大於在野黨，尤其是行政權跟立法權的關係、執政黨跟在野黨的關係，太過對立對民進黨執政都是很大的麻煩。

然而，民進黨對任何重大決策、人事安排及重大議題，不但不先與在野黨協調，而且惡言以對，還發動大罷免妄圖斬草除根。

▼朝野政黨互信極低，綠白早就殺到見骨，難怪在野黨都指這次國安簡報的安排「粗糙劣質」，充滿「政治算計」。（圖／記者陳家祥攝）



四個國安報告聚焦中國 朱立倫和黃國昌怎能去「瞎攪和」

如果要改善朝野政黨關係，就應約集在野黨領袖針對國是廣泛交換意見，而不應鎖定國安問題，要在野黨領袖來聽訓。這次安排的四個報告均聚焦在中國大陸，證明在野黨所言不虛，確具政治操作意圖。

從「軍事擴張與國軍應處」、「全球局勢之挑戰」、「兩岸關係之挑戰」到「中國混合戰威脅與國際因應」，都是暗示在野黨缺乏敵情意識，對國安危機懵然無知，所以需要聽簡報。

這和公然指責在野黨立委是在地協力者相互呼應，甚至與「大罷免」為肅清「紅色立委」、「反共聖戰」的宣傳若合符節，朱立倫和黃國昌怎能去「瞎攪和」？惡待在野黨到如此地步，難道以為在野黨可以招之即來的嗎？

民進黨政府對在野黨打擊唯恐不力，拔除唯恐不盡，在毫無善意表達及氣氛營造的情況下召集在野黨領袖聽簡報，簡直是異想天開。這和賴清德妄想和習近平共同晚餐如同一轍，都是「痴心妄想」。

馬英九之所以能與習近平在外國會面，關鍵在於馬英九承認九二共識，宣揚「一個中國、各自表述」原則，中共認為這符合一個中國原則，兩位領導人見面是一個主權國家之內的兩個治權領導人會面。

賴清德從根否定一中原則，宣揚「新兩國論」，習近平如果與他會面，等於是承認台灣是另外一個主權獨立國家，這牴觸了其所堅定宣示的政策。

國台辦發言人陳斌華說：「賴清德當局所謂『對等尊嚴』就是企圖改變『兩岸同屬一中』這一歷史和法理事實，在『兩國論』基礎上實現兩岸對話交流，其陰謀絕不會得逞。」

由此可見，在中共看來，賴清德標榜的「對等」是兩個主權國家之間的關係，萬萬不可接受；而習近平給予馬英九的「對等」待遇，則是基於一個中國原則的適切安排。賴清德還想「脫中」，追求兩岸兩國關係，以為中國大陸可以揮之即去，更是天真的幻想。

兩岸需要溝通與協商，才能緩和緊張關係，但繞不開「兩岸同屬一中」的原則，拒不接受這個前提是不現實的；朝野政黨需要協商與妥協，才能緩和對立，但繞不開國會多數決的鐵則，拒不接受這個現狀是不切實際的，除非民進黨能透過罷免與補選改變這個現實。

賴清德不承認、不接受兩岸及朝野的關係前提，都是不成熟的政治素養表現，流露出他在做春秋大夢的憨態。

▼這次安排的四個報告均聚焦在中國大陸，都是暗示在野黨缺乏敵情意識，對國安危機懵然無知，所以需要聽簡報。（圖／記者崔至雲攝）

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